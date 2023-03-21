Злочинець навряд чи опиниться на лаві підсудних завдяки ордеру МКС на арешт. Проте це символічне рішення стало першим кроком у питанні притягнення до відповідальності верхівки кремля за злочин агресії

Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента росії владіміра путіна, оприлюднене наприкінці минулого тижня, стало справжньою інформаційною бомбою. Про підготовку цього рішення було відомо, очевидно, лише вузькому колу осіб, і воно стало сенсацією не лише у Брюсселі, а і в самій Україні.

За повідомленням пресслужби МКС, Палата досудового провадження II видала ордери на арешт путіна та уповноваженої президента рф з прав дитини марії львової-бєлової, яких підозрюють у скоєнні воєнного злочину, що полягає в депортації та переміщенні дітей з окупованих районів України до російської федерації, що відбувалося щонайменше з 24 лютого 2022 року. Палата досудового провадження ІІ на підставі клопотань прокурора МКС має підстави вважати, що «кожен з підозрюваних несе відповідальність за воєнний злочин депортації», який «завдав шкоди українським дітям».

кремлівські людолови

Видача МКС ордерів на арешт путіна та львової-бєлової означає, що відтепер вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину, пояснив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

«За межами росії путіна мають заарештувати і передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим злочинний і його керівництво та поплічників притягнуть до відповідальності», — написав Андрій Костін у Facebook.

Він повідомив, що Офіс Генерального прокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів щодо депортації дітей. Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальні цифри можуть бути значно більшими, наголосив Генпрокурор.

міністерство оборони країни-агресорки заявляло, що вивезло з окупованих українських територій понад 200 тисяч дітей. Це не лише діти із сиротинців, а й ті, чиїх батьків убили російські загарбники, яких розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів, або ті, яких вивезли з окупованих територій під приводом оздоровлення. Щоб надати законні підстави для всиновлення викрадених з України дітей, путін підписав указ про спрощене надання їм громадянства рф.

Як працює МКС

Міжнародний кримінальний суд діє на підставі Римського статуту, який ратифікували 123 країни. Серед них 33 держави Африки, 19 — Азії, 18 — Східної Європи, 28 — Латинської Америки та Карибського басейну, 22 — Західної Європи, а також Австралія, Нова Зеландія та Канада. Відповідно до свого мандата, МКС може здійснювати юрисдикцію лише у країнах, які підписали Римський статут. Сам суд не має повноважень заарештовувати підозрюваних і не виносить заочних вироків.

З огляду на ці нюанси в росії на ордер про арешт путіна та львової-бєлової відреагували прогнозовано, назвавши його нікчемним, оскільки, мовляв, росія — не член Римського статуту, отже не має перед ним жодних зобов’язань. Проте хай би як намагалася речниця російського мзс марія захарова вдавати, що рішення МКС жодним чином не зачіпає кремль, насправді воно свідчить, що путінський режим опинився за межею, з-за якої немає вороття. І ордер на арешт путіна за звинуваченням у викраденні дітей — лише перший крок у висуненні офіційних звинувачень у скоєнні набагато тяжчого злочину — злочину геноциду проти українського народу і створенні спецтрибуналу, який дасть змогу судити кремлівську верхівку за злочин агресії.

У Німеччині, близькою дружбою з якою донедавна пишався путін, бо мав до неї сентименти ще із часів своєї шпигунської кар’єри в кдб і був особистим другом двох німецьких ексканцлерів, вже заявили, що мають намір виконати рішення МКС. За словами міністра юстиції Німеччини Марко Бушманна, Німеччина буде зобов’язана затримати путіна і передати його МКС відповідно до ордера на арешт. На думку міністра, найближчим часом МКС звернеться до Інтерполу і держав, які визнають юрисдикцію суду, з відповідним проханням. «Після цього Німеччина зобов’язана заарештувати президента путіна і передати його МКС, якщо він потрапить на територію держави», — сказав Марко Бушманн.

Ця заява Берліна росію вже налякала. І голова слідчого комітету рф олександр бастрикін доручив дати правову оцінку висловлюванням німецького міністра, назвавши незаконною вимогу суду в Гаазі. А російський посол у ФРН сергій нечаєв повідомив, що заяви офіційних осіб Німеччини щодо підтримки рішення МКС «викликають неабияке занепокоєння».

Токсичний президент

Ніхто не сподівався, що після рішення МКС оточення путіна передасть його у руки слідчих у Гаазі. Проте варто наголосити, що МКС має широку міжнародну юрисдикцію, яка не визнає імунітету від кримінальних злочинів, які скоїло вище керівництво держави. Отже, теоретично це означає, що правоохоронні органи будь-якої зі 123 країн-учасниць Римського статуту можуть затримати путіна та передати в Гаагу.

Звичайно, сам путін вже давно не виходить з бункера (появи на публіці його двійника до уваги не беремо) і тому навряд чи полетить туди, де на нього чекає неминучий арешт. Проте сам факт, що лише трохи більш як рік тому путін зустрічався із президентом США, приймав у кремлі президента Франції, федерального канцлера Німеччини, головного дипломата ЄС та інших лідерів найвпливовіших держав світу, а тепер офіційно перетворився на міжнародного злочинця, — промовистий сигнал країнам, які все ще намагаються не помічати чи заперечувати варварства російської армії в Україні. А також російським елітам, котрі повинні нарешті зупинити свого фюрера, якого міжнародний ордер на арешт остаточно перетворив на токсичну персону нон-грата. Принаймні на саміт G20, який має пройти на початку вересня в Делі, й куди, як повідомляв раніше кремль, збирався приїхати путін, російському диктаторові дорога вже закрита.