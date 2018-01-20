Населення кількох областей потерпає від наслідків негоди. Найгірше становище на півдні і в центральному регіоні

Про погіршення погодних умов синоптики попереджали заздалегідь, тож снігопад і сильний вітер не стали несподіванкою для відповідних служб. Але цілком уникнути неприємностей від стихії неможливо.

Одещина. Пристрасті навколо нуля за Цельсієм

Основні проблеми припали на 18 січня, тож можна лише порадіти за одеський «Чорноморець». Добу раніше гравці цієї футбольної команди (хоч і після значної затримки) таки встигли вилетіти на тренувальні збори до Туреччини. А ось тим, хто залишався на рідній землі, всіляко рекомендували нікуди не виїжджати без особливої потреби. Заздалегідь було заборонено в’їзд в Одесу великогабаритного транспорту. Голова Одеської ОДА Максим Степанов під час селекторної наради інформував віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка про 5—7 аварійних бригад на кожен район і 350 одиниць дорожньої техніки. До розгортання були готові 290 пунктів обігріву (11 з них мобільних).

Через коливання температури від нуля за Цельсієм частину Одещини затопило, а частину засніжило. В обласному центрі лише за 18 січня випало 83% місячної норми опадів. Із підтопленнями боролися 10 бригад КП «Міські дороги» і чотири десятки одиниць спецтранспорту. На багатьох дорогах діяли обмеження (рух для легкового транспорту на трасі Київ — Одеса відновили вранці на Водохреща). За час негоди із снігових заносів на території області було визволено півтори сотні машин і понад триста пасажирів. Тимчасово припинялася робота кількох митних пунктів на кордоні з Молдовою.

Уранці 19 січня через негоду виявилися знеструмленими понад 550 населених пунктів області. Критична ситуація склалася в Ізмаїлі — електроенергія сюди надходить з Молдови через підстанцію в Арцизі. Аварія на лінії залишила жителів Ізмаїла без світла, тепла і води (адже робота котелень і насосних станцій також зав’язана на електропостачанні). В умовах мокрого снігу і сильного вітру це стало серйозним випробуванням. До вищезгаданих проблем додалися перебої в роботі операторів мобільного зв’язку і певна паніка серед населення, яке активно почало скуповувати в магазинах харчі та воду.

В екстреному режимі від судноремонтних заводів підключили до електрики районну лікарню і пологовий будинок. Згодом з Одеси передали кілька дизель-генераторів для аварійного постачання об’єктів соціальної сфери. Допомогли з обладнанням прикордонники і рятувальники. Від 20-ї державної пожежно-рятувальної частини в Ізмаїльську міську клінічну лікарню №1 відправили польову кухню. Гаряче харчування взимку для хворих не розкіш, а необхідність.

Щоб зменшити напругу, на вулицях міста було введено додаткове патрулювання поліції та Нацгвардії. Наслідки аварії ліквідують три десятки бригад Одесаобленерго. Ситуація перебуває на особистому контролі голови ОДА Максима Степанова.

Найменше стихія вплинула на рух залізничного транспорту. Кілька запізнень потягів від 35 до 47 хвилин можна вважати недорогою ціною. Для ліквідації заносів залізничники використовували 25 одиниць снігоприбиральної техніки. Для надання екстреної медичної допомоги жителям регіону було залучено 175 бригад (74 з них обслуговували Одесу, решта — райони області).

У найближчі дні синоптики обіцяють хмарну погоду. Опади вже не будуть такими значними, однак проблемою може стати замерзання мокрого снігу і дощу на переохолодженому ґрунті. Тож втрачати пильність ще рано.

Черкащина. Замети та ожеледь

Внаслідок негоди ускладнився рух автотранспорту зокрема в Уманському районі, на автотрасі Київ — Одеса поряд із селом Ладиженка.

Дорожники, рятувальники, поліція та комунальні служби роблять усе, щоб налагодити нормальну життєдіяльність міст і сіл. Усі служби, відповідальні за життєзабезпечення області, працюють у посиленому режимі. Чергові караули районних пожежно-рятувальних частин допомогли більш як тисячі громадян, які потрапили у складні ситуації. Зі снігових заметів вивільнено багато автотранспортних засобів.

У Маньківському районі рятувальники допомогли породіллі дістатися лікарні. Шполянські рятувальники звільнили зі снігового замету автомобіль, в салоні якого перебували діти. Христинівські допомогли пасажирам міжобласного рейсового автобуса, який через технічне пошкодження не міг продовжити рух. У салоні транспортного засобу перебували 24 пасажири. Потяг «Інтерсіті» Київ — Запоріжжя через сильний снігопад застряг на станції Цвіткове в Городищенському районі. Після очищення від снігу стрілкового переводу рух у цьому напрямку було відновлено в повному обсязі. За повідомленням обласного управління ДСНС, станом на 6 годину 19 грудня на проблемних ділянках доріг на території області рух автотранспорту відновлено.

На ранок 19 січня внаслідок ускладнення погодних умов і спрацювання систем захисту було відключено об’єкти електричних мереж та порушено електропостачання 140 населених пунктів Черкаської області: 134 частково та 6 повністю. Без електропостачання залишилися 8 лікарень, 68 шкіл, 55 дитячих садків, школа-інтернат та 2 котельні.

Як повідомив технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Лаврін, найбільшу кількість відключень зафіксовано в Золотоніському, Смілянському, Уманському і Черкаському районах. Попри складні погодні умови, над ліквідацією наслідків негоди посилено працюють 52 аварійні бригади. До відновлення електропостачання залучено 61 одиницю техніки та 198 працівників.

Як повідомив директор КП «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко, в обласному центрі через пошкодження лінії електропередач, що перебувають на балансі ПАТ «Черкасиобленерго», зупинено роботу Дніпровської водоочисної станції та головної насосної станції третього підйому, яка забезпечує місто питною водою. У багатьох будинках черкащан нема водопостачання. Триває робота над відновленням роботи станції.

Жителі міст і сіл з розумінням поставилися до тимчасових труднощів, активно допомагають ліквідувати наслідки негоди, зокрема активно вийшли на розчищення шляхів і тротуарів від снігу. На дорогах області працюють підрядні організації Служби автомобільних доріг, залучено понад 70 одиниць спецтехніки, для посипання доріг і запобігання ожеледиці вже використали понад 320 тонн протиожеледної суміші.

Наталя ШЕВЧУК

для «Урядового кур’єра»;

Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр».