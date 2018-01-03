Олександрові Берлету незабаром виповниться 35. Попри молодий вік, устиг багато пережити і побачити. Закінчивши у 2005-му Сумський національний аграрний університет, працював агрономом із захисту рослин. Але з часом зрозумів: хоч начебто й не помилився з вибором професії, на роботі почувався якось мулько і не вельми затишно.

Олександра мобілізували для проходження служби в зоні АТО. Брав участь у бойових діях, наприкінці березня 2016-го демобілізувався і повернувся до мирного життя. Просто сказати — повернувся. Як і чимало земляків, не мав пристойної роботи, що відразу ж наклало негативний відбиток на життя. Уже 8 квітня звернувся до служби зайнятості, де швидко знайшов спільну мову зі спеціалістами. Вирішив змінити професію — навчатися на водія, вони затребувані на ринку праці.

Як стверджує народна мудрість, на мельника і вода працює. Незабаром до центру зайнятості звернувся роботодавець — селянське фермерське господарство «Надія», яке попрохало підготувати водія за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Закінчивши навчання, Олександр Берлет поповнив трудовий колектив «Надії», де має постійну роботу, заробітну плату і, що багато означає, задоволення від неї. І щиро дякує працівникам служби зайнятості за вчасно надану допомогу і підтримку.

Ще один приклад

Шостківець Сергій Оксентюк свого часу працював на одному з місцевих промислових підприємств завантажувачем печей. Згодом протягом 15 місяців служив у зоні АТО. Повернувшись додому, звернувся по допомогу до Шосткинського міськрайонного центру зайнятості. Обійшлося без перенавчання. Невдовзі Сергія зарахували на посаду дорожнього робітника шостківської філії автодору.

Хоч його бойовий побратим Павло Білевич має величезний досвід роботи за кількома спеціальностями, не міг знайти роботи. Аж доки на допомогу прийшли працівники місцевої служби зайнятості. До слова, разом із Сергієм та Павлом працює Руслан Михайлюк. Протягом останнього півроку колектив шостківських автодорожників поповнили троє учасників АТО.

Ці приклади хоч і різні, але об’єднані результатом: усі учасники АТО, які звернулися до служби зайнятості, знайшли постійну роботу.

До кожного безробітного індивідуальний підхід

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, як не буває однакових людей, так і ситуацій з їхнім працевлаштуванням. Насамперед це стосується особливої категорії — учасників АТО, які, повернувшись із зони бойових дій, часто не можуть знайти роботи. Ось тут і приходять на допомогу кваліфіковані працівники служби, які досконало знають ринок праці і ретельно вивчають особові справи кожного безробітного. Одні з них мають професії й досвід роботи, в інших, трапляється, є спеціальність і бажання працювати, а ось вакансій не дочекатися. Тому й підхід індивідуальний.

Про обсяг виконаної працівниками центру роботи свідчать дані. Протягом останніх трьох років послугами служби зайнятості скористалися понад 4 тисячі учасників АТО, для цього використано 55 956,5 тисячі гривень із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, середній обсяг допомоги становив майже 4 тисячі гривень. Усього ж протягом цього часу фахівці служби посприяли працевлаштуванню 780 демобілізованих, з яких понад 50 відкрили власну справу, створивши робочі місця у таких сферах, як побутові послуги, виробництво меблів, пошив взуття, будівельні та ремонтні роботи, пасажирські перевезення тощо.

Щоб демобілізовані захисники України були конкурентоспроможними на ринку праці, діють професійне навчання, підготовка, перепідготовка і підвищення їхньої кваліфікації, стажування на підприємствах, в установах, організаціях. Саме завдяки такому комплексу послуг 140 колись безробітних навчалися за спеціальностями водій автотранспортних засобів, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зварник пластмас, машиніст та оператор котельні.

Окрім цього, слухачі курсів підвищували кваліфікацію з основ малого підприємництва, обробки інформації та програмного забезпечення, охорони праці та дотримання безпечного ведення робіт у хімічній галузі, сільському господарстві, в обслуговуванні котельних агрегатів та установок, що працюють на різних видах палива, тощо. Після професійного навчання працевлаштовано 122 учасники АТО.

Не можна знімати з рахунку і таку форму зайнятості, як участь в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру. Упродовж 2015—2017 років до них залучено 267 безробітних. Як підсумовує Володимир Підлісний, форм і методів співпраці з безробітними десятки, і кожен доводить ефективність й потрібність. Але саме завдяки тому, що визначено пріоритетні напрями у щоденній діяльності, вдається одержувати бажані результати насамперед для захисників країни — вони знаходять не просто роботу, а застосування силам і здібностям, зрештою, своє місце в житті.