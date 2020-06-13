Дивно, здавалося б, але факт: літня Олімпіада-80 у Москві була першою й водночас останньою і на теренах СРСР, і в колишніх союзних республіках, що давно стали незалежними державами. У липні виповнюється 40 років від старту ХХII літніх Олімпійських ігор, які й досі мають неоднозначні оцінки світового співтовариства.

Ми спілкуємося з людиною, яка сповна відчула ту олімпійську напругу зсередини: викладач французької мови Андрій Лук’яненко ніс службу в готелі «Москва» на посту номер один, де проживали одразу два президенти Міжнародного олімпійського комітету.

— Пане Андрію, як вам вдалося потрапити на найголовнішу на той час спортивну арену світу?

— Я тоді служив у Рівненському обласному управлінні внутрішніх справ, мав звання капітана. Наприкінці 1979-го тих офіцерів, які знали французьку та англійську, викликали в Москву. І без пояснень запропонували скласти психологічні тести: нібито як елемент самовдосконалення. Вони мали три сотні доволі складних запитань, але я впорався, отримав найвищий рівень.

Тих, хто набрав мало балів, одразу відправили на місця служби. Я ж продовжив вишкіл на тримісячних курсах із французької, склавши іспит перед московськими викладачами на відмінно. Ще нас учили етикету зустрічей закордонних делегацій. «У жодному разі не пропонуйте гостям сидіння біля водія!» — це була категорична настанова, яку запам’ятав на все життя. Хоча доти вважав саме це місце найбезпечнішим.

Курси затягнулися до травня 1980-го, потім нас відпустили додому. А вже наприкінці червня знову викликали в Москву й сповістили, що будемо нести службу на Олімпіаді: всім видали голубі костюми, бордові краватки і такі самі, під колір краваток, літні туфлі. І розподілили нас на групи: когось відправили в олімпійське селище, когось на митницю. Я потрапив у готель «Москва», та ще й на пост номер один!

— Що це означало?

— У мої обов’язки входила охорона і ненав’язливий супровід із необхідним спілкуванням із керівництвом Міжнародного олімпійського комітету. Його президентом тоді був ірландець лорд Кілланін, який приїхав із дружиною. А посол Іспанії в СРСР Хуан Антоніо Самаранч — із дружиною, дітьми та племінниками. До речі, під час Олімпіади відбулися вибори голови МОКу, і Самаранч змінив Кілланіна: причому, якщо не помиляюся, він затримався на посаді на два терміни. Так ось, вони всі займали кілька кімнат на третьому поверсі. Діти й племінники не їздили на олімпійські арени, а зранку до ночі дивилися телетрансляції. Їм чи не щодня міняли телевізори: вочевидь наші «Берізки» та «Огоньки» не були розраховані на таке навантаження!

У вестибюлі готелю стояла величезна плазма, яку привезли з Японії. Принаймні я її бачив уперше в житті. Але третього серпня, одразу після урочистого закриття Олімпіади, її вже не стало. Як зрештою й багато чого іншого. Скажімо, в кафе готелю продавали фінські ковбаси у вакуумних упаковках, банани, ананаси. І все відносно недорого.

— Ви теж мали можливість це купити?

— Так, завдяки спеціальній перепустці. Але не встиг, так миттєво все зникло в день закриття. Зате накупив буржуазних, як тоді вважали, газет — французьких, англійських! Коли привіз їх додому, батько здивувався: «Ну й навіщо ти стільки їхньої макулатури притягнув? Хіба в нас своєї мало?» Для мене ж із тієї періодики відкривалося зовсім інше життя…

А ще перепустка давала право побувати на всіх змаганнях! Звісно, коли вони не збігалися зі службою. Але ми прилаштувалися: кожен працював добу (що це для молодого організму!), а далі дві доби використовували на власний розсуд. Тож часу вистачило, щоб побачити Олімпіаду на різних її майданчиках.

Я найбільше цікавився легкою атлетикою, бо й сам нею займався, тому їздив у Лужники, де проходили ці змагання. Це фантастика: наживо побачити тих, хто досі був твоїм телевізійним кумиром. Пригадую змагання з бігу на 800 метрів серед жінок, тоді всі три призові місця вибороли радянські атлетки. При цьому Надія Олізаренко встановила світовий рекорд!

А мій улюблений воротар футбольної збірної СРСР Володимир Маслаченко разом зі мною купував в готелі газети. Пізніше він був спортивним коментатором. До речі, французька — мова олімпійського руху. Тож усі пресрелізи, оголошення звучали спочатку французькою, потім англійською і лише в останню чергу російською, тобто мовою країни, що приймає Олімпіаду. Такий порядок.

— А правда, що вже тоді розганяли хмари, щоб погода не підвела?

— Гадаю, так. Принаймні розмови такі були. А ще з Москви вивезли наркоманів, алкоголіків, жінок легкої поведінки, місто було напівпорожнє. До речі, в магазинах полиці порожніми не були, але й дефіцитів, як у готелі, там не було. Вочевидь, щоб не створювати черг та непотрібного ажіотажу.

— Під час Олімпіади, якщо не помиляюся, помер Володимир Висоцький…

— І була величезна проблема навіть для московських знаменитостей потрапити до нього на похорон. А йшли туди колонами, люди любили Висоцького! Упакувати життя в заплановані рамки не могла навіть усемогутня, на перший погляд, радянська машина.

— Наприкінці 1979-го Союз увів війська в Афганістан, тож Америка бойкотувала Олімпіаду-80…

— І не лише Америка, а й Канада, Японія, деякі ісламські країни відмовилися від участі. А спортсмени з Франції, Німеччини та Великобританії виступали кожен за себе під прапорами Міжнародного олімпійського комітету. Отаке половинчасте рішення ухвалили провідні країни Європи. З одного боку, так вони начебто підтримували Америку, з іншого — дали можливість змагатися своїм спортсменам.

Взагалі політизація спорту в усі часи — окрема складна тема. Спортсмени, на жаль, часто стають заручниками світових перипетій між країнами. Хоча в древній Греції на час Олімпійських ігор припиняли всі війни й оголошували перемир’я . Ось би й у сучасному світі поставити спорт над політикою!

— Добре пам’ятаю закриття Олімпіади-80. Величезний ведмідь — її символ — і п’ять олімпійських кілець підіймаються вгору. Звучить пісня Олександри Пахмутової та Миколи Добронравова…

— Так, церемонія була велична, хвилююча й сумна водночас. На п’єдестал пошани тоді піднялися представники 36 країн із п’яти континентів, а на олімпійських аренах побувало близько 5 мільйонів глядачів. Спроби бойкоту провалилися, було встановлено 74 олімпійських та 36 світових рекордів.

До речі, коли повернувся в Рівне московським поїздом, на пероні грав міліцейський оркестр. Так зустрічали український полк міліції, який ніс службу на стадіоні в Лужниках і яким командував тодішній начальник УМВС Рівненської області Олександр Боровик. Але про це я дізнався вже в момент прибуття: ми їхали одним поїздом, але в різних вагонах.

— А олімпійський костюм і туфлі у вас не відібрали?

— Ні, залишили. До речі, поїхав у відрядження в Донецьк, а мене колега запитує: «Ти на Олімпіаді-80 був? Я туфлі впізнав». І свої демонструє. А з костюмом така сама історія була в Одесі. До речі, туфлі зносилися, а костюм ще й зараз десь на дачі…

— Чи стало для вас знання іноземних мов мотивацією в житті?

— Безперечно! Тут скажу так: незважаючи на час чи, як ви кажете, епоху, професіонал без хліба не залишиться. Я зі школи мріяв бути перекладачем, дарма, що вчився в селі на Полтавщині. І в далекому 1970-му таки вступив до омріяного Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (зараз це лінгвістичний університет). Першою іноземною була французька, другою — англійська.

Той, хто добре вчився, міг поїхати за кордон. Це ж яка мотивація для сільського хлопця в роки глибокої радянщини! І я таки поїхав на 5-му курсі перекладачем в африканську Республіку Малі! Моя посада називалася «перекладач із французької тресту «Зарубіжгеологія» Міністерства геології СРСР. Це так Союз допомагав Малі з розвідкою нафти. Рік роботи там утвердив у вірності життєвого вибору, ще й дав колосальний мовний досвід!

Щоправда, умови були надскладні: від малярійних комарів закривалися на ніч сітками, жили в хатинках-мазанках під соломою. Мені пощастило, я не захворів на малярію. А геологів, які інфікувалися, вона просто висушувала, забираючи сили на багато років! Отож 2020-й для мене рік ювілеїв: 50 років, як працював у Малі, і 40 — як на Олімпіаді-80.

— Мрії про закордон на цьому завершилися?

— За часів СРСР за кордон я більше не потрапив, хоча дуже хотів. Але працював перекладачем на спорудженні хімкомбінатів спочатку в Черкасах, потім у Рівному. В обох містах їх зводили французи. І світ укотре виявився тісним: у Рівному зустрів тих фахівців, які працювали в Черкасах.

А за кордоном, зокрема у Франції, побував 23 рази. У перші роки незалежності доля звела мене з асоціацією «Друзі Рівненської області»: її утворили небайдужі родини на півдні Франції після аварії в Чорнобилі. Вони запрошували на оздоровлення на Середземноморському узбережжі наших дітей — адже шість районів Рівненщини й сьогодні мають статус постраждалих. За цей час кілька тисяч дітей відчули французьку гостинність, чимало з них поїхали на навчання у Францію, утворили там сім’ї. Пишаюся причетністю до цієї доброї справи впродовж багатьох років.

— Ви нині викладаєте французьку та англійську студентам. Розповідаєте їм свої життєві історії?

— Нечасто. Сучасна молодь начебто й прагматична, але не дуже хоче вивчати досвід попередніх поколінь. Для тих, кого я вчу, іноземні мови не будуть професією, вони обрали інший фах.

Але якось так виходить, що країни, в життя яких втрутився СРСР, так і не стали успішними. І в Афганістані, і в Малі йдуть війни племен за незалежність, це, по суті, найбідніші країни світу...

А студентам кажу так: ставте перед собою високу мету і через наполегливу працю йдіть до неї. Якщо дуже хочеш, тоді й ангели допомагають.

Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

До речі. Війни тричі скасовували олімпіади. Через Першу світову в Німеччині не відбулися Ігри-1916, Друга світова завадила олімпіадам 1940 у Японії та 1944 років в Англії та Італії.

Через світову пандемію коронавірусу літні Олімпійські ігри в Токіо-2020 перенесли на 2021 рік. Це вперше за всю історію олімпійського руху.

ДОСЬЄ «УК»

Андрій ЛУК’ЯНЕНКО. Народився 1947 року на Полтавщині. Закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Підполковник міліції у відставці, викладач французької та англійської мов, перекладач. Живе й працює в Рівному.