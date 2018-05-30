Ніде правди діти, якість вітчизняних доріг і досі невисока. Не приховував того, що майже 90% наших автошляхів перебувають у незадовільному стані, й міністр інфраструктури Володимир Омелян під час спільного брифінгу з керівником Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» Славоміром Новаком. Удвох вони проаналізували ситуацію в областях.

Керівники відомств обговорювали поточний стан автошляхів в Україні, обсяги запланованого фінансування на 2018 рік, проблеми з розподілом коштів на місцях і питання боротьби з корупцією. Як зазначив Володимир Омелян, «ями були й будуть», та це не означає, що ремонту автошляхів не проводитимуть чи не контролюватимуть.

«З цього року виключну увагу надаємо контролю якості виконаних робіт. Буде кілька паралельних процесів. Це контроль силами самого Укравтодору — працюватимуть фахівці Державного науково-технічного центру інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції «Дор’якість», а також силами Ініціативи з прозорості будівництва CoST Україна та інших громадських організацій і правоохоронців», — розповів міністр.

Децентралізація фінансів

Він нагадав, що в Україні з 1 січня 2018 року нарешті запрацював Державний дорожній фонд. «Нам коштувало багатьох зусиль його створення. Саме цей фонд передбачає гарантоване фінансування дорожніх робіт. 1 січня відбулася децентралізація Укравтодору — 123 тисячі кілометрів автошляхів передано на обласний і місцевий рівні. Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах становить у 2018 році понад 11 мільярдів гривень. Станом на 23 травня на рахунки облдержадміністрацій спрямовано майже 4 мільярди гривень. Видатки облдержадміністрацій становили лише близько мільярда гривень, тобто на рахунках залишається близько трьох мільярдів».

Лідерами у їх використанні стали Запорізька, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Одеська області. Нині відомо, що Дорожній фонд передасть на місця 11,5 мільярда гривень. Головне, щоб надходили пропозиції з ремонту автошляхів. Проте ще не всі регіони надали їх. Тому якщо до 30 червня не буде підписано договорів про виконання робіт, кошти перерозподілять, додав міністр. Серед областей, які у цьому питанні пасуть задніх, названо Житомирську, Сумську, Полтавську, Херсонську й Рівненську.

Ще одна особливість розподілу коштів на місцях пов’язана з тим, що гроші, які спрямовують на ремонт доріг, субвенції, в деяких регіонах залишаються на рахунках і не працюють. Таким станом речей профільний міністр залишився вкрай невдоволеним.

Відкати здолає громадський контроль

Окреме питання — боротьба з корупцією. «Ми створили ефективний ринок, і він працює. Коли там немає компаній від міністра, керівника Укравтодору, політиків, а є компанії, фахівці яких компетентні та якісно роблять свою роботу. А ще це державна гарантія на роботу всіх компаній, які займаються дорожнім ремонтом. Коли знаєш, що збудував автошлях, і маєш надати зобов’язання від своєї компанії, що він перебуватиме в гарному стані 5—10, а то й більше років, ти просто не можеш платити відкат. Раніше корупція була тому, що дехто дозволяв собі абияк збудувати дорогу, отримував за це шалені кошти, сплачував кому слід відкати, підписував акт передачі, а далі… дорога зникала разом зі снігом навесні. Тепер так не буде. Адже кожна компанія розуміє, що побудоване нею ретельно перевірятимуть щороку. І якщо стан автошляху визнають незадовільним, до відповідності її доведеться доводити власним коштом», — окреслив вимоги Володимир Омелян.

Та, звісно, не все одразу. Отже, фахівці Мінінфраструктури знайшли певні корупційні складові у нинішніх тендерних закупівлях і тендерних роботах на місцях. Скажімо, подекуди роботи виконують неякісно, компанії невідомі, а деякі навіть реєструвалися лише за кілька днів до проведення тендера.

Нині активно працює громадський контроль, для представників якого відкрито всі дані й цифри. Тому профільні фахівці — не просто антикорупціонери, а люди, які знаються на питаннях, що таке тендерні процедури, вимоги до якості матеріалів тощо. Тендери відбуватимуться лише на майданчику ProZorro. А ще щоб ефективно протистояти корупції, на переконання міністра, слід тісно співпрацювати з правоохоронними органами. Отже, фахівці міністерства спільно з Генпрокуратурою посилюватимуть заходи щодо притягнення до відповідальності за неналежне використання коштів чи зловживання.

«Сподіваюся, найближчим часом буде окреме засідання під головуванням Генерального прокурора Юрія Луценка спільно з Міністерством інфраструктури та Укравтодором, де ми ухвалимо рішення, як притягувати до відповідальності ті органи місцевої влади, які вважають, що державні кошти, кошти платників податків можна або взагалі не використовувати, або використовувати так, що вони зникають і не дають жодної користі громадам», — довів до відома Володимир Омелян.

Коштів надають достатньо

Загалом протягом 2018 року на облаштування й доведення до пуття автошляхів спрямовують сумарно майже 50 мільярдів гривень.

«Цього року фінансування всієї дорожньої галузі заплановано обсягом понад 46 мільярдів гривень. На ремонт доріг державного значення (за винятком боргових зобов’язань, утримання та експлуатації), планують спрямувати 18,4 мільярда. З державного Дорожнього фонду на ремонт доріг державного значення — 7 мільярдів гривень. Окремі інвестиційні програми становитимуть 11,4 мільярда. Кошти митного експерименту також як додаткове джерело буде спрямовано на дороги державного значення, частково — на дороги місцевого значення», — повідомив Славомір Новак.

Нині фахівці очолюваної ним структури вже погодили перелік об’єктів фінансування для 20 облдержадміністрацій на суму 9,2 мільярда гривень.