Через кілька місяців школярі стануть абітурієнтами, а там і студентами навчальних закладів. Від правильно обраної стежки залежатиме, чи стануть у пригоді здобуті в аудиторіях знання, чи не змарнують студентські роки діти, зрештою, чи будуть вони щасливими, опанувавши омріяну спеціальність. До вибору майбутньої професії варто підійти розважливо.

Про проблеми працевлаштування говорять не лише студенти, їхні батьки, а й роботодавці. У буденному житті сама стала свідком того, як роботодавець запитував про підсумок свого прохання, адресованого викладачеві одного із столичних вишів, із приводу пошукати серед випускників тямущих з бажанням працевлаштуватися після отримання диплома. На що почув відповідь, що з курсу відгукнулося двоє хлопців. Вони дали згоду прийти на виробництво за умови, що їхня зарплата відразу становитиме тисячу доларів. На очевидне здивування бізнесмена, яке важко було приховати, професор зауважив, що ті хлопці — відмінники навчання. Запитання роботодавця в цій ситуації було логічним: а практичний досвід у них є, що вони вміють?

Хто є хто нині

Амбіції молодих спеціалістів зрозумілі. Багато іногородніх, яким треба вирішувати житлове питання. Стикаючись повсякчас з успішними і перспективними людьми в реальному і віртуальному житті, такого хоче вся молодь. Однак шукачі роботи пропускають часову ланку, витрачену справді успішними на визначеність і становлення.

На чому передовсім пропонують зосередити увагу працівники кадрових агентств, знаючи нинішні потреби на ринку праці, зважено підійти до вибору професії і навчального закладу? Не зважати на моду на фах, а десь вчинити всупереч їй. Якщо, приміром, кілька років тому грамотних людей так і називали, щоправда, з негативним наголосом «грамотні», то вже сьогодні на ринку праці спеціалістів, які володіють граматикою і стилістикою, відстежують не лише серйозні навчальні заклади, видавці, а й нардепи та публічні співгромадяни. Інтернет, поглинаючи молодь у тенета, встановив власну граматику. З цього приводу яких тільки анекдотів не з’явилося! Кому вже зовсім складно зорієнтуватися у бажанні й можливостях, є порада звернутися по консультацію до компаній з пошуку персоналу.

Оптимізація, панове

Як зауважила в розмові експерт ринку праці одного з кадрових агентств Ірина Брицька, стрибки популярності професій завжди будуть. У пам’яті шалена популярність навчальних закладів, у яких готували юристів, економістів, менеджерів. Нині говорити, що ці спеціальності стали незатребуваними, неправильно, однак праце­влаштуватися за ними стало набагато складніше, ніж десять років тому. За останні кілька років в Україні припинили роботу приблизно 60 банків. Через оптимізацію бізнесу скоротилася потреба в окремих категоріях фахівців. Якщо раніше компанія дозволяла собі тримати директора з кожного з напрямів діяльності, то нині з цією роботою справляються багатопрофільні менеджери.

Тож фахівець радить тим, хто вивчився, бути готовим до перенавчання. А тим, хто стоїть перед вибором професії, зважити, наскільки обрана спеціальність буде затребуваною через п’ять років. Вишам, вважає кадровик, також важливо звертати увагу на тенденції ринку праці, щоб розуміти, яка кількість фахівців зможе працевлаштуватися згодом у певних галузях.

На думку Ірини Брицької, протягом наступних років стрімко розвиватиметься ІТ-сектор, аграрна галузь. Уже з’явилися нові спеціальності, які донедавна сприймалися як фантастичні, приміром, спеціалісти для роботи у соціальних мережах. Вона зауважує, що, крім правильного вибору фаху, слід зважати і на конкуренцію, яка дедалі більше зростатиме. Уже тепер поява чат-ботів витіснила з ринку праці живих людей. Водночас хтось має розробляти програми, скрипти для віртуальних співрозмовників. Динаміка сучасного життя вимагає гнучкості й уміння швидко опановувати навички, щоб бути цікавим для роботодавця.

Перед власником робочих місць також постало завдання не з простих чи то пак не з дешевих: зацікавити працівника до роботи. Самим лише батогом уже не обійтися. Нині українці мають змогу бодай кілька місяців попрацювати за кордоном. Серед українців віком понад 20 років популярними будуть сезонні сільськогосподарські роботи. Заробляючи за кордоном у кілька разів більше, ніж удома, наші співвітчизники шукають можливостей якнайдовше працювати на іноземців. Як сказала моя подруга, не думала, що, потрапивши в Голландію на заробітки, так швидко пошкодує, що не зробила цього раніше. Та чи так само швидко відреагують на цей сигнал вітчизняні латифундисти і підвищать зарплатню і створять умови для роботи своїх у себе?

Роботодавці не приховують іншого боку медалі: кандидати стають дедалі пасивнішими в пошуках роботи. І тепер, щоб закрити вакансію, їм доводиться індивідуально, точково шукати фахівця. Публікації в пресі оголошень про вільні місця вже не ефективні. Соціальні мережі взяли на себе функцію посередника. Працедавці вивчають профілі учасників соцмереж, виходять на контакт з людиною, пропонують свої умови. А ще багато зусиль компанії почали витрачати на роботу зі студентами і навіть школярами. Для цього проводять тренінги, впроваджують навчальні програми, щоб зацікавити молодь. Вони ставлять за мету вирощувати майбутніх працівників з підліткового віку.

Найкращі серед кращих

Рейтинг роботодавців України 2017 року, який створив Міжнародний кадровий портал наприкінці осені, дав змогу визначити найпривабливіших та найуспішніших. Опитування, проведені серед шукачів робочих місць і експертів на ринку праці, показали критерії підбору місця роботи. 83% шукачів вказали, що найперше їх цікавить рівень заробітної плати, далі — кар’єрне зростання, графік роботи. За іншим рівнем опитування 70% вказали на стабільність компанії, розташування місця роботи, чи можливий варіант «вільних рук». Дослідження показало, що найпопулярніші на сьогодні ІТ-, PR-компанії, торгівля, логістика, фармація, медицина, агросектор, а завершило рейтинг страхування.

Представниця одного з мобільних операторів, що працюють в Україні, пояснила, чим цікаві такі рейтинги роботодавцям. За словами Наталі Дороніної, це оцінка діяльності тієї чи іншої компанії, вказівник на прогалини чи слабкі місця в роботі. Сумлінний роботодавець має звертати увагу й на негативні відгуки про його роботу. Вона пояснила, що погані відгуки можуть залишати люди, не вдоволені послугою. Завдання компанії — роботою довести зворотне написаному. Із власного досвіду додала: плинність кадрів деінде нехай не лякає шукачів роботи, часто люди покидають місце через те, що фахово переросли себе. І порадила студентам не боятися шукати себе під час навчання. Користуватися нагодою пройти практику на вподобаному підприємстві чи компанії, під час ярмарку вакансій законтактувати з якомога більшою кількістю роботодавців, спробувати себе на тимчасовій роботі.

Головна рекомендація людей з досвідом пошукача робочих місць — активна позиція. І жодних рожевих окулярів з написом «геніальний фахівець, знайдіть мене». В Україні справді є робота з хорошою оплатою, її треба хотіти знайти.