Експерти та урядовці вважають, що з настанням холодів не виникне великих проблем із газом та опаленням

Хоч літо щойно почалося, уряд, економічні експерти й пересічні українці переймаються очікуванням нового опалювального сезону, підготовка до якого триває в умовах жорстокої війни. Ідеться насамперед про використання природного газу, адже саме на ньому нині працюють майже 90 відсотків усіх котелень, які подають людям тепло, і облгази, що подають блакитне паливо для приготування їжі.

Думки, які зібрав «Урядовий кур’єр», виявилися напрочуд оптимістичними.

Усі споживають набагато менше

Першим українців заспокоїв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «Потужності в нас є. Домовленості з нашими сусідами на Заході також. Надали доручення НАК «Нафтогаз України», щоб до початку опалювального сезону закачав у газові сховища не менш як 19 мільярдів кубометрів блакитного палива», — наголосив він.

Експерт ринку Максим Білявський вважає, що на 95 відсотків Україна досить успішно пройде опалювальний сезон 2022—2023 років. Він позитивно оцінює роботу Кабінету Міністрів у цій царині, зазначаючи, що уряд робить усе чітко та правильно, а підготовку до опалювального сезону чиновники розпочали завчасно.

Війна внесла корективи в роботу газового та теплокомунального комплексу. Хоч як цинічно це писати, вони виявилися позитивними: мільйони українців виїхали за кордон і більшість навряд чи повернеться до настання опалювального сезону. У підсумку споживання газу буде набагато меншим, ніж раніше.

Економіст Олексій Кущ зазначає «Урядовому кур’єру», що промислові підприємства в Україні значно скоротили і надалі скорочуватимуть споживання газу. «Знаємо, що на сході України фактично знищено великі металургійні заводи, а значна частина інших істотно скоротила обсяги виробництва. Саме вони були і є великими споживачами природного газу. Чимало блакитного палива завжди закуповували хімічні підприємства. Нині вони теж перебувають у скрутному становищі або їх знищено. Додайте до цього споживачів, фізичних та юридичних осіб, які опинилися на тимчасово окупованих територіях», — зазначає він.

Отже, на думку експерта, загальне споживання газу в Україні 2022 року значно скоротиться.

Нагадаємо, що, за інформацією Міненерго, торік споживання блакитного палива скоротилося на 9,4% і становило 28 мільярдів кубометрів.

Україна впродовж останніх років намагалася добряче економити на газі. Варто пригадати, що років із 10—12 тому наша країна споживала 32—35 мільярдів кубометрів газу, і щороку ці цифри завдяки впровадженню ощадних технологій та всебічній економії зменшувалися. 2022 року, вважають експерти, споживання газу в нашій державі буде не більшим за 19—20 мільярдів кубометрів.

Для побуту достатньо

Директор програми «Економічна політика та бізнес» Українського інституту публічної політики Ільдар Газізуллін зазначає «Урядовому кур’єру», що фактично ці цифри — показник загального видобутку газу в Україні. «Вітчизняного блакитного палива має цілком вистачити на потреби нашого населення, тобто на опалення та для приготування їжі. Трохи складніше вирішувати питання закупівлі газу за кордоном, тобто в європейських країнах. Як відомо, це робили реверсом, але він був, так би мовити, віртуальним. Ми відбирали з газопроводів на українській території певну кількість газу і платили за нього європейським країнам. Тепер такий реверс буде реальним. Оскільки триває війна, агресор може скорочувати обсяги постачання газу до Європи і можуть бути проблеми з додатковою закупівлею палива Україною звідти», — зазначає експерт.

Та в будь-якому разі ці додаткові обсяги призначатимуться не для населення, а для промисловості.

Як справедливо вважає Олексій Кущ, 2022 року Україна, на відміну від європейських країн, опинилася в набагато вигіднішому становищі стосовно газу. І це зрозуміло: росія може неабияк шантажувати Європу, знижуючи обсяги постачання палива. Власного газу, приміром, у Німеччині немає, а в Україні є.

Однак слід додати ще одну важливу деталь: до 19—20 мільярдів кубометрів, які щорічно видобувають в Україні, належать і 5 мільярдів кубометрів від приватних компаній. 14—15 мільярдів кубометрів припадає на державне Укргазвидобування.

Проблема, по-перше, як спонукати приватні компанії збувати газ в Україні за вмотивованими цінами. А по-друге, — щоб вони його не експортували.

Тож Кабінет Міністрів постановою №666 від 10 червня заборонив експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку, внісши зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік.

Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлено нульові квоти. Таке рішення ухвалили у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану.

Однак президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI» Михайло Гончар вважає, що 2022 року обсяги видобутку газу можуть знизитися до 17 мільярдів кубометрів через бойові дії. Адже деякі родовища розташовано поблизу місць, де тривають воєнні дії, чи на окупованих територіях. Проте і ці цифри не критичні — трохи газу для потреб населення можна докупити за кордоном.

Державне — на користь

Ще одна приємна новина. Недавно облгази, якими володіла приватна Регіональна газова компанія, було передано до «Нафтогазу України».

Із 1 червня 2022 року державній компанії також перейшли 8,8 мільйона споживачів. Експерти ставляться дуже позитивно до такого кроку, адже, як відомо, «Нафтогаз України» пропонував своїм споживачам — фізичним особам найдешевше паливо в країні.

«Те, що держава повернула у власність ключові облгази, правильно. Не завжди підприємства, які перебувають у приватній власності, працюють ефективно. Це саме той приклад. За великим рахунком, облгази були надбудовою, їх створювали за рахунок державних коштів та грошей місцевих громад, вони були вкрай неефективними і брали за свої послуги вельми великі гроші. Тепер є шанс усе змінити на краще», — зазначає Олексій Кущ.

Тож тепер українці повинні позбутися не лише облгазів у нинішньому вигляді, а ще й так званих облгаззбутів, які були ще однією зайвою надбудовою.

Проте, на думку пана Куща, щоб надалі індустрія постачання газу працювала у правильному руслі, необхідно підпорядкувати ці структури місцевим органам влади. Саме вони знаються на регіональній специфіці та можуть ефективно управляти цією ланкою ринку. Це можна зробити не чекаючи закінчення війни і навіть встигнути до початку нового опалювального сезону. Він вважає, що в цьому разі ціни на газ для населення не зростатимуть.

Додамо, що український уряд до кінця року фактично заморозив тарифи на газ, опалення та гарячу воду і заборонив вимагати сплати заборгованості у фізичних осіб. На все з державного бюджету треба вилучити понад 264 мільярди гривень. І саме ці гроші має отримати «Нафтогаз України» за рахунок дивідендів компаній та допомоги міжнародних партнерів.