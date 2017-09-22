Усі страшилки на кшалт того, що в разі об’єднання по довідки доведеться їхати за тридев’ять земель, а школи, дитсадки й амбулаторії неодмінно позакривають, у жителів Хотімлі, Гонтарівки, Червоноармійська, Молодової, Шестакового, Старого Салтова і ще кількох сіл Вовчанського району, які входили до складу цих п’яти сільських і селищної ради, викликають лише усмішки. Адже після того як вони стали однією великою громадою, їхнє життя не лише не погіршилося, а й почало помітно змінюватися на краще.

Гуртом легше й господарювати

— Перші вибори у нашій громаді, яка, до речі, першою в області зголосилася реформуватися, пройшли у 2016 році, — розповідає голова Старосалтівської селищної ради Едуард Коновалов. — Тоді відбулася й перша сесія, на якій було обрано 26 депутатів і виконком, до складу якого увійшли 21 особа і п’ять постійних робочих груп. До кінця року всі ради об’єднаної громади працювали на різних бюджетах, а спільний упроваджено трохи більш як півроку тому. Отже, з 2017-го громада перейшла на прямі відносини з державним бюджетом України та одержує освітню субвенцію обсягом 10 мільйонів 369 тисяч гривень, медичну — 6 мільйонів 272 тисячі. Також отримуємо додаткову дотацію на заклади освіти та охорони здоров’я — 4 мільйони 386 тисяч гривень, базова дотація становить 2 мільйони 496 тисяч.

Голова селищної ради наголосив, що про своє рішення об’єднатися громада жодного разу не пошкодувала, бо результат, якого досягли за дуже короткий строк, просто вражає. Доходи торішнього бюджету всіх шести рад, що увійшли в ОТГ, становили майже 14 мільйонів гривень, а прогнозований бюджет на нинішній рік сягає 41 мільйона 114 тисяч гривень. Дохідна частина після об’єднання разом із субвенціями збільшилася майже втричі, а власні доходи громади — майже вдвічі.

— Ми не закрили жодного дитсадка, жодної школи, жодної бібліотеки, — хвалиться Едуард Коновалов. — З освітніх закладів у громаді функціонують п’ять шкіл, НВК, три дошкільні навчальні заклади. Усі вони перебувають на нашому балансі, тож і фінансуємо їх самі.

На свої плечі місцевий бюджет узяв оздоровлення і харчування школярів, а ось спонсорські кошти, які залучали цього року, використали на екскурсії й пізнавальні поїздки. У бюджеті ради закладено доплати за престижність професії вчителів обсягом 20% посадового окладу.

Перевага Старосалтівської громади — те, що надбавку вчителям виплачують у максимальному обсязі. Якщо вчитель у середньому отримує 4000 гривень, то 800 гривень йому додають за престижність. А якщо ще отримує доплату за кабінет, зошити і класне керівництво, то доплату нараховують на загальну суму. Середня зарплата педагога ІІ категорії становить 5000—6000 гривень, а І категорії і вищих — понад 8000 гривень.

— Ми фактично закінчили ремонт у Будинку культури, куди цього року спрямували 724 тисячі гривень, — розповів Едуард Коновалов. — Але не забуваємо і про інші заклади. Зокрема у Молодовій теж плануємо проведення капітального ремонту Будинку культури. Уже полагодили систему опалення.

У селі Кирилівка цього року з обласного бюджету отримали майже 3 мільйони гривень. Тут для місцевого дитсадка купили котел для оновлення системи опалення. Відремонтували дах у дитячому садку в селі Вишневе.

Кошти громади, які надійдуть, окрім уже згаданих субвенцій, з Державного фонду регіонального розвитку в сумі 5 мільйонів 814 тисяч гривень згідно з постановою Кабміну №410, члени ОТГ спрямували на розвиток інфраструктури Старосалтівської селищної ради і планують витратити на реконструкцію селищної амбулаторії, яка вже давно цього потребує. Разом з амбулаторією оновлять пункт медичної допомоги і кабінет соціального працівника, які розташовані в одному приміщенні. На вільній його площі хочуть облаштувати сучасний центр надання адмінпослуг, оскільки нинішній не відповідає вимогам дня. Також планують створення відділу РАЦСу.

Як кажуть селяни, злободенним і пробематичним для громади досі лишається утримання житлово-комунального комплексу, який обслуговує 20 населених пунктів, що увійшли до складу ОТГ після об’єднання. Найвіддаленіший із них розташовано на відстані 40 кілометрів. Постійної уваги, наприклад, потребують два старенькі трактори, які вже давно вичерпали ресурс і потребують заміни, а також такі самі водогони. Ці довгожителі перебувають на балансі комунальних підприємств — КП «Салтівводоканал» і Старосалтівської аварійно-водолазної рятувальної служби.

— Підтримуємо ці господарства, адже від їхньої роботи залежить рівень добробуту членів нашої громади, — пояснює Едуард Коновалов. — Приміром, на водоканал цьогоріч передбачили майже 400 тисяч гривень. Ще 250 тисяч — на співфінансування дороги в селі Хотімля. Працюємо і над освітленням Молодової, на етапі затвердження технічна документація з освітлення Гонтарівки. Завдяки обласній раді та адміністрації наприкінці минулого року вдалося придбати сміттєвоз. Тож у населених пунктах установили контейнери, і нині із сіл і селища вивозять сміття.

Добре складається й із DOBRE

Ефективно господарювати старосалтівцям істотно допомагають міжнародні організації. Ось уже другий рік громада бере активну участь в американському проекті DOBRE. Надіславши заявку на участь і пройшовши непростий відбірковий етап, отримали ствердну відповідь і почали працювати над проектом. У підсумку польські експерти допомагають у напрацюванні стратегії розвитку громади. Але, за словами селищного голови і депутатів, вони добре розуміють, що насамперед повинні розраховувати на власні сили.

— Ми постійно працюємо над поповненням бюджетних коштів із власних джерел — землі, туристичних зборів тощо, — підкреслює Едуард Коновалов. — І хоч у нас немає підприємств енергетичного комплексу або промислових, 100% тваринництва району географічно розташовані на нашій території, 100% вирощування молодняку великої рогатої худоби в районі теж сконцентровано в нас.

За словами селищного голови, основний бюджет громади становлять на 60% податки на доходи фізичних осіб, 28% — екологічний збір.

— Це найбільші бюджетоутворюючі надходження, — констатує Едуард Коновалов. — Укладаємо договори з місцевими базами відпочинку, туристичний збір від яких становить 1% доходу.

Цьогоріч старосалтівці брали участь в обласному конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє». Із 34 поданих міні-проектів перемогу отримали 11 на загальну суму 1 мільйон 121 тисяча гривень.

Ще одна важлива справа, яка робить честь усій громаді, — проведення детальної інвентаризації житлового фонду, що дає змогу вивільнені квартири передати тим, хто роками чекає на них у черзі. Одними з останніх щасливих новоселів стала сім’я учасника АТО Сергія Колесника.

— На квартирному обліку перебував 17 років, — каже захисник Маріуполя, учасник бойових дій у Широкиному. — Тепер отримав квартиру і разом з дружиною і чотирма дітьми переїхав у нове помешкання. Селищна рада допомогла і вселитися, і ремонт зробити.

Надають тут учасникам АТО і земельні наділи. Як поінформував селищний голова, Старосалтівська громада надала їм у користування понад 30 земельних ділянок.

Головне ж, як запевняють члени ОТГ, — вони побачили стратегію власного розвитку і нині мають всі можливості для її реалізації.

ПРЯМА МОВА

Михайло ЧЕРНЯК,

заступник голови Харківської обласної державної адміністрації:

— У Харківській області триває активна робота щодо об’єднання територіальних громад. Нині вже створено 12 ОТГ, ще 5—7 з’являться до кінця цього року. Найбільшу увагу приділяємо не кількості, а якості. Саме тому на сьогодні в нас немає жодної неспроможної територіальної громади. Адже спроможність — це основний принцип створення громад у країні. Громада має повною мірою відповідати основній меті її створення — покращення життя населення. За цими показниками Харківська область лідер в Україні. Питання створення об’єднаних громад надзвичайно важливе та актуальне, воно перебуває на особистому контролі голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної. Це безальтернативний шлях, запропонований Президентом України Петром Порошенком.

ДОВІДКА «УК»

Програму DOBRE реалізує в Україні Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Згідно з програмою, допомогу надають у семи областях України. Усього іноземні партнери працюють із 50 ОТГ, серед яких три — в Харківській області. DOBRE займатиметься розвитком ОТГ в Україні протягом 4—5 років.