Війна росії проти України стала причиною глобальної гуманітарної трагедії та спричинила найбільше переміщення людей з часів Другої світової війни. Під час сесії ПАРЄ у Страсбурзі депутати ухвалили пакет резолюцій, присвячений способам розв’язання гуманітарних проблем, що виникли через воєнну агресію рф.

«Поточні потреби для того, щоб забезпечити гідне та перспективне життя внутрішньо переміщеним особам і біженцям з України, колосальні та набагато перевищують наявні ресурси. А довгострокові наслідки цієї гуманітарної кризи незаперечні», — констатують депутати ПАРЄ.

Дилема біженця: повернутися чи залишитися?

Рятуючись від війни, у країни Європи з України виїхало понад 6 мільйонів людей, понад 7 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, кожна друга українська дитина — біженець. Ці цифри — доказ безпрецедентної гуманітарної кризи, з якою зіткнулася не лише Україна, що «докладає неймовірних зусиль, захищаючи свій суверенітет та демократичні цінності», а й уся Європа. У резолюції про наслідки міграції відзначено «величезну солідарність» європейських країн, які надають допомогу та підтримку мільйонам українських біженців.

Українці, які виїхали, «зіткнулися зі складною дилемою: з одного боку, повернутися додому якнайшвидше, а з іншого, — інтегруватися в суспільство країни, де вони знайшли тимчасовий захист». У цій ситуації ПАРЄ рекомендує біженцям докласти зусиль, щоб знайти собі хоч і тимчасове, але «гідне становище в суспільстві країни, де вони перебувають». Асамблея закликає країни-члени РЄ зробити все можливе, щоб діти з України, які перебувають на їхній території, змогли у вересні розпочати новий навчальний рік. Але в резолюції наголошено, що коли діти повернуться додому, українська освітня система має визнати документи про здобуті за кордоном знання.

Легкі жертви для торгівців людьми

Ще однією гострою проблемою для українських біженців став пошук роботи, оскільки для працевлаштування у європейських країнах необхідно надати офіційне підтвердження українських дипломів та документів про професійну кваліфікацію. У резолюції йдеться, що ситуацію може змінити Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR), розроблений РЄ ще у 2017 році. EQPR за допомогою спеціальної методології оцінює освіту та професійний рівень людини. І хоч цей документ не є формальним визнанням кваліфікацій, достовірна інформація, зібрана в ньому, значно спрощує процес пошуку роботи у країнах-членах РЄ, зазначено в документі.

Серед біженців особливо незахищена група — діти без супроводу дорослих. Це викликає серйозне занепокоєння ПАРЄ, оскільки діти, які опинилися в чужій країні без опіки рідних та близьких, стають легкими жертвами експлуатації та торгівлі людьми, йдеться у резолюції, присвяченій цій проблемі. ПАРЄ рекомендує країнам-членам РЄ вдосконалити механізм ідентифікації та реєстрації дітей-біженців без супроводу, «щоб вони одразу ж потрапляли під захист та опіку державних органів доти, доки зможуть возз’єднатися із членами своєї сім’ї», йдеться у резолюції.

Українських дітей силоміць вивозять до рф

«Те, що відбувається зараз в Україні, — воєнні злочини, злочини проти людяності, масова міграція — це масштабна трагедія. Тож треба віддати належне героїзму українців, які борються в таких умовах», — заявив під час дебатів, які передували голосуванню, депутат-соціаліст зі Швейцарії П’єр-Алан Фріде. Він наголосив на готовності Європи допомагати українським біженцям. За інформацією політика, Польща прийняла близько 4 мільйонів українців, Угорщина — 750 тисяч, Молдова — 500 тисяч.

Французький депутат від Європейської народної партії Бернар Фурньє закликав уряди країн-членів ЄС зробити все можливе для інтеграції біженців. Нині, за його словами, «хоч ринок праці для українців і відкритий у Європі, вони все ще стикаються з відчутними бар’єрами».

За даними міністерства оборони рф, російські військові депортували до росії 1,9 мільйона українців, серед яких 300 тисяч — діти. Ці цифри у залі ПАРЄ оприлюднив депутат-консерватор від України Дмитро Наталуха.

«Українських дітей силоміць вивозять до росії. росія краде наше майбутнє», — заявив політик. Він закликав ПАРЄ створити спеціальний моніторинговий механізм, який дає змогу відстежувати місцеперебування депортованих в рф українців. «За моєю інформацією, багатьох із них вивезли до Сибіру. Якщо ми втратимо слід цих людей, то отримаємо ГУЛАГ третього тисячоліття», — застеріг Дмитро Наталуха.