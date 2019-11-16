Держбюджет-2020 — це кошторис розвитку й безпеки людей, який уже найближчим часом зробить комфортнішим життя кожного українця: від немовляти до людини поважного віку. Саме так Прем’єр-міністр Олексій Гончарук охарактеризував ухвалений парламентаріями основний фінансовий документ країни, запропонований урядом. Міністр фінансів Оксана Маркарова назвала держбюджет-2020 реалістичним і збалансованим, наголосивши, що в ньому збільшено видатки на медицину, освіту, інфраструктуру. Не зменшено, а збільшено видатки на місцеве самоврядування. А ще вперше фінансовий документ не передбачає підвищення податків заради виплати зовнішніх боргів, які фактично сплачує кожен українець.

Збільшення фінансування

Доходи держбюджету на 2020 рік — 1093,7 мільярда гривень (доходи загального фонду — 974,7 мільярда, спеціального — 119). Видатки — 1180,1 млрд грн (видатки загального фонду — 1052,2 млрд, спеціального — 127,9). Граничний обсяг дефіциту держбюджету збережено на рівні 2,09% ВВП, але зменшено в абсолютному вимірі на 0,9 млрд грн у зв’язку зі зміною макропоказників та визначено в сумі 94,3 млрд грн.

У галузі освіти збільшено: субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» на забезпечення шкіл необхідним обладнанням — 3,5 млрд грн; субвенцію на поліпшення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти — 3,7 млрд грн; підтримку проведення наукових досліджень у закладах вищої освіти — 0,3 млрд грн. Для мотивації та підтримки молодих учителів запроваджено щорічну грошову підтримку для кожного в сумі 21 тис. грн.

Для продовження реформи охорони здоров’я закладено більше коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів і медичних виробів для лікування окремих захворювань — 3,2 млрд грн, модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування — 1 млрд грн, лікування громадян України за кордоном — 0,4 млрд грн. Серед збільшених видатків на охорону здоров’я — програма медичних гарантій, що, як підкреслював Олексій Гончарук, зробить пологи, лікування інсультів, інфарктів та немовлят безплатними для людей. Акцентував він і на закупівлі 470 нових карет швидкої допомоги, відкритті 25 відділень екстреної допомоги — по одній у кожній області.

Продовжено урядову програму «Доступні ліки». Наступного року на її фінансування передбачено 2,1 млрд грн, що на 1,2 млрд більше порівняно з 2019-м. Нині за цією програмою українці отримують ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безплатно або з незначною доплатою за електронним рецептом свого лікаря (терапевта, сімейного лікаря або педіатра).

На лікування цукрового та нецукрового діабету на наступний рік передбачено майже 1,2 млрд грн. Міністерство охорони здоров’я нагадує, що з квітня 2020 року відбудуться істотні зміни в реімбурсації препаратів інсуліну — фінансування здійснюватиме Національна служба здоров’я. А в першому кварталі відповідне фінансування здійснюватимуть за субвенцією. Загальне фінансування охорони здоров’я наступного року — 113 млрд грн, що на 13% більше, ніж у цьогорічному бюджеті.

Захист і комфорт

У соціальному захисті додатковий ресурс буде спрямовано на поліпшення матеріального забезпечення для одиноких одержувачів пенсій або державної соціальної допомоги особам, що не мають права на пенсію, яким виповнилося 80 і більше років — 0,8 млрд грн, виплату допомоги сім’ям з діть­ми — 0,6 млрд грн, субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт — 0,4 млрд грн, субвенцію на житло і приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, — 0,4 млрд грн.

Чи не найголовнішими залишаються обороноздатність і національна безпека України, на які в держбюджеті на 2020 рік закладено безпрецедентні 5,45% ВВП — 245,8 млрд грн. Ці гроші спрямують на грошове забезпечення й заробітну плату (з нарахуваннями) — 141,4 млрд грн (плюс 14,4 млрд грн до 2019 року); медикаменти та перев’язувальні матеріали — 657,8 млн грн (плюс 82,8 млн грн); продукти харчування — 4,84 млрд грн (плюс 248,1 млн грн); створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової (спеціальної) техніки — 35,4 млрд грн (плюс 7,8 млрд грн); будівництво (придбання) житла — 2,23 млрд грн (плюс 389,8 млн грн).

На будівництво та ремонт доріг закладено 73,7 млрд грн.

«Переміщення Україною стане швидшим, комфортнішим і найважливіше — безпечнішим. На наступний рік закладено рекордну суму коштів на розвиток інфраструктури. Передбачено й розвиток та підтримку в належному стані українських аеропортів і мостів», — написав Прем’єр-міністр на своїй сторінці у фейсбуці. На реалізацію земельної реформи передбачено 4,24 млрд грн.

А ще Олексій Гончарук переконаний, що громадяни більше зароблятимуть усередині країни, чому сприя­тиме прозора приватизація, залучення інвестицій, поліпшене правове регулювання окремих ринків. А головне — однакові правила для всіх.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»