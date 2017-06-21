Цього року вперше на національному конкурсі, проведеному з ініціативи Українського форуму благодійників під патронатом Національної спілки фотохудожників України, була представлена номінація «Діти, поранені війною».
«Девіз нашої фотовиставки «40 кадрів, які змінюють світ». І головна мета — не просто показати, як люди роблять добрі справи, а запустити ланцюгову реакцію цих справ. Щоб і фотографії стимулювали людей робити добро, і люди, подивившись на те, як добре виходить в інших, вийшли з виставки з розумінням, що робити добрі справи може кожен, а для цього не обов’язково мати багато грошей, головне — мати бажання!» — наголосила інформаційний менеджер Українського форуму благодійників Леся Ярошенко.
Завдяки фотовиставці вже здійснилася мрія дітей з синдромом Дауна — вони пекли паски з дружиною Президента України. Тож і в Сєверодонецьку багато хто оглядає експозицію разом з дітьми. Хлопчаки застигають біля фотографії «Пацаняче горе» — на ній підліток знайшов свій пошарпаний улюблений велосипед на руїнах рідної багатоповерхівки в Лисичанську. Автор знімка бронзовий призер конкурсу сєверодонеччанин Костянтин Скоморох в 2014 році побачив і таке обличчя війни. Ця історія вже має щасливе продовження, яким хочеться поділитися.
На виставку Юлія Болгарева привела трирічну Марічку. Вони з донечкою — переселенці з Тошківки, що під Первомайськом, з тієї території Луганщини, яка тимчасово не підконтрольна Україні й не досяжна для вимушених переселенців. «Ми поїхали, коли обстріли тільки починалися, дуже боялася за Марічку, — згадує 2014 рік молода мама. — Тут люди допомагають нам з донечкою».
Допомагають волонтери, Червоний Хрест, а ось уже місяць — центр «СОС Дитячі містечка Україна». Співробітники центру запросили маму з донечкою на виставку. Вони розповіли організаторам сумну історію маленької сім’ї. І тому саме трирічну Марійку чекав на фотовиставці сюрприз — байк від велосипедистів Харкова. Саме велосипед — символ свободи руху, екологічності, можливості подорожувати незалежно від цін на бензин або політичної ситуації навколо. Нехай усі ці можливості відкриються для маленької Марійки!» Подарунок потрапив у сім’ю, яка цього дуже потребує.
А виставка, яка приїхала на схід України з Києва через Суми, попрямує далі і проїде майже тисячу кілометрів до Луцька. У планах організаторів лише цього року об’їхати 16 міст України, щоб у кожному «запустити ланцюгову реакцію доброти».