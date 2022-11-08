Тривала війна не зробила українців байдужими до стану довкілля. Нав­паки, в областях тепер ретельніше контролюють рівень забрудненості води й повітря. На Полтавщині з травня по жовтень проводили кампанію з ліквідації амброзії, яка спричиняє в людей алергію, використовуючи для цього агротехнічні, механічні, біологічні й хімічні методи.

Незнищенна рослина

У межах програми фітосанітарних заходів із ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Полтавщини на 2019—2023 роки впродовж сезону провели десятки обстежень старих ділянок її поширення. Обробили осередки зараження засобами захисту рослин. У населених пунктах амброзію скошували перед цвітінням, ліквідовували її на смітниках, узбіччях доріг, пустирях тощо. Застосовували дозволені для використання в Україні гербіциди, пестициди і агрохімікати.

Найактивнішими в цьому були Пирятинська, Чутівська, Великобудищанська, Новооржицька, Лубенська громади. На жаль, у багатьох громадах на боротьбу з амброзією цьогоріч не знайшлося коштів.

Чимало зробили на виконання цього завдання і в Полтавській територіальній громаді, зокрема в обласному центрі, де амброзія останніми роками стала справжнім стихійним лихом. Тут на одному із засідань виконкому Полтавської міської ради депутати навіть затвердили окрему від обласної програму боротьби з амброзією на 2022—2026 роки із загальним плановим фінансуванням 31 мільйон гривень. Упродовж року на заходи зі знищення амброзії в місті планували витратити 6 мільйонів гривень, у наступні — по 6,2 мільйона.

Як ми вже повідомляли в матеріалі «Зелений фронт комунальників», з весни й до серпня жодних засобів для боротьби з амброзією Полтава не закуповувала, бо, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 590, бюджетні витрати в умовах воєнного стану на це не було передбачено. Подейкують, що міська рада офіційно надіслала листа на адресу уряду і попросила внести доповнення в постанову в частині дозволів на боротьбу з рослиною-алергеном. Мотивуючи це тим, що від бур’яну страждають й інші українські міста. Доки урядовці розглядали це питання, зеленбудівці Полтави боролися з амброзією традиційним способом — скошували її бензокосами.

У серпні Полтавське комунальне підприємство «Декоративні культури» уклало з київським ТОВ «Алсвіт Плюс» договір, згідно з яким кияни до кінця серпня мали поставити в Полтаву кількадесят тисяч літрів препарату для боротьби з амброзією амбростоп. Ці ліки від злісного бур’яну-алергена виготовляють на основі розчину природного мінералу бішофіту, вони містять хлорид магнію та азото­вмісний компонент.

За словами директора КП «Декоративні культури» Сергія Сілаєва, на обро­біток бур’яну витратили весь препарат. Однак через те, що в цьому сезоні його закупили менше, тому всі площі обробити не вдалося.

Потрібні нові рішення

Сергій Сілаєв зазначив, попри те, що амброзії в місті стало менше, до її повного знищення ще далеко. Річ у тім, що насіння цієї рослини надзвичайно життєстійке і за сприятливих умов може прорости і через 50 років.

Одним із джерел розповсюдження амброзії в Полтаві залишається Дослідне поле. Там сформувалися тепличні умови для росту небезпечного бур’яну. Проте ця територія належить Інституту свинарства, тому комунальники не могли там обприс­кувати бур’ян. А працівники інституту цим не займаються тому, що в них на це немає коштів.

Амбростоп комунальники Полтави вперше застосували 2019 року. Тоді цією операцією впродовж літа займалися най­няті на сезонну роботу 40 осіб, здебільшого тимчасово безробітні. Екологічні загони з ранцевими обприскувачами щедро обробляли препаратом плантації цієї рослини. За словами людей обізнаних, сотні тисяч гривень було витрачено на придбання інвентарю: обприскувачів, причепа та єврокубів для перевезення засобу.

2020 року КП «Декоративні культури» продовжували знищувати амброзію амбростопом, замовивши 160 тисяч літрів на 3 мільйони гривень. 2021-го після зміни влади в місті керівництво підприємства замовило приватній компанії не просто рідину з бішофітом, а комплексну послугу з оброблення карантинних рослин на території громади.

Після скандалу, який виник через непрозорість у постачанні препарату, керівництво міста змушене було скасувати закупівлю. А оскільки нові більше не проводили, зеленбудівцям довелося використати певну кількість кубів амбростопу, що залишилася з 2020 року, і повернутися до скошування рослин.

У 2022 році комунальники використали на знищення амброзії 60 тисяч літрів амбростопу вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Про плани КП «Декоративні культури» щодо придбання цього препарату на наступний рік ще говорити рано. Це залежатиме від того, скільки вони отримають від міста коштів на реалізацію цієї програми.