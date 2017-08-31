Прикмета серпневої спеки цього року — неймовірна кількість пожеж, від яких найбільше постраждали штучні ліси півдня країни. Це не просто об’єктивна чи суб’єктивна надзвичайна ситуація, а й результат того, що галузь взагалі не фінансують. Тож цілком імовірно, що ліси, які роками висаджували й доглядали покоління досвідчених лісівників, можуть зникнути.

На захист — усім миром

З початку року на території Миколаївської області зареєстровано 1407 пожеж на відкритих територіях. Скажімо, лише за один тиждень їх сталося 156, що становить 78% загальної кількості вогневих випадків на території краю — вогонь пройшов відстань 309 гектарів. За офіційною статистикою, збитки від лісових пожеж за 2016 рік в державі становили 509 257 гривень. Скажімо, на Херсонщині червоний півень завдав збитків лісам на загальну суму понад шість мільйонів гривень.

Відомий захисник херсонських лісів, природоохоронець, інженер лісового господарства Оксана Колодяжна зауважила: «Складні природно-кліматичні умови півдня істотно підвищують стан пожежної небезпеки лісів, і цьогорічна ситуація доводить, що такої неуваги природа нам не вибачить. Ми довго можемо сперечатися навколо цих тем, але все це — через брак фінансування. Закономірність досить передбачувана: немає зарплатні — немає працівників. У штаті лісових господарств Херсонської області лишилося 504 одиниці. Чи можна вчасно виявити пожежу, не маючи спостерігачів, не здійснюючи патрулювання?»

А виявляти й боротися з пожежами доводиться небайдужим громадянам, колишнім і нинішнім співробітникам лісової галузі та, звісно, рятувальникам. Нещодавні пожежі в лісах Миколаївщини стали справжнім іспитом для всіх них. Майже одночасно запалало Новопетрівське та Матвіївсько-Баловнянське лісові урочища — з різницею в один день. Пожарище нагадувало фільм жахів. У різні боки розліталося палаюче гілля і з’являлися нові осередки горіння. Вогонь сягав верхівок дерев, а опалена місцевість, яка раніше буяла красою, тепер схожа на зону відчуження. Пожежа в Новопетрівському лісі за лічені хвилини набула значних розмірів і сягнула 80 гектарів. У Матвіївсько-Баловнянському лісовому урочищі ситуація була не такою критичною, площа згарища досягла 2,5 гектара.

Складність полягала в тому, що значна кількість сил і засобів зосереджувалася в Новопетрівському урочищі, де ще гасили поодинокі осередки тління і займання. Першими на боротьбу з червоним півнем у Матвіївці та Баловному прибули небайдужі громадяни. Люди з лопатами й іншим знаряддями гасили пожежу, не давши їй охопити більшу територію. Рятувальники щиро подякували місцевим жителям за допомогу.

Серед причин — підпали й необережність

Упродовж цих двох днів владні структури, рятувальники, жителі, підприємці, військові області проявили згуртованість і злагодженість, тож вдалося приборкати вогняну стихію. У найкоротший термін до місця пожежі в Новопетрівському лісовому урочищі прибула техніка, яку надали підприємці Новоодеського району, Миколаєва, сусідніх районів області. Добровольці стали стіною по периметру пожежі й пліч-о-пліч із рятувальниками та лісниками не давали вогню розгулятися. Загалом до ліквідації пожежі було залучено 240 чоловік та 52 одиниці техніки, з них від ДСНС — 80 чоловік особового складу й 18 одиниць техніки.

Великі лісові масиви врятовані. Втім, як зазначає один з активістів, який дбає про екологію Матвіївського лісу, Сергій Савченко, «на місці колись затишного мальовничого куточка залишилося попелище. Років десять, якщо не більше, знадобиться для відновлення ділянки. Упевнений, що всі пожежі виникають внаслідок навмисних чи ненавмисних підпалів. А під час спеки ліс може запалати й від сірника, й від скла, що утворює від сонця ефект лінзи».

Версію про підпал Новопетрівського урочища підтвердили правоохоронці. У ході проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські Новоодеського відділу встановили 17-річного, раніше судимого, та 21-річного жителів селища Новопетрівське, через дії яких сталася пожежа. Зі слів товаришів, старший із молодиків вирішив відсвяткувати свій день народження у спеціально відведеному місці в лісі, який межує з населеним пунктом. Прибравши перед святкуванням територію місця для відпочинку, сміття друзі вирішили підпалити неподалік. Не дочекавшись, поки воно повністю згорить, вони поїхали, а через деякий час повернулися в пошуках загубленого мобільного телефону. Коли побачили, що розпочалася пожежа, молодики хутко зникли. Вони не заперечують своєї провини і дають свідчення слідчим, однак переконують у тому, що підпалювати лісове урочище наміру не мали. Слідче відділення розпочало кримінальне провадження в порядку ч. 2 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Ступінь провини кожного буде встановлено в ході слідства.

І рятувальники, й небайдужі громадяни, і представники органів влади не перестають закликати всіх бути обережними в лісах. Лише за добу згоріло понад 100 гектарів хвойної підстилки і лісових насаджень. За тиждень сталося 19 лісових пожеж. З усіх районів лідером за кількістю пожеж виступив Баштанський район, де зафіксовано шість випадків, за масштабом горіння — Новоодеський (80 гектарів). Також лісові пожежі зареєстровано в Березнегуватському, Вознесенському, Казанківському та Вітовському районах області.

Насамкінець. Якщо не зміняться методи керування лісовим господарством і ставлення людей до природних багатств, ми скоро знищимо весь лісовий фонд. І не допоможуть тут ані похолодання з дощем, ані зусилля добровольців та рятівників.