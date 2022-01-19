Цього тижня в Україні перебувала з візитом двопартійна делегація Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер. Під час зустрічі з поважними гостями Президент Володимир Зеленський подякував Конгресу Сполучених Штатів за солідарність із народом України на тлі нинішніх безпекових викликів.

«Для України дуже важливо, що ви з нами. Це свідчить про незмінну двопалатну, двопартійну підтримку нашої держави, її суверенітету й територіальної цілісності», — наголосив Президент. Він поінформував сенаторів США про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ, відзначивши важливу роль Конгресу в підтримці євроатлантичних прагнень України, поглибленні взаємодії між двома державами, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Співрозмовники були одностайними стосовно того, що газопровід «Північний потік-2» становить серйозний виклик для енергетичної безпеки України та Європи загалом. Президент заявив про необхідність підготовки превентивного пакета санкцій проти Росії для протидії агресії. Адже Росія й надалі проводить активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих нею територіях Донбасу, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом «захисту російських громадян».

Кремль застерегли про наслідки

Сенатори жорстко застерегли президента Російської Федерації, що той зробить найбільшу помилку в кар’єрі, якщо повторить спробу вдертися в Україну зі своїми військами, які стягнуто до кордонів нашої держави.

«Він має зрозуміти, що ми на боці України, коли думає про майбутнє. І якщо він погрожуватиме суверенітету України, ми притягнемо його до відповідальності», — наголосила сенатор від демократичної партії Джин Шахін.

«У нас є корисна інформація. І ми можемо вам допомогти ще більше, аби стримати російське військове нарощування на кордоні й потенційне вторгнення в Україну», — зазначив сенатор від республіканської партії Роб Портман.

Сенатор-демократ Емі Клобучар підкреслила, що виступила співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії (документ запропонувала група сенаторів на чолі з республіканцем Робертом Менендесом). «Наше повідомлення таке: будуть наслідки, якщо Путін вирішить порушити недоторканність цієї демократії», — наголосила вона.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер зазначив, що в усьому цивілізованому світі засуджують незаконні дії Путіна проти суверенітету й територіальної цілісності України та інших суверенних країн, повідомляє УНІАН. Він нагадав, що Парламентська асамблея ОБСЄ після анексії Криму і вторгнення Росії на схід України засудила режим Путіна за порушення кожного принципу документів, під якими РФ підписалася, коли стала учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що демократія у США буде сильнішою, якщо демократія буде сильною в Україні. Він додав, що дії Росії у Криму і на сході України, а також дії, які РФ планує здійснити, — найсерйозніше посягання на післявоєнний порядок із часів Другої світової війни в наш час: «Ми прибули сюди, аби надіслати двопартійне беззастережне повідомлення, що якщо Росія вирішить здійснити вторгнення в Україну, то їй доведеться зазнати серйозних економічних збитків разом із силами безпеки».

Сенатор-республіканець Кевін Крамер висловив сподівання, що Путін і Росія відмовляться від агресії, адже будь-яка агресія зазначає відсічі.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що «Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар’єрі, бо недооцінив, як відважно український народ боротиметься з ним, якщо він вдереться. І ми застосуємо нищівні економічні санкції, але важливіше: надамо українському народу летальне озброєння, яке потрібне для захисту країни. Ітиметься про «Джавеліни» або «Стінгери» чи стрілецьку зброю або катери, але Росія заплатить величезну ціну, будуть наслідки. І Володимир Путін увійде в історію як парія (той, кого всі цураються)».

Із сенаторами зустрівся міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наголосивши на важливій ролі Конгресу США в розширенні підтримки оборонного сектору нашої держави і на тому, що сильна Україна — найкращий чинник стримування російської агресії.

Єдність підходів

Того самого дня Володимир Зеленський прийняв федерального міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок. Було предметно обговорено безпекову ситуацію навколо України, перебіг мирного процесу та наголошено, що подальшій ескалації агресії можуть запобігти обмежувальні заходи, серед іншого — превентивні санкції. Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в нормандському форматі.

«Без досягнення миру в Україні не може йтися про безпеку Європи», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що «Північний потік-2» — геополітичний проєкт і зброя, спрямована і проти нашої держави, і всієї Європи. Було спільно констатовано, що використання проєкту як зброї призведе до вжиття жорстких заходів реагування.

Співрозмовники відзначили спільність підходів України та ФРН до розбудови взаємодії у галузі енергетики, зокрема щодо зеленої трансформації та відновлюваних джерел енергії. Практичній реалізації спільних пріоритетів сприятиме відкриття Німеччиною в Києві офісу для реалізації українсько-німецьких проєктів у водневій енергетиці.

Наголошено й на необхідності спільного здійснення конкретних кроків задля зміцнення енергетичної безпеки України, серед іншого гарантування довгострокового транзиту газу нашою територією. Окрему увагу було приділено обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»