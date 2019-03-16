Саме трудові колективи реформованих газет із Сумської області у квітні 2017 року започаткували медіа-акцію «Реформована преса — Українській Армії!», підсумком якої стало забезпечення військових формувань Збройних сил бригадною пресою. Першими свою віддруковану фронтову газету «Залізна воля» отримали бійці 24-ї бригади, які на той час захищали державний суверенітет у Попаснянському районі Луганської області. Згодом цю ініціативу активно підтримали колеги з Чернігівської, Рівненської, Івано-Франківської, Тернопільської та інших областей України, і торік вже виходило півтора десятка таких друкованих видань.

Новий імпульс відродженню й розвитку в Україні військово-цивільного партнерства в медійній галузі було дано також у Сумській області, де за підтримки обласної державної адміністрації у червні 2018 року було внесено зміни до обласної Програми економічного і соціального розвитку Сумської області, якими на розвиток військової преси передбачали 75 тисяч гривень.

Голова Сумської ОДА Микола Клочко наголошує, що в Сумській області військово-цивільному партнерству приділяють особливу увагу. «Ідеться не лише про інформаційний фронт. Варто пам’ятати, що саме наша область має понад 500 кілометрів кордону з державою-агресором, що потребує особливого підходу до розроблення й реалізації заходів з розвитку оборонно-силового блоку. Із початку воєнної агресії військовим частинам Збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби, розташованих на території області, станом на 31 січня 2018 року було зібрано та передано понад 6,8 мільйона гривень шефської й гуманітарної допомоги від облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міських рад. Працюємо фактично у всіх напрямах. Підтримуємо громадськість та волонтерів, і очевидно, що ми не могли залишатися осторонь ідеї військово-цивільного партнерства в галузі медіа. Мені як керівникові виконавчої гілки влади приємно, що наша область тримає першість і в цьому напрямі», — наголошує очільник області.

У Сумській області завдяки злагодженій взаємодії місцевої влади й редакцій комунальних газет реформа преси відбулася без проблем. 18 із 21 редакції реформувалися у визначений законодавством термін, що становить понад 85%, це один з найкращих показників в Україні. Активізуються питання налагодження ефективної взаємодії з об’єднаними територіальними громадами, місцевими медіа, структурами поштового зв’язку та активною громадськістю.

Як зазначає депутат обласної ради редактор районної газети «Білопільщина» та ініціатор акції «Реформована преса — Українській армії!» Наталія Калініченко, «це дало змогу редакціям реформованих газет із Сумської області разом з командуванням військових формувань, які дислокуються на території області, забезпечити бригадними газетами всі військові частини. «Звитяга», «Вісник артилериста», «Прикордонник Сумщини», «Наша Гвардія», «Тероборона Сумщини», а також «Залізна воля» для 24-ї омбр імені Данила Галицького регулярно передають у розташування військових підрозділів і слугують позитивним прикладом співпраці місцевих журналістів, влади та військових. Такий досвід варто поширити в усіх областях України».

Ці думки поділяє і заступник командира 27-ї реактивної артилерійської Сумської бригади з морально-психологічного забезпечення підполковник Дмитро Горб: «На жаль, до 2014 року в Україні критично мало уваги приділяли не лише технічно-матеріальному, фінансово-економічному забезпеченню нашої армії, а й її інформаційно-медійному блоку. Тому ми вдячні нашим газетярам і всіляко підтримуємо ініціативи щодо подальшого розвитку військово-цивільного партнерства у сфері медіа. У період воєнних дій у країні журналістика витримує один з головних ударів, адже її основна мета — завдяки об’єктивному висвітленню питань розвитку нашої армії впливати на читачів. Саме медіа виконують функцію каналу зв’язку із соціальним громадським сектором, тож тема військово-цивільного партнерства нова й актуальна. Адже ці дві сфери розвивалися й функціонували окремо, а на сьогодні вже можна простежити їхню спільну роботу, взаємодію і вплив на суспільство. Завдяки військово-цивільному партнерству в галузі медіа у країні формується новий тип медійної комунікації».

22 лютого 2019 року депутати Сумської обласної ради ухвалили рішення про подальшу реалізацію власної ініціативи й передбачили в обласній програмі на цей рік 170 тисяч гривень, які спрямують на інформаційне забезпечення військовослужбовців усіх підрозділів оборонно-силового блоку.

Як свідчать орієнтовні розрахунки, навіть ця порівняно невелика сума здатна забезпечити не лише інформаційні потреби наших військовослужбовців, прикордонників і нацгвардійців, а й створити умови для підвищення рівня ефективності й організації навчань підрозділів територіальної оборони, наблизити наш оборонно-силовий блок до стандартів НАТО, де питанням розвитку військових медіа завжди приділяли й приділятимуть особливу увагу.

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«Урядового кур’єра»