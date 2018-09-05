Свій робочий візит в Україну Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц розпочав не з офіційно-протокольних заходів, а пішої прогулянки столичними Хрещатиком і Майданом Незалежності в супроводі Київського міського голови Віталія Кличка. А там уже недалеко до Маріїнського палацу, де на поважного гостя чекали-таки протокольні заходи, які, втім, матимуть неабиякий вплив на майбутнє України зокрема і Європи загалом. Бо такий нині політичний порядок денний.

Після зустрічі на ґанку палацу з Президентом Петром Порошенком Себастьян Курц зробив запис у Книзі почесних гостей. Опісля відбулися переговори у форматі віч-на-віч та українсько-австрійські переговори у складі делегацій. А інформували ЗМІ про перебіг перемовин вищі особи двох держав особисто.

«Ми говорили про наші торговельні відносини. Вважаємо, що зростання прямих іноземних інвестицій, економічне зростання, яке відбувається в Україні, й початок процесу приватизації надзвичайно важливі для нашої співпраці. Упевнений, що ми продовжуватимемо цю ефективну співпрацю на всіх рівнях», — висловив упевненість глава держави. Ідеться як про рівень делегацій, так і безпосередньо президентів.

Наступний рік буде проголошено Роком української культури в Австрії, бо культурна дипломатія — дуже надійний і ефективний інструмент для розвитку відносин між нашими народами й країнами. А вони відзначаються співпрацею в дуже багатьох галузях. Австрія — один з найбільших інвесторів в Україні. Тому до нас прибули кілька австрійських підприємців, які хочуть поглибити свої інвестиції в нашу економіку.

Тому Себастьян Курц радо відзначив позитивний економічний розвиток в Україні. То сигнал для іноземних інвесторів, австрійців і українців. Він також схвально оцінив проведені в Україні реформи, особливо в частині боротьби з корупцією. На його переконання, це важливий елемент пришвидшення економічного зростання.

У цьому контексті Україна прагне бачити Австрію як державу, щоб рухатися в напрямі повернення до родини європейських народів. Саме тому такий важливий для всіх нас проект змін до Конституції в частині закріплення європейського та євроатлантичного вектора розвитку держави.

А ще Петро Порошенко запропонував Австрії взяти шефство над одним із постраждалих населених пунктів на Донбасі, повідомляє УНІАН. Президент подякував Австрії за відпочинок українських дітей із постраждалих районів Донецької та Луганської областей. «Я вдячний Себастьяну за ініціативу здійснити цей візит, за нашу дружбу, за тверду і принципову позицію», — сказав глава держави.

Через Федерального канцлера він передав своєму колезі — президентові Австрії Александеру Ван дер Беллену запрошення відвідати Україну з візитом. А ще австрійську делегацію запрошено в листопаді на заходи, приурочені до 85-х роковин Голодомору 1932—1933 років.

Ситуації на Донбасі Петро Порошенко і Себастьян Курц приділили особливу увагу. Президент подякував Австрії за підтримку наших ініціатив і прагнень, починаючи від надання Україні макрофінансової допомоги і закінчуючи підтримкою щодо продовження санкцій проти Російської Федерації у разі невиконання нею мінських домовленостей, нестворення безпекових умов для їх реалізації.

«Мушу наголосити, — відреагував Себастьян Курц, — що нас дуже непокоїть ситуація, яка досі залишається складною. Кажу як голова Ради Європейського Союзу. Ми очікуємо дуже чіткої реакції на російську агресію, і у зв’язку із цим у червні цього року ми продовжили санкції проти агресора».

На його думку, потрібен також канал діалогу, щоб знайти мирне рішення. «Хотів би закликати Росію повернутися за стіл переговорів. Це повернення потрібне і в нормандському форматі. Це єдиний формат, який у нас поки що існує, і єдина можливість, щоб вести переговори і колись знайти мирне рішення», — чітко висловився австрійський канцлер.

Під час спілкування із пресою поважний гість підтвердив інформацію про готовність Австрії надати мільйон євро гуманітарної допомоги жителям Донбасу. «Президент Порошенко і я говорили, що необхідно надавати гуманітарну допомогу. Я це почав як міністр закордонних справ, ми продовжуватимемо це й тепер. Австрійська Республіка і надалі надаватиме кошти на підтримку людей на сході України. Ми погодилися надати ще мільйон євро для організації «Карітас», — конкретизував Себастьян Курц.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»