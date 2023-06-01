Чимало експертів прогнозують цього літа істотне зниження цін на певні продукти харчування. Це тішить на тлі інших новин, які щодня отримуємо. «Урядовий кур’єр» вирішив з’ясувати, які саме харчі стануть доступнішими і чому.

Попит і пропозиція

«Так, ціни на деякі продукти влітку знизяться. Овочі подешевшають на початку червня. Загалом ціни на них можуть знизитися мінімум на 20—25%. Головна причина зниження вартості — збільшення пропозиції на внутрішньому ринку. Щодо молочних продуктів, то ціни також можуть знизитись на 5—10%. У теплий період відбувається збільшення пропозиції сировини-молока від виробника», — зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

На думку фахівця, у тренді яйця, ціни на них впали в середньому на 15% і до середини літа можуть знизитися ще на 10%. На це впливає збільшення пропозиції від домогосподарств, нарощування поголів’я курей, зменшення витрат електроенергії.

А ось ціни на м’ясо стабільно високі й у короткостроковій перспективі не знизяться. За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, істотного зниження цін на різні види м’яса влітку не очікують.

Тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса в найближчі кілька місяців збережеться.

«Ключовий чинник, що впливає нині й впливатиме надалі на ринок м’яса та цінову ситуацію на ньому, — повномасштабне вторгнення рф на територію України. Усе залежатиме від перебігу воєнних дій. Улітку 2023 року можливе незначне зниження цін в діапазоні 3—5% на м’ясо птиці та свинину, що зумовлено сезонним збільшенням пропозиції», — зазначає провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» к.е.н. Наталія Копитець.

Варто врахувати і скорочення постачання. М’яса нині постачають 400—600 тонн на місяць. А до початку широкомасштабної війни цей показник був набагато більшим — 1500—2500 тонн.

Чинники впливу

Чи спонукатиме щось виробників та переробників м’ясо-молочної продукції знижувати ціни влітку?

Оскільки з настанням тепла корови дають більше молока, збільшується загальна пропозиція. Проте є кілька важливих чинників ціноутворення, а саме: економічна ситуація (рівень інфляції), обсяги експорту (імпорту), динаміка цін на корми.

«Ситуація з яйцями інша: поголів’я курей-несучок поступово відновлюється, і з потеплінням та довшим світловим днем витрати на електроенергію мають знизитися, що теж вплине на собівартість продукції. Важливими чинниками подальшого скорочення ціни будуть: нарощування поголів’я, збільшення пропозиції яєць від приватних господарств, тепла погода та стабільність цін на корми. Ціни на курятину теж залежать від кормів», — зазначають в УКАБ.

Зазвичай збільшення обсягів імпорту продукції зумовлює зниження внутрішніх цін. Проте імпорт яловичини в Україну настільки незначний, що не впливає на ціну на внутрішньому ринку.

«Обсяги імпорту м’яса птиці становлять четверту частину обсягів експорту — трохи більш як 100 тисяч тонн 2021 року. Переважно це низькоякісна продукція — м’ясо птиці механічного обвалювання, яке використовують м’ясопереробні підприємства для зменшення собівартості виробництва продукції.

Неспроможність забезпечити внутрішній попит на свинину власним виробництвом ще до широкомасштабного вторгнення стимулювали нарощуванням обсягів її імпорту», — зазначає Наталія Копитець.

За попередніми оцінками науковців Інституту аграрної економіки, торік імпорт свинини зріс на 27% порівняно з 2021 роком. 2023-го є тренд на скорочення обсягів імпорту свинини, що зумовлено вищими цінами у країнах ЄС порівняно з цінами на вітчизняну продукцію.

Для борщу і компоту

Як зазначає Максим Гопка, овочі вирощують і в західних областях України, і в центральних залежно від кліматичних умов тієї чи тієї групи. Південні регіони завжди першими заходять на ринок навесні, а із часом збільшується пропозиція й від інших областей.

Більшість наших овочів та фруктів сезонні. Тому саме влітку на них знижуються ціни. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що молода картопля, капуста, морква та буряк подешевшають наприкінці травня — на початку червня. Приміром, молода капуста останніми днями подешевшала в середньому на 10 гривень за кілограм.

Голова асоціації фермерів та приватних підприємців Рівненської області Андрій Кузьмич вважає, що ціни на овочі стануть нижчими, тому що певні підприємства краю збільшують площі під ними. Наприклад, в одній з агрокомпаній площі під овочами зросли з 64 до 350 га.

Рівненщина дає цікавий приклад для наслідування іншим областям: чимало господарств успішно вирощують культури, яких раніше не було, наприклад баклажани та кавуни. Тенденція до збільшення площ під овочами борщового набору спостерігається і в інших областях далеко від лінії ведення бойових дій. А це вагомий чинник для зниження цін на картоплю, капусту, буряк, цибулю та моркву.

Лідери виробництва

До повномасштабного вторгнення рф у нашій країні була розгалужена мережа птахофабрик в більшості областей. Зокрема, у Вінницькій, Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Львівській на початок 2022 року було зосереджено майже 55% усього поголів’я птиці і працювали найбільші птахофабрики, які виробляли м’ясо та продукцію з нього. У цих областях, за винятком Київської, не було активних бойових дій, тому виробнича інфраструктура птахофабрик не постраждала. Отже, вони й надалі наповнюватимуть ринок.

За попередніми оцінками науковців Інституту аграрної економіки, в десяти областях України господарства, які вирощували свиней, відчули прямий вплив бойових дій. Потерпіло свинарство, яке було добре розвинене в Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.