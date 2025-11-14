Україна закликала держави Групи семи та ЄС зробити продовження війни нестерпним і небезпечним для путіна і його режиму

Глава МЗС Андрій Сибіга взяв участь в оборонній сесії засідання країн Групи семи, ЄС та України, яка відбулася в канадському регіоні Ніагара. Він поінформував партнерів про останні події на фронті та закликав перейти від підходу підтримувати Україну «стільки, скільки необхідно» до «настільки сильно, наскільки можливо».

«путін продовжує цю війну лише тому, що досі вірить, ніби може перемогти. Щоб зупинити війну, ми повинні позбавити його цієї ілюзії», — зазначив Андрій Сибіга.

Очільник дипломатичного відомства звернув увагу, що війна росії не є віддаленою загрозою. Він вказав на численні випадки фіксації дронів над військовими базами й урядовими будівлями країн-членів НАТО та неодноразові порушення повітряного простору російськими винищувачами. Андрій Сибіга закликав присутніх збільшити підтримку в галузі оборони та безпеки і запросив іноземні компанії створювати виробничі потужності безпосередньо в Україні. За сприяння союзників Україна зможе виробити до 20 млн дронів 2026 року.

«Через ядерні погрози з боку москви багато говорять про нову гонку озброєнь. Але сучасна гонка озброєнь — це не про дорогі ядерні ракети, а про мільйони дешевих дронів. Ті, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечать мир. Для цього потрібне швидке та достатнє фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі», — наголосив глава МЗС.

Андрій Сибіга висловив вдячність Німеччині за передачу додаткових систем Patriot і нагадав, що Україні потрібні посилені далекобійні ударні спроможності: Tomahawk, Storm Shadow, SCALP, Taurus, а також спільне виробництво дронів і ракет для ударів у глибокий тил рф.

«Ми повертаємо цю війну до росії, звідки вона прийшла. І це справедливо. Що швидше росія зрозуміє, що війна йде додому, то швидше вона її припинить. Настав час посилити фінансування української оборонної промисловості через механізми коаліції охочих, PURL, SAFE, «Рамштайну» та інших форматів», — зазначив глава МЗС.

Україна підтримує історичний успіх Президента США Дональда Трампа у припиненні війни в Газі та висловлює надію на залучення США для тиску на рф та припинення війни росії проти України. Українська сторона готова до припинення вогню без будь-яких попередніх умов та до зустрічі лідерів.

Глава МЗС зазначив, що пропозиції росії про зустрічі делегації низького рівня несерйозні, адже вони лише затягують війну.

Міністр окремо зупинився на ефективності санкцій проти рф, відзначивши, що економічні обмеження діють та зменшують надходження до російського бюджету від продажу енергоносіїв.

Андрій Сибіга вказав на пріоритетний напрям санкцій — енергетичний сектор росії та її танкерний флот, залучений до транспортування енергоресурсів.

Міністр нагадав, що Україна оперативно синхронізує санкції партнерів у своїй юрисдикції, та закликав до швидшої і тіснішої синхронізації пакетів санкцій між партнерами із Групи семи та ЄС.

«Тиск на росію має зростати. Необхідно повністю використовувати заморожені російські активи для оборони та відновлення. Ми підтримуємо 19-й пакет санкцій ЄС і вже працюємо над 20-м. Особливо дякую Сполученим Штатам за енергетичні санкції, дуже ефективні», — зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що Україна залишається повністю послідовною в реформах і боротьбі з корупцією, а реакція на нещодавні викриття антикорупційних органів демонструє, що Україна — демократична держава, для якої боротьба з корупцією — пріоритет і національний інтерес. Він звернув увагу учасників засідання на рішення, які доводять ці слова: відсторонення міністрів, яких звинувачує слідство, а також ініціювання санкцій проти фігурантів справи.

Учасники засідання запевнили в подальшій підтримці нашої держави на шляху до відновлення справедливого всеосяжного миру, збільшенні тиску на агресора, роботі над повним використанням заморожених активів рф, підготовкою додаткових пакетів оборонної та енергетичної підтримки для України.

Відновлення безпеки в Чорному морі

Відновлення українського суверенітету над Кримом залишається необхідною умовою для тривалої безпеки в Чорноморському регіоні. Про це міністр Андрій Сибіга заявив на сесії міністерського засідання Групи семи в Канаді «Морська безпека та процвітання». У заході взяли участь міністри закордонних справ Бразилії, Саудівської Аравії, Індії, Мексики, Республіки Корея та Південної Африки.

Глава МЗС зазначив, що Україна та її партнери стикаються зі спільними викликами від Чорного моря до Індо-Тихоокеанського регіону, Атлантики та Карибського басейну, проте також мають спільні рішення.

Міністр підкреслив важливість для всього світу унікального досвіду України в забезпеченні стабільності шляхів постачання в Чорному морі попри російську війну та зміцненні глобальної продовольчої безпеки.

«Україна знає, як зміцнити морську безпеку та свободу судноплавства і в нашому регіоні, і в інших частинах світу. Ми винесли власні уроки та готові ділитися цим досвідом», — зауважив дипломат.

Андрій Сибіга нагадав про успіх України в Чорному морі завдяки інноваційному використанню морських дронів і заявив про готовність до співпраці в цій галузі.

Очільник українського дипломатичного відомства нагадав, що дії росії в Чорному морі порушують Конвенцію ООН з морського права, та наголосив на важливості не допустити переобрання росії до Ради Міжнародної морської організації, а також закликав партнерів розглянути можливість накладення додаткових санкцій, щоб заблокувати незаконний експорт зерна з окупованих територій.

Глава МЗС також закликав до протидії російському танкерному флоту, який налічує до 1500 танкерів.

Санкційний пакет від Канади

Під час двосторонніх переговорів з канадською колегою Анітою Ананд Андрій Сибіга заявив, що наша оборонна промисловість зростає найшвидшими у світі темпами.

«Україна готова ділитися досвідом та розпочинати спільне виробництво з найближчими союзниками, зокрема Канадою. Це буде наш внесок у вашу безпеку», — сказав він.

Глава МЗС підкреслив, що росія продовжує відкидати мир і посилювати терор. За словами українського дипломата, путін все ще має ілюзію, що може перемогти, хоч в реальності він втратив понад мільйон солдатів і не досяг жодної стратегічної мети.

«Вкрай важливо посилити підтримку України та збільшити тиск на росію. Ми повинні зробити ціну продовження війни нестерпною і небезпечною для путіна та його режиму. Достатній тиск змусить росію припинити війну», — зазначив він.

Канадська міністр закордонних справ Аніта Ананд оголосила про новий санкційний пакет Канади проти росії. До нього увійшли обмеження щодо 100 танкерів російського тіньового флоту, 13 осіб та 11 компаній, зокрема виробників і розробників дронів, а також кількох російських підприємств, що займаються скрапленим природним газом. Уперше Канада наклала санкції на компанії, які підтримують кіберінфраструктуру росії, що використовують в її гібридних стратегіях проти України.

«Як головуюча країна у Групі семи 2025 року, Канада визначила своїм пріоритетом підтримку та посилення нашої допомоги Україні», — заявила очільниця МЗС Канади.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність Канаді за лідерство у Групі семи, енергетичну допомогу, зокрема за останній пакет допомоги на суму 70 мільйонів доларів. Він відзначив нещодавній успішний візит Прем’єр-міністра Канади Марка Карні в Україну. Міністр також подякував Канаді за активну роль у коаліції за повернення українських дітей, внески в межах PURL та іншу підтримку.

Глава МЗС наголосив, що відносини між Україною та Канадою засновано на міцних звязках між нашими людьми. Він висловив вдячність усім українцям у Канаді, всім нашим громадам за їхню активну роль, голос і зусилля з підтримки нашої держави.

Джерело:

Міністерство закордонних справ