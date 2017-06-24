Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк проінспектував роботу управління Укртрансбезпеки — із плановим робочим візитом побував у Закарпатській області. Мета поїздки — виявити готовність прийняти нові виклики, пов’язані з введенням режиму безвізового перетину кордону з Євросоюзом.

Пункт габаритно-вагового кон­тролю транспортних засобів на трасі Київ — Чоп поблизу села Чинадієво Мукачівського району — перший об’єкт, роботу якого оглянув голова Укртрансбезпеки. Інспектори працюють у звичному режимі: вантажівку скеровують на спеціальну смугу з майданчиком для зважування. Інспектор, не виходячи з приміщення, завдяки спеціальній комп’ютерній програмі отримує повну картину: загальна вага автомобіля з вантажем, навантаження на кожну з осей.

Якщо якийсь із параметрів перевищено, одразу в автоматичному режимі вираховується сума штрафу, яку доведеться сплатити порушникові, з урахуванням величини перевантаження і довжини маршруту (що більше проїхав, то більших збитків завдав дорожньому покриттю, отже і сума штрафу, який доведеться сплатити, більша).

— В Україні не здійснювали габаритно-вагового контролю впродовж майже 20 років. Можливо, комусь це було вигідно і він мав від того дивіденди. Це прикро. Команда, яку мені вдалося сформувати трохи більш як за рік, взяла курс на дотримання законності й максимального захисту інтересів держави загалом і кожного громадянина зокрема, — зауважив Михайло Ноняк. — Спочатку були нерозуміння, навіть протести, але з часом усе стало на свої місця. Люди самі перекривають дорогу тим перевізникам, які перевищують норми завантаження автомобілів. Недавній інцидент на Миколаївщині, коли перевантажену фуру небайдужі громадяни утримували майже три доби і таки змусили пройти зважування, свідчить про те, що сталися незворотні зміни в свідомості людей. Ми поступово перетворюємося з населення на свідоме громадянське суспільство. Тож усім доведеться сприйняти як аксіому, що і ми, чиновники, і підприємці-перевізники, і водії — всі житимемо та провадитимемо діяльність виключно у правовому полі.

В Укртрансбезпеки завершують тендерні процедури з придбання мобільних габаритно-вагових лабораторій для здійснення цього виду контролю в масштабах усієї країни. «У цих лабораторіях, окрім ваг, буде й інше обладнання, а також постійний зв’язок, завдяки якому інспектори матимуть доступ до всіх необхідних баз даних. Окрім того, керівництво зможе в режимі онлайн бачити дії підлеглих. Це дасть змогу мінімізувати корупційні ризики. Перевірятимуть вантажні транспортні засоби і пасажирські й таксі. Адже кожен перевізник повинен мати ліцензію, повний пакет документів, дотримуватися режиму праці й відпочинку, платити податки. Працівник Укртрансбезпеки зможе під’їхати в будь-яку точку і перевірити перевізника на всі потенційні порушення, зробити об’єктивний висновок», — каже Михайло Ноняк.

Мобільні лабораторії посилять ефективність

Нині в регіонах України є по одному мобільному комплексу, Закарпаття не виняток. Для області цього недостатньо, адже через неї транспортні засоби рухаються в напрямку кількох країн Євросоюзу. Крім того, підвищений тиск на дорожнє полотно спричинено тим, що трасою перевозять ліс, сировину з видобувних кар’єрів тощо.

По завершенні тендерної процедури придбають 78 сучасних мобільних лабораторій загальною вартістю 117 мільйонів гривень. Щонайменше три з цих спецавтомобілів передадуть Закарпатській області. До речі, таке придбання виправдане й економічно. Сума штрафних санкцій, які накладатимуть на недисциплінованих перевізників, за експертними оцінками, багаторазово перевищуватиме обсяг коштів, витрачених на закупівлю засобів контролю.

— Для здійснення системного й ефективного контролю нашим інспекторам необхідно, щоб обласна влада обладнала достатню кількість сертифікованих майданчиків для розміщення наших комплексів. Слід також забезпечити ці майданчики електроенергією, іншими елементами інфраструктури, — зазначив Михайло Ноняк. — Нам потрібно максимально зберігати українські дороги, на які тратять колосальні кошти. Зокрема, в нинішньому році на це піде майже 30 мільярдів гривень. А збитки, яких завдає автошляхам великогабаритний транспорт, у масштабах України становлять більш ніж 2 мільярди гривень на рік. Тож навряд чи потрібно когось переконувати у важливості такого контролю.

Тахографи із Закарпаття

Під особливим контролем інспекторів Укртрансбезпеки — дотримання водіями режиму праці й відпочинку. З ініціативи голови державної служби на Закарпатті впровадили новітній для України вид контролю.

Це дуже важливо, оскільки безпосередньо впливає на безпеку руху. Якщо водій сидить за кермом безперервно півдоби, то, зрозуміло, загроза виникнення аварійних ситуацій різко зростає. Щочотири години він має відпочивати, а перебувати за кермом впродовж доби — не більш як вісім.

Закарпатські інспектори під час рейдової перевірки продемонстрували, як отримують об’єктивну картину додержання режиму праці й відпочинку водієм, і довели, що це триває лічені хвилини.

Поведінку водія в дорозі фіксують тахографи, якими обладнано всі сучасні автомобілі. Інформацію про додержання ним режиму праці та відпочинку в дорозі інспектор отримує зі зчитувача, який вставляє в тахограф: так контроль здійснюють і в європейських країнах.

Начальник управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області Сергій Слободянюк уточнює: «Тахограф не дає змоги приховати жоден аспект порушень водійської дисципліни. Інспектор отримує всі дані в роздруківці, це комплексна картина за багато місяців. Система унеможливлює корупційні дії під час перевірки: в роботу програми втрутитися неможливо. Спокійні й водій, і підприємець — власник транспортного засобу, і ми теж, адже знаємо, що підтасувань бути не може. Нині закарпатські інспектори мають у своєму розпорядженні вже кілька таких приладів. Звісно, після їхньої апробації ділитимемося досвідом з колегами з інших областей».

Із Закарпаття, що межує з чотирма країнами Євросоюзу, практику застосування тахографів поширюватимуть на всю країну.

— Орієнтуючись на членство в Євросоюзі, ми повинні імплементувати європейську нормативно-правову базу в наше законодавство, — підкреслює Михайло Ноняк. — Нещодавно я повернувся з Великобританії, де ознайомився з практикою контролю безпеки на транспорті. Багато що з напрацювань європейських колег впроваджуватимемо в себе. Тож зможемо контролювати пасажиропотік, нейтралізувати чорний бізнес, який стоїть на заваді легальним перевізникам. Ухилятися від сплати податків за такого підходу буде неможливо, все буде прозоро і в межах чинного законодавства.

За словами Михайла Ноняка, очолювана ним служба вже підготувала кілька законодавчих ініціатив. «Але процедура ухвалення законів у нас досить тривала. Через це справа рухається занадто повільно, — каже голова Укртрансбезпеки. — Є люди, які лобіюють власні інтереси, і їм ці закони та нововведення не вигідні. Але вони вигідні суспільству, і є багато депутатів, громадських активістів, які впевнено наближають ці зміни. Зупинити просування до мети, якщо її чітко визначено, неможливо».

Дозвіл за півгодини

Під час робочої поїздки Закарпаттям Михайло Ноняк відвідав контрольно-пропускний пункт перетину українсько-словацького кордону «Ужгород». Нині на ньому нема автомобільних черг, однак деякі проблеми залишаються. Одна з них — брак сучасних приладів для контролю — сканерів, що дають змогу перевіряти вміст транспортних засобів на наявність незадекларованих або заборонених для перевезення предметів.

Особлива увага — до пункту видачі дозволів на міжнародному вантажному терміналі «Ужгород». Тут останнім часом було впроваджено заходи, які мають на меті оптимізувати роботу пункту й покращити якість надання послуг. Керівник термінала ознайомив голову Укртранс­безпеки з проведенням процедур видачі документів на міжнародні перевезення. Оформлення такого дозволу для сумлінних перевізників зазвичай потребує всього півгодини.

Знаково, що під час зустрічі керівника Укртрансбезпеки з головою Закарпатської облдержадміністрації Геннадієм Москалем було повне порозуміння в питаннях конструктивної співпраці щодо підвищення ефективності роботи державних інспекторів на транспорті.

Михайло Ноняк зазначив, що є повне порозуміння з регіональною владою, її бажання розширювати співпрацю, давати зелене світло ініціативам інспекторів-транспортників.

Безпеку на транспорті дасть змогу посилити ухвалений Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі». Ним передбачено створення державного дорожнього фонду, кошти до якого надходитимуть уже з початку наступного року: 5% надходжень планують скеровувати на створення безпечних умов на транспорті. Передбачено, що ця сума сягне кількох мільярдів гривень, частину з яких спрямують на технічне оснащення Укртрансбезпеки, а також на стимулювання інспекторів.