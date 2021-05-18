Постійне збільшення кількості адміністративних послуг нового покоління — це зручність для людей та боротьба з корупцією

Цифрова революція в Україні триває. Країна успішно ліквідовує бюрократичні перепони в отриманні громадянами державних послуг. Рухаємося в напрямі держави, яка створює рівні умови для кожного, допомагає громадянам, а не заважає. Портал і мобільний застосунок «Дія» роблять життя українців простішим і комфортнішим — без черг біля кабінетів чиновників і стосів довідок.

Уже вдруге Міністерство цифрової трансформації відзвітувало про поступ у галузі цифровізації держпослуг. Перший звіт був пів року тому. Тоді йшлося про запуск мобільного застосунку «Дія», є-Малятко (отримання десяти держпослуг для батьків немовлят за однією електронною заявою), перші електронні послуги в будівельній галузі, реєстрацію ФОП через портал «Дія».

Бігають дані, а не громадяни

Про зміни йшлося під час Diia Summit Spring 2021 у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Цифровізація». За даними Мінцифри, розвивають послуги, презентовані раніше, й запроваджують нові. За пів року 5 мільйонів українців стали користувачами мобільного застосунку «Дія». У міністерстві вважають, що це топпоказник для державного застосунку. Українці понад мільйон разів скористалися послугою надання цифрового паспорта, зокрема відділенню банку, і фіксується точна дата та час надання копії, розміщується додаткова електронна мітка, яка фіксує, кому саме надавали копію. Цифровий паспорт у «Дії» приймають 227 організацій, зокрема банки, пошта, ЦНАПи, аеропорти, залізниця.

Утвердився проєкт є-Малятко. Наприклад, у квітні цього року вже понад 83% батьків немовлят користувалися сервісом. Відтепер він доступний і для жителів тимчасово окупованих територій. Це важлива соціальна місія, бо українці на ТОТ мають додаткові труднощі з отримання держпослуг. А ще до поліпшення сервісу є-Малятко долучилась Укрпошта. Батьки зможуть отримувати оригінал паперового свідоцтва про народження після його замовлення онлайн одразу додому. Цифрове свідоцтво про народження доступне батькам у «Дії».

Щодо будівництва, то нині в прозорому будреєстрі понад 100 тисяч об’єктів будівництва. Запроваджують нові послуги як потужний удар по корупції —автоматичну декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, дозвіл на виконання будробіт, видачу будпаспорта тощо.

На порталі й у застосунку «Дія» доступні такі послуги: електронна сплата адмінзбору, зокрема за держреєстрацію прав на нерухомість (пілотний проєкт в Одесі, Хмельницькому, Рівному); онлайн-реєстрація речових прав на нерухомість (Харків); автоматична реєстрація ФОП. Щодо останнього, то сама реєстрація ФОП має займати кілька секунд, всі необхідні перевірки автоматизовано, а дані потраплятимуть безпосередньо до реєстру. Відтепер через застосунок і портал ФОП можна сплачувати податки та ЄСВ.

Започатковано найзахищеніший цифровий підпис через технологію фото-ID. Не треба відвідувати офлайн-установи. Необхідно у застосунку «Дія» зайти до «Налаштувань», розділ «Дія.Підпис», натиснути «Створити», і система запросить певні дії, як-то повернути голову в різні боки, потім потрібно набрати PIN-код — і все, підпис створено. «Дія» зберігатиме історію всіх підписаних документів.

Чергова послуга застосунку — «Місцеві петиції» як крок у напрямі електронної демократії. Тут можна створювати петиції, переглядати, голосувати.

У планах на цей рік — подальше покриття України інтернетом, зокрема понад 3 тисячі населених пунктів буде підключено до фіксованого інтернету. А це тисячі об’єктів соцінфраструктури. У планах і покриття інтернетом усіх стратегічних автошляхів.

Людяність спілкування

«Ми вже зробили digital-революцію. Раніше, щоб отримати дозволи, треба було платити хабарі. Нині треба платити лише за інтернет. Раніше — це 10 кабінетів, зараз — один сайт. Раніше — 50 довідок у чергах, зараз — три-чотири кліки у смартфоні, раніше — тижні і місяці, зараз — 10 чи 20 хвилин, щоб відкрити ФОП і ТОВ в режимі онлайн. Ми перша країна у світі, де цифрові паспорти мають таку саму юридичну силу, як і паперові», — констатував під час Diia Summit Spring 2021 Президент Володимир Зеленський.

«Штучний інтелект може вивчити тисячу мов, але не розуміє слів «домовитись» або «порішати». 24 серпня цього року Україна увійде в режим paperless. Жодних паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання держпослуг. Буде зроблено все, аби держава без паперу існувала не на папері», — запевнив глава держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що два роки копіткої титанічної праці української влади задля того, щоб українці просто й комфортно отримували держпослуги, відкривали бізнес, — лише початок шляху.

«Попереду багато роботи: розвиток цифрової грамотності серед наших людей, щоб не лише 10 мільйонів, а десятки мільйонів громадян змогли користуватися тими перевагами, які дає цифровізація нашої країни», — підкреслив він. І акцентував, що Європа відзначає величезні кроки України в цифровізації, і цим можна пишатися.

«Ми маємо чим ділитися. Ми стали лідерами, і не лише в цифровому паспорті, а й в інших доволі швидких цифрових послугах», — зауважив очільник уряду.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорив про цифрову грамотність населення. За його словами, міністерство поширило 57 безплатних освітніх серіалів для підвищення цифрової грамотності, і вже понад пів мільйона користувачів поліпшили рівень своїх навичок.

Мета Президента й уряду — до 2024 року оцифрувати всі держпослуги, щоб мінімум 95% населення мали доступ до високоякісного інтернету — мобільного і фіксованого, й щоб навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності.