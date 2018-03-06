Черкащина, як і всі регіони України, реалізує Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року — наближає послуги до людей. Численні повідомлення в засобах масової інформації про реформування управлінь Пенсійного фонду спричинили серед літніх громадян чимало чуток та побоювань. У головному управління ПФУ в Черкаській області підтвердили, що в організаційній структурі державної установи та умовах її роботи відбуваються зміни. Однак для хвилювань пенсіонерів, як вважають державні службовці, немає підстав. Навпаки — вони обіцяють, що оновлений фонд працюватиме за підвищеними стандартами та істотно поліпшить рівень обслуговування громадян завдяки модернізації й розвитку його органів.

Мета — краще обслуговування

Як розповіла начальник головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Світлана Зінник, відповідно до завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, торік уже оптимізовано структуру та функціональні процеси в органах фонду області. Реорганізація триває.

Оптимізація територіальних органів передбачає централізацію певних функцій, зменшення адміністративних видатків, удосконалення технологічного адміністрування пенсійної системи. Головна мета таких змін — покращити якість надання послуг пенсіонерам та застрахованим особам, забезпечити їхню доступність.

Реорганізація не передбачає ліквідацію органів фонду в районах, його базова мережа для обслуговування громадян на місцях збережеться, фахівці й надалі працюватимуть у тих самих приміщеннях, залах обслуговування, кабінетах. Буде лише централізовано певні функції. Пенсіонери області можуть залишатися спокійними: їхні права на отримання пенсійних послуг не обмежуватимуть. Обслуговування громадян після змін у цій структурі лише поліпшиться, зростатиме кількість віддалених робочих місць, де можна отримати якісні пенсійні послуги спеціалістів. До того ж процес реорганізації органів фонду передбачає кадрові зміни.

Загальна чисельність працівників фонду в області скоротилася на 10%. Більшість спеціалістів, які мають високий фаховий рівень, працюватимуть і надалі. Внаслідок двох реорганізацій органів фонду в Черкаській області упродовж 2016—2018 років скорочено 283 посади: керівників — 109, спеціалістів — 156, обслуговуючого персоналу — 18. У підсумку фонд зміг істотно знизити витрати на утримання адміністративного апарату.

Для обслуговування громадян за місцем їхнього проживання додатково створено віддалені робочі місця працівників фонду в 11 об’єднаних територіальних громадах (Білозірській, Єрківській, Мокрокалигірській, Ротмістрівській, Набутівській, Селищанській, Стеблівській, Степанецькій, Зорівській, Іркліївській та Паланській), які надають послуги понад 60 тисячам жителів, із них близько 19 тисяч — пенсіонери.

В області відкрито 26 агентських пунктів для обслуговування громадян із пенсійних питань. У сільських радах розміщено 24 пункти, в мікрорайонах Перемога та Хімселище обласного центру — ще 2. В агентських пунктах послуги надають спеціалісти органів Пенсійного фонду, у разі необхідності — консультації у скайпі.

Ближче до громадян

На 1 лютого цього року на віддалених робочих місцях в об’єднаних територіальних громадах та агентських пунктах надано 2581 послугу, зокрема 1947 консультацій щодо законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення. Віддалені робочі місця в області створено в агентських пунктах на базі об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад та комітетів самоорганізації населення, ЦНАПів. Приймають спеціалісти Пенсійного фонду за затвердженими графіками, погодженими з місцевими органами влади. Кількість послуг, які надають на віддалених робочих місцях, менша, ніж у підрозділах головного управління, де проводять стаціонарний прийом. Це пов’язано з обмеженими технічними можливостями і наявністю конфіденційної інформації, якою володіють органи фонду.

Що ж зміниться для пенсіонерів області (і тих, хто незабаром стане ними) у зв’язку з упровадженням стратегії?

Як роз’яснили нам у головному управлінні ПФУ в Черкаській області, Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України передбачає наближення надання послуг до місць проживання громадян, підвищення якості обслуговування. В органах фонду уже нині забезпечено щоденний прийом протягом робочого часу будь-яким спеціалістом, незалежно від адреси проживання громадян. Також надано можливість отримувати послуги поза межами територіальних управлінь в об’єднаних територіальних громадах, комітетах самоорганізації населення, агентських пунктах. Створення віддалених робочих місць, максимально наближених до місця проживання громадян, дає змогу отримати послуги, не витрачаючи часу та кошти на проїзд. До кінця цього року планують створити в області ще не менш як 10 таких робочих місць. Але для вирішення практичних питань (перерахунок пенсії, нове призначення) пенсіонерові поки що необхідно звернутися до відділу обслуговування громадян (сервісного центру) відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Як наголошують у головному управлінні ПФУ, в Черкасах украй потрібен так званий прозорий офіс, який за принципом центрів надання адміністративних послуг займався б виключно питаннями соціального захисту й пенсійними справами. Такі офіси вже діють у деяких обласних центрах. У Черкасах же створення офісу наштовхується на нерозуміння частини депутатського корпусу міської ради, адже, відповідно до програми, його створення мають фінансувати з державного і місцевого бюджетів (50 на 50%). Хоч сам міський голова Анатолій Бондаренко розуміє необхідність такого кроку: це дуже спростило б процедуру оформлення документів багатьом черкасцям.

ДОВІДКА "УК"

В області відкрито 26 агентських пунктів для обслуговування громадян із пенсійних питань. У сільських радах розміщено 24 пункти, в мікрорайонах Перемога та Хімселище обласного центру — ще 2. В агентських пунктах послуги надають спеціалісти органів Пенсійного фонду, у разі необхідності — консультації скайпі.