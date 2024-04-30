Під час робочої поїздки у Славутич Президент провів нараду щодо безпекової ситуації та перспектив розвитку міста й зони відчуження

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 26 квітня вСлавутичі вшанували пам’ять українців, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

«38 років тому сталася катастрофа в Чорнобилі. Радіаційна аварія, наслідки якої йшли далеко за межі України та навіть усієї Європи. Світ відчув ту катастрофу. Але її було локалізовано. Люди стали на захист життя та виконали свій обов’язок», — сказав глава держави.

Пам’ять героїв — ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській станції вшанували хвилиною мовчання. Володимир Зеленський подякував усім, хто 38 років тому захистив життя, і вручив ордени «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня працівникам ЧАЕС і ліквідаторам наслідків аварії.

Президент висловив повагу всім людям у Славутичі за порятунок тоді й допомогу Україні навесні 2022 року, під час повномасштабного російського вторгнення.

«Славутич не підкорився окупантам. Проявив свій характер. Боровся. Захищався. І ми бачили вас на цій площі. Бачили героїзм тих наших людей, які в умовах російської окупації працювали на змінах на станції. Люди врятували Україну 2022 року, і тільки людям, усьому нашому народові путін програє. Будь-яке зло не вистоїть проти сміливого народу, який робить усе для захисту життя», — зазначив він.

Володимир Зеленський поспілкувався із жителями Славутича, зокрема з рідними полонених нацгвардійців, які звернулися до глави держави із проханням повернути захисників ЧАЕС додому.

Про оборону та охорону

Під час наради щодо безпекової ситуації та перспектив розвитку міста й зони відчуження міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та командувач Національної гвардії Олександр Півненко доповіли про оборону та охорону ЧАЕС і Славутича, будівництво фортифікацій.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко поінформував про охорону державного кордону неподалік Чорнобильської атомної електростанції та міста.

Начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Артем Бондаренко відзвітував про контррозвідувальні заходи на цій території.

Славутицький міський голова Юрій Фомічев акцентував на логістичній проблемі: через зруйновані мостові переходи, неможливість використовувати колишні залізничні сполучення персонал ЧАЕС витрачає по шість годин, щоб дістатися на роботу.

Глава держави доручив віцепрем’єр-міністру з відновлення — міністрові розвитку громад, територій та інфраструктури Олександрові Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення між Славутичем і Києвом без пересадки в Чернігові.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець доповів про реалізацію схваленої урядом стратегії розвитку зони відчуження. Її зокрема спрямовано на розвиток вітрової та сонячної енергетики. Руслан Стрілець зазначив, що вже є домовленості з німецькою та британською компаніями про реалізацію цих проєктів. Він розповів, що втрати ЧАЕС унаслідок окупації російськими загарбниками сягнули 3 мільярдів гривень. Зараз держава активно залучає донорів для допомоги. Уже є 19 країн — вкладників у створений фонд, а сума внесків становить 14 мільйонів євро та збільшуватиметься до кінця року. Кошти спрямують на осучаснення обладнання, поліпшення умов роботи й закупівлю необхідної техніки.

Під час наради також обговорили облаштування шкільних укриттів та розвиток і підтримку бізнесу. Крім того, Президент доручив міністрові охорони здоров’я Вікторові Ляшку розробити стратегію розвитку місцевої лікарні з урахуванням нових умов та відповідно до неї поліпшити матеріально-технічну базу закладу.

Уроки дає життя

У Славутичі Президент разом з першою леді зустрівся з учнями та працівниками місцевої гімназії. Вони відвідали один з уроків, на якому учні обговорювали аварію на ЧАЕС та її наслідки, і заняття групи продовженого дня.

Глава держави із дружиною оглянув укриття, де облаштовано місця для навчання та медіазону. За словами директорки закладу Алли Ігнатової, в укритті одночасно можуть перебувати до 1200 людей, однак воно ще потребує модернізації.

Президентське подружжя також відвідало підприємство «Нова кухня», яке у Славутичі відновила родина Бубнових з Маріуполя. російські окупанти зруйнували виробництво в березні 2022 року. Власниця підприємства Марія Бубнова зазначила, що відновити бізнес вдалося завдяки грантовій підтримці держави для підприємців, зокрема і програмам у межах економічної платформи «Зроблено в Україні», й міжнародним ініціативам. Марія Бубнова докладно розповіла Володимирові та Олені Зеленським про роботу і показала підприємство. Воно переробляє овочі й виготовляє продукти харчування.

Перша леді Олена Зеленська побувала в інклюзивно-ресурсному центрі, послугами якого скористалися майже 350 дітей. Його створено, щоб забезпечувати права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти. У центрі працюють зокрема реабілітолог, логопед, психолог, дефектолог. Заклад облаштовано пандусами та поясненнями шрифтом Брайля.

«Після окупації Київщині було нелегко відновитися. Але кількість охоплених інклюзивним навчанням дітей весь час збільшується, а психологи постійно самовдосконалюються, проходячи курси в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Так і має бути: первинна допомога — не тільки в інклюзивній освіті, а в будь-чому — необхідна поряд, у громаді», — зазначила дружина Президента.

Перша леді ознайомилася зі створенням безбар’єрного простору у Славутичі. Відповідний меморандум підписали в межах ініціативи Олени Зеленської «Без бар’єрів» у листопаді 2020-го. Менш ніж за рік тут уперше в Україні з’явилася посада радника міського голови з безбар’єрності.

У місті вже знизили тротуари та пішохідні переходи, встановлюють пандуси і підіймачі. Цього року планують продовжувати облаштування безбар’єрних лікарняних палат та переобладнання старої поліклініки під центр розвитку бізнес-ініціатив і компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: Офіс Президента