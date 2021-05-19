Анімований фотопроєкт «Вкрадений Крим» Фатіми Османової та Ельдара Халіла з нагоди 77-х роковин депортації представників кримськотатарського народу відкрито вчора у вітчизняному МЗС. Експозиція органічно поєднала одразу два мистецькі проєкти, які висвітлюють різну історію Криму — до та після депортації 1944 року, розповідає про культурне життя кримськотатарського народу до подій депортації за матеріалами із сімейних архівів.

Представлено і твори з кримського циклу українського митця Юрія Химича «Кримські старожитності», присвячені Криму 1950—1983 років. У кримських пейзажах художника з багатьма кримськотатарськими символами не можна не побачити біль вигнання та втрати народом рідної землі.

Боротьба за деокупацію півострова триває на всіх рівнях. Від великої політики, де створюють «Кримську платформу», і завершуючи мистецькими акціями, культурною дипломатією. Кожен іноземний гість, який відвідуватиме МЗС — міністри, голови парламентів, глави урядів, — бачитиме цю виставку. Це живе й дуже сильне мистецьке нагадування про ту справу, яка об’єднує багато країн: захист кримськотатарського народу та деокупація Криму, повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

«Міністерство закордонних справ тримає кримську проблематику дуже високо на порядку денному, і ми ніколи не зупинимося. Аж допоки Крим не буде повернуто і там не запанує міжетнічна злагода, а всі народи зможуть жити в мирі та процвітанні. З нами тут представники церков, які також відіграють дуже важливу роль у досягненні цієї мети. Я впевнений, що нам це обов’язково вдасться», — наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відкриття виставки.