Торік кооператори Рівненщини збільшили обсяги господарювання на третину. Не гірше працюють і від початку цього воєнного року, істотно випереджаючи інфляцію. Зберегли всі робочі місця, а це майже 2 тисячі виробничників, працівників торгівлі та ресторанного господарства, заготівель.

За словами голови правління Рівненської споживспілки Петра Бараша, ефективно протистояти дуже складним викликам сьогодення допомагають перевірена часом кооперативна солідарність та взаємовиручка: «Ми не маємо морального права ні на йоту послабити економічний фронт, коли захисники дають нам змогу працювати. І повинні сповна використовувати цю нагоду.

Попри війну і пов’язану з нею інфляцію та ще чимало інших неприємних обставин життя триває. Зокрема, й у нашому тиловому регіоні, де оселилися чимало внутрішньо переміщених осіб. Усі зусилля спрямовуємо на те, щоб не лише створювати, а й залишати додану вартість на рідній землі. Це дає змогу зберегти робочі місця та заробіток для фахівців, сплативши життєдайні для економіки податки.

До речі, торік кожен кооператор області напрацював їх щонайменше 50 тисяч гривень, а споживча кооперація сплатила до бюджетів різних рівнів майже 100 мільйонів».

І для фронту, й для тилу

На кооперативному заготівельному виробничо-збутовому комбінаті, підприємстві критичної інфраструктури краю, кипить робота. Торік тут виготовили продукції на 12 мільйонів, додавши майже 70 відсотків обсягів.

Працювали з потроєною енергією, якої вистачило і для фронту, й для тилу.

«Працювали переважно на конкретні замовлення. На 3 мільйони відвантажили продукції для Збройних сил та Нацгвардії. Це насамперед м’ясні консерви, зокрема з давальницької сировини, вишневе варення, салати, квашена капуста. А для тилу заготовили солоні та квашені овочі, які нині мають попит. Капусти ми наквасили майже втричі більше. Оперативно відреагували на ажіотаж, що з початком війни виник з оцтом: його виготовили більше в 45 разів», — розповідає директор комбінату Леонтій Примачок.

Усього торік порівняно невеликий комбінат реалізував продукції власного виробництва на 16 мільйонів разом із запасами консервів на складах. І майже половину — через електронний майданчик Prozorro. Її впізнають у різних куточках України за відомим логотипом СООР.

На підприємстві, яке не перший рік працює за міжнародними стандартами продовольчої безпеки, нині маркетингово-збутовий прорив. Виробничники впевнено почуваються у ринкових реаліях, усвідомлюючи надзвичайну важливість продовольчої безпеки держави.

Потроїли зусилля

Продуктивність праці комбінатівців торік зросла на 80 відсотків. Істотно підвищено заробітну плату. А закону економіки дотримано: динаміка зростання продуктивності праці випереджає її оплату. Отже, залишаються кошти на модернізацію, бо по-іншому в економічному сідлі не втриматися.

Для зберігання сировини й солоних овочів облаштували холодильну камеру місткістю 100 тонн. А ще власними силами оновили м’ясний цех: закупили електричну пилку, реставрували фаршомішалку, встановили інше нове обладнання. І отримали дозвіл на виготовлення м’ясних і м’ясо-рослинних консервів, щоб розширити асортимент. Торік сума капіталовкладень в модернізацію становила 700 тисяч. Не менше планують інвестувати в розвиток і цього року.

Виробнича програма на 2023-й передбачає зростання обсягів овочевих консервів майже на 80 відсотків, варення та джемів — на 75, компотів — на 50. Для безперебійної роботи консервного цеху модернізують котельню, перевівши ще один котел з газу на тверде паливо. Витрати, звісно, зростуть до пів мільйона, але відмова від газу додасть виробничникам упевненості.

Весна дала старт новому переробному сезону. Він традиційно починається з переробки березового соку. Досвідчені виробничники додають до природного продукту різноманітні натуральні добавки. Виготовлять щонайменше 10 тонн соку, частину відправлять нашим захисникам, які мають відчути смак рідних домівок.

Яким буде переробний сезон, залежить насамперед від об’єктивних чинників. Із суб’єктивними проблем немає: згуртований і загартований колектив комбінату, історія якого розпочалася 1975 року, у складний для України рік не припиняв роботи і взимку. Зберегли всі робочі місця, кількість яких істотно зросте у високий сезон. Підсилити економічний фронт — означає наблизити нашу перемогу.