Президент України на засіданні Європейської ради у Брюсселі заявив, що рішення про використання російських активів для захисту від агресії кремля є одним із чітких і найбільш морально обґрунтованих

Беручи участь у засіданні Європейської ради, Володимир Зеленський подякував за увагу та підтримку України, яка допомогла врятувати чимало життів із 2022 року. За словами Президента, за цей час Європа багато чого досягла, а російський очільник не зламав Україну.

«Європа демілітаризувала російську газову зброю — континент більше не дозволяє москві маніпулювати ним за допомогою енергоносіїв. І це історичне досягнення, на мою думку, — те, що лише кілька років тому здавалося майже неможливим», — зазначив глава держави.

Президент наголосив: росія сподівалася, що Європа припинить підтримку України, не зможе масштабувати оборонну промисловість та зазнає політичного краху через зміну американської адміністрації, але цього не сталося.

«Переважна кількість європейців усе ще вважає, що тільки росія винна в цій війні. І, звісно, дехто в Європі досі із задоволенням літає до москви. Але, будьмо чесними, більшість європейців розуміє: зрада моральних цінностей і європейських інтересів на користь москви ніколи не стане головним європейським трендом. Це завжди буде справою аутсайдерів, а не справжніх лідерів», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що росія не повинна виграти війну. А рішення про повне використання російських активів для захисту від російської агресії є одним із найчіткіших і найбільш морально обґрунтованих рішень, які тільки можна ухвалити.

«Так само як конфіскують гроші в наркоторгівців і вилучають зброю в терористів, активи росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови того, що було зруйноване, саме зруйноване російськими атаками. Це етично. Це справедливо. І це правомірно — підтверджено оцінкою численних спеціалістів», — переконаний глава держави.

Президент заявив: якщо найближчим часом війна не закінчиться дипломатичним шляхом, а росія і надалі демонструватиме, що хоче продовжувати її й посилити атаки наступного року, Україна використає ці кошти переважно на зброю.

«Якщо ж, навпаки, дипломатія спрацює і росія почне здійснювати реальні кроки для припинення війни, то заморожені російські активи слід використати для відновлення після агресії. І це знов­таки справедливо, що росія платить за те, що вона зруйнувала», — зауважив він.

Глава держави акцентував, що москва може продовжувати цю війну доти, доки матиме величезні суми грошей, щоб відправляти більше людей на фронт і купувати обладнання за кордоном.

«Ми знаємо, що путін не може одночасно продовжувати напад і підтримувати соціальну стабільність у росії, в нього не вистачає грошей на те й інше. І ми вже бачимо ознаки цього: москва почала скорочувати військові витрати. Вони навіть зменшили виплати тим, кого відправляють на смерть», — сказав Президент.

На думку Володимира Зеленського, це чітко доводить, що росія не повинна отримати жодних позитивних сигналів щодо цих грошей, інакше це буде помилковою політикою.

«Не даваймо путіну надії, що він може повоювати ще рік­два, а потім Європа винагородить його за це, повернувши 200 мільярдів євро. А якщо хтось хоче інвестувати в подальшу російську агресію, нехай скаже про це відкрито, а не ховається за виправданнями», — наголосив глава держави.

За словами Президента, пропозиція Європейської комісії щодо репараційного кредиту передбачає розумний і справедливий підхід, і це має стати вагомим внеском Євросоюзу в посилення позицій України за переговорним столом.

«Якщо ми знатимемо і якщо путін знатиме, що ми можемо зберігати стійкість щонайменше ще кілька років, його мотивація для затягування цієї війни стане набагато слабшою. І саме так має працювати тиск на агресора — тиск, що приносить мир. Агресор має заплатити за скоєне», — підсумував Володимир Зеленський.

У Брюсселі Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Іспанії Педро Санчесом. Лідери обговорили координацію позицій і кроків з Європою щодо переговорного процесу з командою Президента США про досягнення достойного миру. Глава держави наголосив: важливо, щоб Європа була залучена на кожному етапі, адже мир має гарантувати суверенітет України та європейську безпеку.

Президент подякував Педро Санчесу за продовження оборонної підтримки — рішення надати ракети для IRIS­T, участь у програмах PURL і SAFE. Окремо йшлося про актуальні потреби, насамперед посилення ППО. Глава держави також відзначив підтримку від Іспанії всіх санкційних пакетів Євросоюзу проти росії. Україна очікує, що 20­й пакет міститиме жорсткі заходи проти банківського сектору, тіньового флоту рф, технологій подвійного використання, російських олігархів і пропагандистів.

Окрему увагу лідери приділили руху України до членства в Євросоюзі, що також є важливим елементом гарантій безпеки.

Також Володимир Зеленський провів зустрів із Прем’єр­міністром Бельгії Бартом де Вевером. Глава нашої держави подякував Бельгії та всьому бельгійському народові за підтримку України від самого початку повномасштабної війни та окремо відзначив внесок в ініціативу PURL.

Головне питання серед тих, які обговорили під час зустрічі, — використання заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський зазначив, що розуміє всі застереження Бельгії, проте рішення щодо репараційного кредиту має бути ухвалено, оскільки воно справедливе і забезпечить довгострокову передбачуваність для України.

Лідери говорили про координацію з Європою та США в переговорному процесі щодо досягнення достойного миру, майбутнє членство України в Євросоюзі, підтримку української енергетичної системи та відбудову.

Джерело:

Офіс Президента