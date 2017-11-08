Донедавна діти сприймали цигарки як такий собі крок у доросле життя. Курити було модно. Сприяла цьому й реклама. Проте часи змінюються, вже не побачиш реклами цигарок, але в МАФах, де їх продають, продавці намагаються викласти цей шкідливий товар на найвидніше місце. Тому не побачити цю міні-рекламу важко. Та нині розробляють законопроект, яким пропонують заборонити й такий вид пропаганди. Які ще новації чекають на курців, якщо законопроект ухвалять, дізнавався «Урядовий кур’єр».

Науковці дослідили, що найчастіше курять діти курців. Якщо малеча з раннього віку бачить матір чи батька з цигаркою, то сприймає це нормально. І як може мама заборонити дочці-підліткові курити, якщо сама сидить з цигаркою? І хоч уже давно чинна заборона на продаж цигарок дітям до 18 років, обійти її нескладно. Бо ж не всі продавці підходять до питання відповідально. Та й ятки, де продають цигарки, мало не на кожному кроці. Дослідження підтверджують, що діти швидше починають курити, коли бачать сигарети у вітринах: їх постійна візуальна присутність збільшує ризик залучення дітей до куріння на 64%. Тютюнова індустрія вдається до всілякого прикрашання пачок з цигарками, щоб зробити їх привабливими зокрема й для дітей. Щоб змінити цю ситуацію, народні депутати пропонують внести зміни в законодавство.

Щоб не піддатися спокусі

На розгляд профільного комітету Верховної Ради вже подано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадянського здоров’я від шкідливого впливу тютюнового диму)». Цей законопроект покликаний передовсім захистити дітей від тютюнової пропаганди, яка поширюється з вітрин кіосків і є рекламою цих виробів. Особливу небезпеку реклама становить для підлітків і молоді.

«Нас непокоїть, що вперше за останні кілька років у 2016-му збільшилася кількість курців, — каже народний депутат Світлана Заліщук. — Як керівник підкомітету з європейської інтеграції, хочу зауважити, що ми зобов’язані в межах Угоди про асоціацію дотримуватися вимог Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну. У конвенції є норма щодо повної заборони реклами тютюнових виробів. Вважаю, що завдяки цьому законопроекту ми допоможемо підліткам не піддаватися спокусі закурити. Запропонований законопроект фактично забороняє викладку цигарок у точках продажу. Зауважу, що в Україні кожен восьмий підліток курить. А майже половина школярів пробувала це робити. Вважаю, що цей закон позитивно вплине на ситуацію».

Неприємна статистика

На жаль, статистика тютюнокуріння за останній рік невтішна. Кілька років тому ми спостерігали прогрес у зменшенні реклами й інших параметрів розповсюдження цього шкідливого явища. Проте торік відбувся реванш тютюнового бізнесу. Його представники перегрупувалися, зрозуміли, що саме працює проти них, і знайшли шляхи протидії цьому. В підсумку збільшилася кількість курців. А все тому, що держава дуже впливає на свідомість громадян. Якщо держава перестає докладати зусиль, суспільство починає більше курити. На жаль, це частина загальнодержавної проблеми: держава не карає власників яток із цигарками, які розташовані неподалік шкіл. Як зарадити цій проблемі, питання непросте.

«У захисті від тютюнокуріння суспільство може або деградувати, або прогресувати. Останніми роками, як свідчить статистика, Україна скочується вниз, — переконує народний депутат Ігор Луценко. — Ми не можемо все одразу вирішити, оскільки необхідні вагоміші конституційні реформи. Але хоч почати говорити про цю проблему на рівні парламенту можемо». Заборона видимого розміщення тютюнових виробів чинна у Великій Британії, Норвегії, Фінляндії, Ірландії, Ісландії, а також Канаді, Австралії, Новій Зеландії та ще в 30 країнах.

«Хочу закликати парламент працювати і в цій сфері. Оскільки понад три роки не маємо діалогу, — каже голова правління ГО «Життя» Андрій Скіпальський. — А більш як п’ять років законодавство в антитютюновій галузі не змінювали і не переглядали. Основна проблема полягає в тому, що всі точки продажу, яких в Україні приблизно 90 тисяч, перетворилися на місця реклами тютюну. Якщо розглянемо цю проблему з погляду захисту прав дітей, конституційних прав громадян на захист здоров’я, то це пряме порушення. Діти не можуть обирати, дивитися чи не дивитися на вітрину ятки, відповідно на рекламу цигарок, бо вони проходять повз кіоски. Вони купують різні продукти і так наражаються на рекламу. Ми не маємо права й надалі толерантно ставитися до ситуації. Корпорації, випускаючи багато ароматизованих цигарок, намагаються так залучити до цієї згубної звички й жінок. Адже у нас жінок курить значно менше, ніж чоловіків».

Підступний дим

Чинне українське законодавство й досі не повною мірою захищає здоров’я громадян від шкідливого впливу куріння. Воно не в повному обсязі відповідає вимогам Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я. Цей міжнародний договір набув чинності для України в 2006 році. Приміром, у статті 8 цієї конвенції записано: «Сторони визнають, що наукові дані недвозначно підтверджують, що вплив тютюнового диму є причиною смерті, хвороб та інвалідності. Безпечного рівня впливу тютюнового диму не існує. Створення на робочих місцях усередині приміщень, громадському транспорті й у закритих громадських місцях та у відповідних випадках в інших громадських місцях території, на 100% вільної від тютюнового диму, — це єдиний шлях захисту людей від наслідків вдихання вторинного тютюнового диму».

Українське законодавство зобов’язує відводити спеціальні місця для куріння у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності. Навіть на організацію, в якій немає жодного працівника, який курить, може бути накладено штраф за не відведення місця для куріння.

Також чинне законодавство передбачає, що спеціальне місце для куріння слід відводити у приміщеннях готелів, гуртожитків, в аеропортах, на вокзалах тощо. Проте Рамкова конвенція та інші міжнародні стандарти говорять про необхідність повної заборони куріння у всіх громадських місцях усередині приміщень. Так українці й надалі наражаються на тютюновий дим там, де навіть за наявності спеціально відведеного місця, обладнаного витяжною вентиляцією, тютюновий дим все одно поширюється по всьому приміщенню. Єдине місце, де пропонують залишити можливість відведення приміщень для куріння, — аеропорти.

Забезпечення охорони здоров’я населення України від шкідливого впливу тютюну та інших негативних для здоров’я наслідків, спричинених курінням, можливе виключно шляхом вжиття комплексних заходів. Вони мають бути спрямованими не лише на обмеження місць куріння, а й на зниження стимулів для можливості побавитися цигаркою. З огляду на це стаття 13 Рамкової конвенції передбачає, що кожна сторона відповідно до своєї конституції або конституційних принципів вводить повну заборону на всі форми реклами, стимулювання продажу і спонсорства тютюнових виробів.

Тож експерти пропонують почати діалог з обговорення, як можна прибрати видиму рекламу з кіосків і магазинів. Про жодні заборони продажу не йдеться. Тому курцям не варто хвилюватися: цигарки й надалі продаватимуть, але їх не виставлятимуть навіть на вітринах яток.