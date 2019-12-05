Стабільно високі позиції у рейтингу займав ПриватБанк. За 9 місяців 2019 року банк показав прибуток у сумі 27,427 млрд грн і чистий процентний дохід на рівні більш як 14,681 млрд грн. Ситуація в Ощадбанку та в Укрексімбанку була трохи гіршою, проте жодний із цих державних банків так і не випав із групи з найвищою оцінкою надійності завдяки підтримці акціонера — держави Україна.

Традиційно перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів посів Райффайзен Банк Аваль. За 9 місяців 2019 року він отримав чистий прибуток у сумі 3,5 млрд грн. На 01.10.2019 року частка NPL у його кредитному портфелі становила всього 8,11%.

Стабільно третю позицію в рейтингу надійності займає ТАСКОМБАНК. Як і раніше, це єдиний банк з українським капіталом серед трьох з найнадійнішим рівнем депозитів. За даними НБУ, за 9 місяців 2019 року ТАСКОМБАНК отримав прибуток обсягом 327,462 млн грн, чистий процентний дохід становив 993,742 млн грн, а чистий комісійний дохід — 338,411 млн грн. Станом на 01.10.2019 року частка NPL у кредитному портфелі банку мала вигляд значно кращий, ніж у середньому в банківській системі і становила всього 13,3%.

Понад рік у десятку лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, за 9 місяців 2019-го банку вдалося знизити частку NPL до 10,07%. Чистий прибуток банку за 9 місяців 2019 року становить 53,25 млн грн, а чистий процентний дохід — 105,056 млн грн. Три квартали поспіль банк показує стійку тенденцію зростання доходів.

Посилив свої позиції в рейтингу Індустріалбанк, посівши десяте місце. За даними НБУ, прибуток банку за 9 місяців 2019 року становив 29,210 млн грн, а чистий процентний дохід — 245,794 млн грн. Банк забезпечив приріст власного капіталу на 2,32% з початку року. Частка поганих у ризикових активах на 01.10.2019 року становила 14%, що майже удвічі нижче від цього показника у банківській системі (25%).

Уже традиційно в число банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. З огляду на його спеціалізацію на кредитуванні фізичних осіб рівень NPL агентство оцінювало як прийнятний. За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за 9 місяців 2019 року — 197,399 млн грн, а прибуток після оподаткування — 97,738 млн грн. За 9 місяців 2019 року Форвард Банк наростив власний капітал на 40,62%.

Підсумки 9 місяців 2019 року для банківської системи України продовжили традицію показового зростання. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за цей період — майже 48,35 млрд грн, обсяг чистого процентного доходу перевищив 59,5 млрд грн, а розмір чистого комісійного доходу — 32,3 млрд грн. Порівняно з показниками аналогічного періоду 2018 року прибуток банків зріс у 4,4 раза, чистий процентний дохід — на 18%, чистий комісійний дохід — на 14%.

Із 60 банків, які брали участь у рейтингу, 32 показали зниження показника NPL (частка поганих кредитів), тільки п’ять показали збиток і в одного був негативний чистий процентний дохід. Банки впевнено увійшли в період зростання прибутковості.

19 банків з найвищим рівнем рейтингу надійності депозитів

Примітка: Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не рекомендація до придбання банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх значень числових факторів, які брали до уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначає не місце в таблиці, а рейтингова оцінка. У разі розбіжностей даних НБУ з даними квартального звіту банку перевагу надавали квартальним звітам НБУ. Порівнюючи підсумки рейтингів за перший квартал і перше півріччя 2017 року, 9 місяців 2017-го, 2017-й, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, варто взяти до уваги, що рейтинги розраховували за методикою, до якої вносили зміни у лютому і травні 2017 року, змінювався формат надання банками публічної інформації через вебсайт НБУ. Рейтинг розраховували за підсумками третього кварталу 2019 року. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, які впливають на депозити банку до 26 листопада 2019 року, їх враховували в аналізі.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства

«Стандарт-Рейтинг»

(Україна)