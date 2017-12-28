Вони не бачили рідних майже півтора року. Це звучить дико: військовополонені й заручники на власній землі, у власній країні! Нині вже колишні бранці російських окупантів і вигодуваних ними доморощених бойовиків удома нарешті обійняли рідних, підняли гіркі чарки за довгоочікуване визволення й полеглих на війні побратимів.

Учора КПВВ «Майорське» поблизу окупованої російськими зайдами Горлівки, розташоване фактично на лінії розмежування, вкотре поділило світосприйняття на «наших» та «їхніх». 74 «наших» мали перетнути умовну лінію, опинитися на вільній території. 306 «їхніх» мали повернутися в ОРДЛО, в інший світ, іншу реальність, якесь важкосприйнятне задзеркалля. Саме такою визначили формулу обміну полоненими.

В реальному житті сталося не так, як гадалося. 43 бойовики вже відбули терміни покарання за вироками наших судів. Їх випустили на волю й вони не з’явилися на лінію розмежування. Тобто вони ходять десь посеред нашого суспільства. Ще близько півтора десятка на місці обміну не виявили бажання повертатися в привид Мордору.

Зробити цю благу справу планували ще до Різдва, 24 грудня. На щастя, здійснилося хоча б до Нового року. Початок обміну спершу планували опівдні. Потім переносили. Процес тривав не одну й не дві години. Години суцільної напруги, не меншої, ніж під час переговорів з бойовиками. Та був ризик зриву домовленостей: хтозна, що вариться в головах по той бік здорового глузду.

Військово-транспортний літак Іл-76 приземлився на військовому аеродромі Бориспіль уже в темряві. Тим часом у соцмережах поширювали заклик «Зустрінь своїх». «Як дістатися? Зі станції метро «Бориспільська» (зелена гілка) приблизно з 17:00 ходитимуть безкоштовні автобуси до місця зустрічі. Можна доїхати своїм ходом на авто або попутками, — закликав Укрінформ словами волонтерів. — Але врахуйте, що це не знайомий усім аеропорт Бориспіль, а військовий аеродром. Що із собою брати? По-перше, тепло одягніться. Це не термінал із VIP-зоною. Тому беріть термоси з гарячим чаєм, а ще — прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете». На вечір з нашими героями було заплановано зустріч керівництва країни, про що ми розповімо в наступному номері «УК».

Ще напередодні ввечері на Донбас вилетіли представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, співробітники ГПУ, СБУ, Міноборони, експерти гуманітарної підгрупи на мінських переговорах.

Не гаяв часу й Президент Петро Порошенко, який, не очікуючи звільнення наших заручників, зустрівся з їхніми рідними. «Немає нічого важливішого за те, щоб повернути наших додому, — щиро запевнив їх глава держави. — Повірте, і я цього дня чекав усі ці три роки. Це була дуже виснажлива, дуже професійна з нашого боку боротьба за кожного».

Глава держави подякував рідним українських заручників за їхню віру в Українську державу і в спільну боротьбу: «Дуже дякую, що в ці важкі часи ви з гідністю вірили в Українську державу, вірили у нашу спільну боротьбу, яка завершиться перемогою. Дякую вам за цю віру. Дякую за гідність, віру й терпіння. Мало хто може зрозуміти, чого воно вам коштувало, це терпіння».

Останніми днями робота з підготовки до звільнення тривала в режимі 24 години на добу. Щоб було застосовано всі необхідні правові механізми заради здійснення запланованого. Застосовано всі можливості міжнародного тиску: від нормандського формату й до наших партнерів зі США; від Церкви й до переговорної групи; від тристоронньої контактної групи і до ОБСЄ й міжнародних організацій; від Червоного Хреста до уповноваженого з прав людини.

«Усе спрацювало як єдиний механізм, чітко злагоджена команда, щоб наблизити цей день і взагалі зробити його можливим, — констатував Петро Порошенко. — Ми були готові щодня ці три роки робити все можливе, щоб вони повернулися». До слова, обмін став можливим зокрема й завдяки мінським угодам, де це передбачено.

Кожному зі звільнених українців буде надано належні медичне обстеження й допомогу, запевнив Президент. Відповідним органам він дав конкретне доручення з цього приводу. Він також звернувся до уряду щодо надання звільненим українцям та їхнім родинам матеріальної допомоги, щоб полегшити соціальну адаптацію цих людей, повідомляє департамент прес-служби АП.

Рідні українських заручників подякували Президентові за його зусилля та увагу до звільнення наших полонених і закликали й надалі «діяти спільно і бути об’єднаними».

Уповноважений Президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції ветеран АТО Вадим Свириденко подякував родичам за їхню віру. «Я сам був у полоні і знаю, наскільки важлива віра родичів», — сказав він і запевнив близьких побратимів, що «команда психологів, яка готова зустріти звільнених, зробить усе, щоб вони повернулися в тому стані, в якому полишили родичів».