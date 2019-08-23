Нові тротуари й переходи, світлодіодне вуличне освітлення, центр надання адмінпослуг, величезний зал для різних видів спорту й сучасне футбольне поле — усе це в буковинському селі Мамаївці з’явилося за останній рік, відколи тут утворено ОТГ. Сімейні лікарі тут їздять до пацієнтів додому, а найкращі учні отримують премії.

«Нині, коли минув рік і кілька місяців з часу утворення ОТГ, не шкодуємо про це, — розповіла Наталія Катрюк, голова Мамаївської об’єднаної територіальної громади, до якої входять смт Лужани, села Мамаївці та Новий Киселів. — Це дало великий поштовх до мрій і розвитку. Ми зрозуміли, що все в наших руках: що більше податків платитимемо, то більше задумів зможемо втілити. Сьогодні тільки глухий і сліпий може не помітити, що все навколо змінюється. Ми обираємо проєкти, видимі для всіх людей: заміна ламп вуличного освітлення на світлодіодні, будівництво пішохідних доріжок, сортування сміття, надання послуг з оформлення закордонних та внутрішніх паспортів. Люди побачили, що гроші, які ми заробили спільно, ідуть на їхні потреби».

«Важко, але обходимося без заступників»

Щоб забезпечити економічне зростання громади, працюють із бізнесом і обходяться мінімумом працівників. Усього в ОТГ 36 осіб адмінперсоналу разом із працівниками центру надання адміністративних послуг.

«У Лужанах старосту і заступників не обирали. Ми з керуючим справами вважаємо, що впораємося без заступників, — каже голова ОТГ. — Так, нам важко. Але в нас велика база для наповнення бюджету, поволі знаходимо діалог із середнім, малим і великим бізнесом».

Інтерактивна гра світиться просто на підлозі шкільного коридору, стіл для малювання піском, розумні сходи, величезний зал для занять кросфітом — популярним у США фітнесом, що поєднує елементи десятків видів спорту. Школи і садочки цієї ОТГ нині нагадують втілену дитячу мрію.

«До нас приїжджали поляки, подивилися і сказали: «Ви ще хочете якоїсь допомоги? Та в нас таких державних шкіл немає!» — пригадує Наталія Катрюк.

«Ми задоволені реформою школи, головне — довести її до кінця, 12 класу, — зазначила Світлана Онищук, директор Мамаївського ЗЗСО І—ІІІ ступенів №2. — За роки, які я працюю у школі, ми вперше отримали такі значні грошові вливання. Навіть із садочка діти до нас приходять і кажуть, що хочуть уже ходити до школи, — так тут цікаво й гарно».

«Коли ми реалізовували програму Нової української школи, ясна річ, держава якусь частину грошей дала. Але левову частку дали з місцевого бюджету. Показали, що ми про своїх дітей готові подбати», — зазначила голова ОТГ.

Найкращих учнів шкіл і вихованців гуртків наприкінці навчального року тут нагороджують преміями понад 1,5 тисячі гривень — так само, як і їхніх педагогів. Лише за останній рік в ОТГ у 1,5 раза зросла кількість учнів, які брали участь у змаганнях та олімпіадах.

Пані Христина з Мамаївців, мама п’ятикласника, каже, що її син тепер значно охочіше ходить до школи і на гуртки.

«Після утворення ОТГ зробили перехід через трасу, облаштували пішохідні доріжки, тому тепер спокійна за дитину, в селі стало значно безпечніше», — каже пані Христина.

Торік громада підписала із селом Коблеве Миколаївської області договір міжмуніципальної співпраці, щоб організувати відпочинок для дітей улітку. «Їхні діти хочуть у гори, а наші — на море, — розповіла голова ОТГ. — У Коблевому мають базу відпочинку, яка потребує ремонту. Звичайно, доведеться вкласти гроші, бо база там слабенька. Але це того варте».

Плитка вигідніша за асфальт

Для багатьох жителів, за словами голови ОТГ, найважливіша якість доріг: «Як колишній сільський голова вже не з першим терміном досвіду не могла зрозуміти, чому так швидко руйнуються асфальтовані дороги. По-перше, велика кількість автомобілів. По-друге, ми втратили аналіз стану прилеглої території біля кожного двору. Люди позасипали канави біля своїх парканів і зробили величезну помилку. Бо з такою кількістю транспорту без системи канав наші дороги не спроможні витримати більш як рік.

Торік в ОТГ наважилися на експеримент: стали вистеляти дороги бруківкою. І за словами голови, ця зима довела, що таке покриття довговічніше. Бруківка чудово витримала сезон холодів і виявилася дешевшою в обслуговуванні за асфальт.

Одна з ділянок мамаївської траси в дощ потопала у воді через несправний водовідвідний колектор. Траса на чотири смуги, дуже навантажена транспортом, перебуває на балансі служби автомобільних доріг.

«Звернулися до цієї служби, розповіли про свої плани полагодити зливну систему водовідведення. Нам сказали: «Ми вам посприяємо». І з тим ми пішли, бо нам обіцяла сприяння служба автомобільних доріг. Ми осушили цю трасу, 1,2 мільйона гривень пішло на це. Дуже дорого, але нічого не поробиш. Люди, котрі там живуть, тепер кажуть: «Ми чекали цього 10 років».

Інфраструктурну субвенцію ОТГ використала на облаштування пішохідних доріжок уздовж центральної траси. Через брак тротуарів тут часто ставалися аварії, наїзди на пішоходів. Нові тротуари прикрасять квітниками, поставлять урни для роздільного збирання сміття.

Медицина в ОТГ лише приватна

За словами директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації Віктора Подорожного, це перша громада в області, яка має медичний центр приватної ланки, де послуги надає ФОП. Усі безкоштовні послуги, передбачені медичною реформою, для жителів громади доступні в амбулаторіях. Заробляти підприємець зможе лише на додаткових послугах.

«Коли мав високу температуру, подзвонив сімейному лікареві. Хвилин за 15 він приїхав до мене додому, виписав лікування, — розповів Роман Рудик із селища Лужани. — Моя мама гіпертонік, тож через високий тиск часто викликає цього лікаря. І він приїжджає майже одразу — і в будні, й у вихідні. Зараз у мене болять ноги, лежу в нашій амбулаторії на денному стаціонарі. Усе обслуговування, аналізи безплатні, медики доброзичливі, амбулаторія ідеальна! А раніше мусив їздити лікуватися до райцентру чи Чернівців».

Андрій Маковей, засновник ТОВ «Мак-Медик», каже: поки що лише інвестує в медичні послуги для своєї громади — прибутків доведеться зачекати.

«Чому я розпочав це? Бо розумію, що таке медицина, — розповідає підприємець. — В усьому світі це один з найприбутковіших видів бізнесу. Так, нині витрачаю значні кошти на обладнання, навчання фахівців. Але нині зайти на ринок медичних послуг і почати з цим працювати порівняно недорого. А через 3—4 роки коштуватиме дуже великих грошей. Тоді в Україні запрацює страхова медицина. Який її основний плюс? Вона заробляє на здорових людях, а не на хворих, як нині. Тобто коли кожен матиме медичну страховку, медзакладам вигідніше буде запобігти хворобі чи вилікувати її на ранніх стадіях. Їм значно дешевше буде вчасно оглядати пацієнта і робити аналізи, ніж проводити складну операцію. Саме так працюють у США. А в Україні поки що медицина заробляє на хворих».

Підприємець запевняє, що дуже задоволений медичною реформою. Зокрема й тому, що вона унеможливлює людський чинник втручання в організацію охорони здоров’я. «Усі питання нині йдуть через автоматизовану систему Національної служби здоров’я, все вирішує робот, а не чиновник», — каже Андрій.

Семеро терапевтів і стільки само медсестер зі своєї фірми підприємець відрядив на навчання в Чехію, Київ, Івано-Франківськ. Каже, що рівень послуг в ОТГ не поступатиметься закордонному.

«Велосипедом можу потрапити будь-куди»

Директор департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОДА Віктор Подорожний називає голову Мамаївської ОТГ буковинською Маргарет Тетчер і зауважує: «ОДА проаналізувала розвиток всіх 26 ОТГ області. Мамаївська показала позитивні результати. Наталя Миколаївна — той лідер змін, який ефективно зміг використати можливості і має чіткий стратегічний план. Вона мала зустрічі майже з кожним представником місцевого бізнесу із приводу того, що треба повноцінно сплачувати всі податки. І це дало результат. Люди вже можуть переконатися в ефективності реформи з децентралізації».

Наталія Катрюк підкреслює, що жителі постійно контролюють, що відбувається в громаді: «У нас люди з високим інтелектом, дуже грамотні. І якщо ти сьогодні вранці щось обіцяєш, то до вечора це треба реалізувати. Адже люди почули тебе і більше не повірять. Їжджу велосипедом, маршруткою, свій автомобіль віддала в садочок, а велосипедом можу потрапити в будь-яке місце в будь-який час, і ніхто не сподівається, що можу там з’явитися. Громаді зручний такий голова.

Обираємо проєкти, видимі всім. Є категорія людей, для яких якщо роблять у громаді дороги, на все інше можна заплющити очі. Але все має йти паралельно: і дороги, й освіта, й культура розвиватися, і медицина на гідному рівні».

Надія МАКУШИНСЬКА

для «Урядового кур’єра»