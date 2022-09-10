Недавні успіхи наших захисників на полі бою доводять, що постійна підтримка США та союзників змінює ситуацію на фронті

Жодна світлина не може передати жахи війни, що скоїли росіяни на території України, зокрема в Київській області, яку українські військові повністю звільнили від окупантів на початку квітня 2022 року. Сліди від обстрілів, зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура, знищені автомобілі — ці жахливі наслідки воєнної агресії росії проти України побачив в Ірпені на Київщині державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, відвідавши Україну з неанонсованим візитом. У Києві з американським гостем зустрівся Президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що візит Ентоні Блінкена — важлива демонстрація лідерських позицій США та знак солідарності з Україною під час повномасштабного вторгнення росії.

Допомога, яку отримує Україна, прискорить досягнення головної мети — відновлення територіальної цілісності Української держави.

Володимир Зеленський високо оцінив виголошене 24 серпня 2022 року президентом Сполучених Штатів рішення надати Україні грантову підтримку обсягом 6 мільярдів доларів США: пакет безпекової допомоги на 3 мільярди та стільки само — фінансову підтримку через Світовий банк. Володимир Зеленський подякував США за схвалений 8 вересня на зустрічі у форматі «Рамштайн», що відбулася в Німеччині, новий пакет оборонної допомоги нашій країні обсягом 675 мільйонів доларів.

«Американська зброя позитивно впливає на ситуацію на фронтах. ЗСУ особливо поважають реактивні системи залпового вогню «Хаймарс», — цитує слова Президента його Офіс.

Співрозмовники детально обговорили перспективи нарощування оборонної підтримки України від Америки. Було відзначено важливість офіційного початку роботи ленд-лізу. Володимир Зеленський висловив сподівання на продовження ефективної взаємодії в межах МВФ та Світового банку.

Терориста слід називати терористом

Говорячи про повоєнний устрій світу, Володимир Зеленський наголосив на важливості вироблення ефективних гарантій безпеки для України, оскільки стабільність у Європі неможлива без таких гарантій.

Під час зустрічі наголошували на важливості посилення міжнародного тиску на державу-агресора, яку слід покарати за злочини, скоєні в Україні.

«Необхідно, щоб на кожному громадянині держави-агресора позначився влив дій його країни. Для цього слід максимально обмежити оформлення віз росіянам у країни демократичного світу, зокрема США. Крім того, росії слід надати «почесний» статус держави — спонсора тероризму. Усі бачили інформацію про передане нам агресором тіло британського волонтера Пола Урі. І жахливі кадри, що свідчать про катування. Це черговий доказ того, що ми маємо справу з державою-терористом», — заявив Президент.

Ентоні Блінкен говорив про те, що підтримка України від Сполучених Штатів і тиск на росію засвідчують ефективність і не припиняться, доки не припиниться агресія проти України.

«Триває ваш контрнаступ, і він ефективний. І це переважно завдяки неймовірній хоробрості та стійкості українців. Ми бачимо це на полі бою щодня. Ми надзвичайно раді, що можемо підтримати ваші зусилля», — цитує слова американського високопосадовця Укрінформ.

Відсіч агресорці

У новий пакет оборонної допомоги Україні, спрямований на задоволення її критичних потреб у галузі безпеки і оборони, який оголосили на «Рамштайні-5» увійшли: боєприпаси для ракетно-артилерійських систем; гаубиці та артснаряди; високошвидкісні протирадіолокаційні ракети; броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини; набої до стрілецької зброї; протитанкові системи; снаряди для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням; гранатомети та стрілецька зброя; броньовані медичні автомобілі; прилади нічного бачення.

Ентоні Блінкен зазначив, що це вже двадцятий пакет допомоги із запасів США, і загальна сума підтримки сягнула 13,5 мільярда доларів. Він сказав, що Держдеп інформує Конгрес США про наміри надати ще мільярд доларів зовнішнього військового фінансування для тривалішої підтримки України.

«москва платить надзвичайно високу ціну за цю агресію. Важливо наголошувати на цьому, і ця ціна лише зростатиме. ВВП рф падає — від 9 до 15% падіння цього року. Понад тисяча іноземних компаній залишають рф, найталановитіші росіяни їдуть з рф, обсяг імпорту падає. рф не може замінити озброєння і виробляти товари для власного народу, забезпечувати експорт, тому скорочуються їхні ринки. Вони не можуть запозичувати кошти в межах суверенного боргу. москва звертається по військову підтримку до Північної Кореї, Ірану, оскільки ми систематично закриваємо їй доступ до імпорту. І надалі чинитимемо цей тиск, доки не припиниться агресія кремля і Україна не відновить свій суверенітет», — зазначив держсекретар.

Ентоні Блінкен прокоментував погрозу путіна припинити чинність зернової угоди, оскільки нібито країни Євросоюзу постачають урожай тільки собі: «Весь світ відчув на собі наслідки російської агресії, зокрема й у питанні продовольчої безпеки, що загострюється. Завдяки зняттю морської блокади портів поблизу Одеси багато кораблів уже доправляють українське продовольство на так званий глобальний Південь, у країни Африки та інші країни».

В Україні та США впевнені, що світ має не допустити зриву зернової угоди, яка дає змогу запобігти свідомо спровокованій росією глобальній продовольчій кризі.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»