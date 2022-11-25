Із 24 лютого в Харківській області внаслідок російських атак зруйновано 25 мостів. Найбільше постраждали території, що були в окупації. Своїми злочинами ворог не стільки пригальмував наступ української армії, скільки відняв у місцевого населення можливість переміщення та швидкої доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги і товарів першої необхідності. Але плани окупантів щодо знищення інфраструктури України, зокрема транспортної, руйнуються. Щодня дорожники повертають життя на деокуповані території, проводять демонтаж зруйнованих конструкцій мостів та шляхопроводів і встановлюють нові. Нині це тимчасові переправи, та по закінченні війни їх замінять на постійні.

Працюють 24/7

Відновлення пошкоджених мостів на Харківщині — одне із пріоритетних завдань. Роботи тривають майже цілодобово. За місяць після визволення міста Балаклія дорожники встигли змонтували поряд із пошкодженою штучною спорудою нову переправу. Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом Харківщина отримала від чеських партнерів. Укравтодор отримав чотири подібні металеві конструкції від Адміністрації державних матеріальних резервів Чеської Республіки. По одному мосту вже встановлено на Київщині та Черкащині, два призначено для Харківської області. Над монтажем другого ще працюють.

Ці конструкції легко монтувати та розбирати. У розібраному вигляді їх неважко транспортувати, тож після війни під час капітальної відбудови їх планують використовувати в регіонах, де є ризик повеней та підтоплень.

Попри обстріли, роботи на деокупованій Харківщині не зупиняються. За даними Харківської обласної військової адміністрації, вже відкрито рух транспорту на десяти пошкоджених мостах. Передовсім відновлюють найважливіші транспортні артерії області. Тимчасова переправа з’явилася через річку Сіверський Донець, в обхід зруйнованого мосту в місті Ізюм. Ця дорога не тільки з’єднує напрямок Харківської та Донецької областей, це важливий логістичний маршрут для відновлення життєдіяльності деокупованих територій.

Уже повернено рух через річку в селищі Борова. Під час відступу окупанти підірвали переправу і відрізали одну частину селища від другої. Дорожники уклали водопропускні труби, влаштували насип та асфальтне покриття.

Відновлено мости через річку Сіверський Донець у межах села Байрак, через канал Дніпро — Донбас у межах села Грушеваха, а також переправи в межах села Велика Комишуваха та на дорозі Харків — Зміїв — Балаклія.

Тривають роботи з відновлення руху транспорту через Печенізьке водосховище поблизу села Мартове. Під час визволення Харківської області російські війська зруйнували міст, який вирішує значну частину логістичних питань для можливості забезпечення нормального життя громади. Спеціалісти державного підприємства «Дороги Харківщини» вже завершили роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій та монтажу нових прогонових балок.

Бригади Служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту і сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїзної частини й демонтують знищені штучні споруди. Від наслідків бойових дій їхніми зусиллями вже було розчищено більш ніж 440 км доріг на Харківщині.

Допомога іноземних партнерів

Велику допомогу у відновленні транспортної інфраструктури Україні надають іноземні партнери. Крім уряду Чехії, нам істотно сприяють французи. За інформацією заступника голови Укравтодору Андрія Івка, Франція виготовила три штучні переправи, незабаром вони будуть в Україні.

Наша країна підписала з Великою Британією спільний план дій щодо допомоги у відновленні транспортної мережі. Британські партнери запропонували кошти, інженерну експертизу і транспортні засоби.

«Завдяки домовленостям ми розраховуємо отримати високоякісну експертизу від провідних британських компаній та інститутів для відновлення української інфраструктури, — зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. — Доля війни вирішується не тільки на полі бою. Україні потрібна потужна економіка та надійні об’єкти інфраструктури, які стабільно працюють».

Мовою цифр

Загалом в Україні внаслідок бойових дій було зруйновано 326 мостів і шляхопроводів та 25 тисяч кілометрів доріг. Обсяг збитків, завданих дорожній інфраструктурі країни, за попе