Анімований фотопроєкт «Вкрадений Крим» Фатіми Османової та Ельдара Халіла з нагоди 77-х роковин депортації представників кримськотатарського народу відкрито вчора у вітчизняному МЗС. Експозиція органічно поєднала одразу два мистецькі проєкти, які висвітлюють різну історію Криму — до та після депортації 1944 року, розповідає про культурне життя кримськотатарського народу до подій депортації за матеріалами із сімейних архівів.

Представлено і твори з кримського циклу українського митця Юрія Химича «Кримські старожитності», присвячені Криму 1950—1983 років. У кримських пейзажах художника з багатьма кримськотатарськими символами не можна не побачити біль вигнання та втрати народом рідної землі.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова й лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв завжди стоять на захисті інтересів корінного народу окупованого Росією півострова. Фото Володимира ЗАЇКИ

Боротьба за деокупацію півострова триває на всіх рівнях. Від великої політики, де створюють «Кримську платформу», і завершуючи мистецькими акціями, культурною дипломатією. Кожен іноземний гість, який відвідуватиме МЗС — міністри, голови парламентів, глави урядів, — бачитиме цю виставку. Це живе й дуже сильне мистецьке нагадування про ту справу, яка об’єднує багато країн: захист кримськотатарського народу та деокупація Криму, повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

«Міністерство закордонних справ тримає кримську проблематику дуже високо на порядку денному, і ми ніколи не зупинимося. Аж допоки Крим не буде повернуто і там не запанує міжетнічна злагода, а всі народи зможуть жити в мирі та процвітанні. З нами тут представники церков, які також відіграють дуже важливу роль у досягненні цієї мети. Я впевнений, що нам це обов’язково вдасться», — наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відкриття виставки.