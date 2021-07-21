Ідеться про геоінформаційні системи з гідравлічним обрахуванням, ERP-системи для управління майном та закупівлями, систему SCADА для моніторингу функціонування мереж підприємства в реальному часі, а також про білінгові системи, найважливіші з точки зору споживачів.

Їх уже давно успішно використовують багато підприємств для нарахування та контролю оплати за спожиті послуги. Але мало хто з пересічних жителів міст здогадується, що це набагато більше, ніж просто виписані квитанції за спожиті послуги. Про те, що таке білінгова система і яка з неї користь, ми розмовляли з президентом Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитром НОВИЦЬКИМ на прикладі кейсу Київводоканалу.

УК Чи можете пояснити простими словами, що таке білінгові системи і яка з них користь споживачам водоканалу?

— Якщо уявити білінг айсбергом, то те, що бачимо на поверхні, — лише облік переданих показників лічильників, а також виставлені та оплачені рахунки за послуги водопостачання і водовідведення. Але є й більша частина білінгового айсберга –– та, що залишається здебільшого непоміченою, однак не менш важлива. У неї входять багато необхідних для споживачів можливостей і даних для коректних розрахунків за спожиті послуги.

Приміром, якщо споживач загубив квитанції про сплату за попередні роки, у білінговій системі зберігається вся історія нарахувань та оплат через різні платіжні системи й банки. Для тих, хто має кілька квартир у місті або сплачує не лише за свою квартиру, а й за батьків чи дітей, наш білінг пристосований. Він дає змогу одному абонентові легко і зручно вести кілька особових рахунків з одного особистого кабінету.

Наша білінгова система зберігає історію не тільки платежів, а й зміни тарифів, а це гарантія коректних розрахунків наприклад у разі погашення заборгованостей.

У системі також зафіксовано всі показники лічильників, дати і канали їх передачі, тому за потреби ми швидко і легко здійснюємо коригування на вимогу споживачів. Білінгова система зберігає всі дані повірки лічильників.

УК Чи передбачає білінгова система облік даних від підприємств і установ міста? Чи юридичні особи обліковує окрема білінгова система?

— Останнє оновлення білінгової системи Київводоканалу, над упровадженням якої працюють наші фахівці, –– це створення єдиної бази абонентів –– фізичних та юридичних осіб. Юридичні вже користуються білінговою системою для передачі показників, формування і друку квитанцій за спожиті послуги тощо.

Об’єднавши в одній системі фізичних і юридичних осіб, ми зробимо нарешті дуже важливий і довгоочікуваний крок до максимально точного обліку спожитої води в місті. Адже так буде встановлено стовідсотковий контроль за водоспоживанням і наше підприємство отримає повніше відшкодування витрат на водопідготовку та водовідведення, а це живі гроші на модернізацію наших водопровідних станцій і мереж.

УК Можливо, вже є готові системи, здатні просто зараз запустити цю функцію і підприємству достатньо впровадити готове рішення?

— Над розробленням потужного і багатофункціонального білінгу, яким він є зараз, розрахунковий департамент Київводоканалу спільно з фахівцями з розроблення програмного забезпечення працювали тривалий час. За останні п’ять років нам вдалося створити самодостатню і надзвичайно об’ємну базу даних, що поєднує відомості майже 1,3 мільйона особових рахунків споживачів за весь цей період, працює з усіма платіжними системами, зберігає дані про встановлення та повірку лічильників, формує маршрутні листи контролерів, виконує функції СRM-системи, що зберігає історію звернення споживачів –– фізичних і юридичних осіб, тощо.

Жодна інша білінгова система з тих, які використовують в Україні, не здатна впоратися з такими колосальними масивами інформації так, щоб це було зрозуміло відображено в особистих кабінетах споживачів і зручно для використання фахівцям водоканалу, що можуть формувати зведені дані за певними адресами чи районами і створювати максимально детальну й повну картку окремого споживача.

Якщо розпочнемо впровадження нового білінгу, усі ці дані можна втратити, а зручність обслуговування наших споживачів за принципом «єдиного вікна» відкотиться на кілька років назад. Саме тому ми системно підтримуємо і розвиваємо свою білінгову систему і плануємо це робити в майбутньому.

До слова, білінгу Київводоканалу є куди рости. Нині проєктують ще дві великі опції, які істотно полегшать та оптимізують наші взаємини із забудовниками (йдеться про видачу технічних умов) та об’єктами і підприємствами, що стоять на обліку в департаменті екологічного нагляду Київводоканалу (видача паспорта водного господарства, умов на скид, контроль якості стічних вод тощо). Після запровадження цього оновлення білінг Київводоканалу вестиме облік даних 100% споживачів за всіма напрямам діяльності підприємства.

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»