Війна щодня ставить нові виклики. Один із ключових — військові технології. Україна мусить бути на крок попереду ворога та берегти кожного нашого воїна. Такі можливості дають безпілотники. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у виступі на форумі, присвяченому річниці проєкту «Армія дронів».

«Рік тому через ініціативу Президента Володимира Зеленського United24 ми зібрали понад 4 мільярди гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менш як десяток. Нині це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Уряд передбачив 40 мільярдів гривень цього року, які інвестує в українських виробників безпілотників. Денис Шмигаль зазначив, що уряд усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

«Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки — це найкращий результат. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!» — наголосив Прем’єр-міністр.

У липні 2022 року Мінцифри спільно з Міноборони, Ген­штабом ЗСУ, Держспецзв’язку в межах фандрейзингової платформи United24 оголосили перший збір на «Армію дронів». Протягом року збори на безпілотники для України підтримували донори зі 100 країн, десятки компаній і навіть зірка «Зоряних війн» актор Марк Гемілл. Завдяки потужній підтримці вдалося придбати тисячі дронів та забезпечити ними понад 200 підрозділів. Це Збройні сили України, Національна гвардія, Головне управління розвідки, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій.

За рік «Армія дронів» з проєкту, що реалізується в межах United24, перетворилася на системну державну програму.

«Проєкт «Армія дронів» трансформувався від фандрейзингового проєкту до системної програми, яка змінює доктрину використання дронів на фронті, стимулює розвиток масового виробництва вітчизняних БпЛА, створює умови, за яких виробництво та постачання дронів є максимально простими. Українські компанії змогли масштабувати виробництво безпілотників у десятки разів, а деякі — у сотні. Зараз у межах «Армії дронів» 40 безпілотників українського виробництва мають допуск до експлуатації та вже отримують державні контракти. Це тільки початок. Оборонні технології та інновації — наш головний пріоритет», — сказав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Українська промисловість нарощує не тільки кількість, а й якість дронів власного виробництва, які ми активно закуповуємо й передаємо військовим. Якщо на початку війни найпоширенішими були побутові коптери, то нині виробляємо бомбери, розвідники та важкі ударні коптери, що за потреби дістають до москви. Рік тому ми не мали жодної моделі ударних коптерів, на сьогодні вже сім виробників отримали контракти на їх постачання — це понад 10 тисяч таких БпЛА протягом 2023 року. У планах «Армії дронів» ще багато різної техніки, яка обов’язково сподобається українським військовим і точно засмутить ворогів. У майбутньому українська армія неодмінно стане однією з найбільш технологічних», — зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Мінцифри, підсумовуючи досягнення «Армії дронів» за рік, наголошує, що вдалося прибрати бюрократію, яка заважала закупівлям, виготовленню та логістиці дронів. Скасовано ПДВ на ввезення дронів та їх комплектуючих з-за кордону, організовано полігон для тренувань та випробувань безпілотників, введено спрощену процедуру для отримання допуску до експлуатації БпЛА (fast-track).

Також дано старт масовому українському виробництву БпЛА. 40 моделей українських безпілотників отримали допуск до експлуатації та їх постачають на фронт. Ще рік тому їх було лише сім.

Спільно з 26 центрами підготовки операторів з усієї країни організувано навчання для 10 тисяч пілотів. Триває другий етап, де навчання пройдуть ще 10 тисяч операторів, зокрема, для FPV-дронів, а також пілотів ударних та розві­дувальних дронів літакового типу.

Змінено доктрину ведення бою за допомогою безпілотників. З Генштабом сформували та укомплектували перші у світі ударні роти БпЛА. Нині це 11 підрозділів, які перебувають у складі ЗСУ та працюють за новим підходом до навчання, менеджменту й доктрини застосування дронів на передовій. Окрім запуску ударних рот БпЛА, разом з Нацгвардією та СБУ дано старт роботі підрозділів, які виконують спеціальні місії завдяки дронам.

Запущено інноваційні продукти. Починає формуватися перший у світі флот морських дронів, які змінюють правила на морі.

Заплановано, що до кінця цього року «Армія дронів» зросте до десятків тисяч безпілотників. Лише за травень — липень 2023 року Держспецзв’язку законтрактував у 4 рази більше БпЛА, ніж у 2022 році.

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«Урядового кур’єра»