«Самолікування шкодить вашому здоров’ю», — цю фразу чуємо досить часто, тому, мабуть, і звикли до неї. Однак чомусь не вважаємо цю пересторогу справді важливою. Часто вірус намагаємося знищити антибактеріальним препаратом. Як наслідок, неправильне вживання антибіотиків призводить до зменшення їхньої ефективності. Самопрописування антибіотиків справді шкодить і нашому здоров’ю, і здоров’ю громади загалом. Адже безвідповідальним вживанням цих препаратів формуємо антибіотикорезистентність. Нині це одна з десяти найбільших загроз для людства, тому в цивілізованих країнах неможливо купити антибіотики без призначення лікаря.

І електронний, і паперовий

За офіційною статистикою МОЗ, досі самі собі призначали антибіотики більш як половина українців. Насправді ж ці цифри, можливо, ще більші. Досить згадати, як на початку війни в аптеках зникли фактично всі такі препарати. Аптеки не відмовлялися продавати ці ліки без рецепта, бо заробляння в них на першому місці.

На тому, що вже час упровадити європейські стандарти і в цій галузі медицини, наполягають урядовці. Саме тому в Україні з 1 серпня всі ліки, що належать до антибактеріальних засобів, підлягають відпуску за рецептом. За рішенням Міністерства охорони здоров’я на антибіотики нині потрібний електронний рецепт.

Як же на місцях упроваджується новий підхід до користування антибіотиками? Директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міськради Всеволод Кульчиковський, підтримуючи нововведення, звертає увагу на те, що перехідний період триватиме до кінця року, і в цей час е-рецепти на антибіотики видаватимуть ті медичні заклади, які вже працюють з електронною системою. Рецепти на антибіотики зможуть виписувати лікарі закладів усіх форм власності. Купити ліки за електронним рецептом можна в тій аптеці, яка уклала договір з Національною службою здоров’я України.

Заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації Лариса Кошова додала, що під час перехідного етапу разом з електронним рецептом діятиме і паперовий.

Що таке електронний рецепт? Це медичний документ, який формується в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) на підставі внесених медичних записів про стан здоров’я пацієнта та містить призначення лікаря пацієнтові на певний лікарський засіб. Усі особисті дані в системі повністю захищені.

Як роз’яснюють у міністерстві, впровадження е-рецепта відбуватиметься за три етапи:

— призначення та відпуск антибактеріальних лікарських засобів (антибіотиків) за електронним рецептом;

— поширення е-рецепта на наркотичні ліки, які тепер призначають на спеціальних рецептурних бланках форми №3;

— відпуск усіх рецептурних препаратів за е-рецептом за всіма джерелами фінансування.

На першому етапі електронна система охорони здоров’я допоможе промоніторити кількість призначень та споживання антибактеріальних ліків в Україні. А електронний рецепт сприятиме розв’язанню проблеми неконтрольованого та нецільового їх використання.

Придбати ліки за рецептом уже можна

Передбачено, що вже наступного року відпуск усіх рецептурних препаратів за всіма джерелами фінансування здійснюватиметься за електронним рецептом. Лікарські препарати для тварин, як і раніше, можна буде придбати за рецептами ветеринарних лікарів.

«Однак не забуваймо, що наша країна перебуває в умовах війни, — наголосила Лариса Кошова. — Як у таких умовах відбуватиметься призначення та купівля антибіотиків? Аптеки, розташовані в зоні проведення бойових дій або в тимчасовій окупації, у разі потреби можуть відпускати лікарські засоби без рецепта. Волонтерські та благодійні організації на запит військової частини чи закладу охорони здоров’я можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби для потреб воєнного часу безпосередньо у дистриб’юторів (крім наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодійних, отруйних, радіоактивних речовин).

За перехідний період медичні й аптечні заклади зможуть поступово підготуватися й адаптуватися до нових умов. Це стосується і технічного забезпечення закладів, і підключення до інтернету.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко цими днями відвідав Черкащину. Тема запровадження електронних рецептів стала однією з головних у його спілкуванні з фахівцями галузі. Під час робочої поїздки очільник МОЗ разом з Ларисою Кошовою відвідав лікарні області та Черкас, де вони обговорили певні питання. Ішлося про завантаження ліжок та готовність перепрофілювати їх з урахуванням викликів воєнного стану, забезпечення, розподіл і використання медичних виробів та обладнання, яке міністерство закупило у співпраці зі Світовим банком. Цікавили міністра й дотримання маршрутів транспортування пацієнтів з інсультами та інфарктами, використання поставленого радіологічного устаткування в межах пакета НЗСУ, стан виплати заробітної плати, готовність до можливого збільшення кількості хворих на COVID-19 і забезпечення лікарень киснем.

Чи готові аптеки відпускати антибіотики за рецептом з 1 серпня цього року? За висновком міністра, принаймні на Черкащині здебільшого готові.

«Нині, — розповів Віктор Ляшко, — у 401 аптеці області відпускають лікарські засоби за державною програмою «Доступні ліки». Зі слів працівників аптек, приблизно 65 — 70% ліків, які доступні у програмі, відпускають саме за механізмом реімбурсації. Тобто механізм придбання ліків за рецептом діє».

Чимало питань із запровадженням електронних сервісів може виникнути в сільській місцевості. Але керівник галузі про це знає і підказує, як прискорити вирішення цих питань. Побоювання щодо можливих труднощів із забезпеченням рецептурними ліками пацієнтів у сільській місцевості висловлюють і представники аптечних закладів. В окремих селах доступу до інтернету немає. Додаткові фінансові витрати, пов’язані із придбанням комп’ютерів, сканерів, принтерів, підключенням аптек до медичної інформаційної системи, лягають на аптечні заклади. Проте у профільному міністерстві побоювання аптек, розміщених у сільській місцевості, взяли до уваги і додатково опрацьовують ці питання з місцевою владою.

ДО ВІДОМА МЕДИКІВ

Чим же загрожує порушення рецептурних правил?

Продаж антибіотика за електронним рецептом підкріплюється електронним підписом фармацевта, тож система бачить, хто, чого і скільки видав пацієнтам. І якщо працівник аптеки продав ліки за знайомством або вирішив поповнити власні запаси без призначення, йому загрожує штраф.

Усе може змінитися з ухваленням законопроєктів, які посилюють контроль за продажем лікарських препаратів та вносять зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. У разі ухвалення в парламенті вони дозволять притягати до відповідальності медичних працівників та фармацевтів.