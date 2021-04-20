Проте наша держава сподівається не лише на словесну, а й на практичну допомогу

Уже багато днів поспіль український та світовий медіапростір розривають тривожні повідомлення про нарощування присутності російського військового контингенту у Криму й на Донбасі. На східному кордоні та в окупованому Криму РФ розмістила майже 80 тисяч військових, прикриваючись казкою про військові навчання. До них слід додати ще 30 тисяч проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Луганщині й Донеччині.

Попри торішні липневі домовленості про режим тиші, російські бойовики злісно порушують його і нахабно вбивають українців. Лише цього року загинуло 30 українських військових, більшість із них — не через випадкові постріли, як розповідають бойовики чи представники російської влади, а через прицільний снайперський вогонь.

РФ розгорнула потужну інформаційну кампанію брехні, дискредитації нашої держави, фальшиво заявляючи, що саме Україна нагнітає напруження, і виправдання військового втручання РФ у справи України. Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною.

Наша держава всіма можливими дипломатичними шляхами намагається спонукати лідерів цивілізованих держав як партнерів до гідної реакції на такі дії РФ, що своїми хворими амбіціями загрожує миру та безпеці не лише України, а й усього світу.

Цивілізований світ не відмовчується: лунають заяви, у яких засуджують ескалацію з боку РФ. Представники демократичних країн відвідують Київ, демонструючи солідарність з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ. Вони наголошують: «Україна не робила і не робить провокаційних дій проти Росії. Насправді Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякувань і агресії з боку РФ. Зрозуміло, хто захищається, — це Україна, хто нападає, — це РФ, і хто має деескалювати свої дії, — це РФ, повернувшись на єдиний дієвий політичний шлях — переговори в мінському та нормандському форматах. Військову атаку проти України міжнародна спільнота не може толерувати. І якщо не спрацюють заклики до дипломатії, то треба продовжувати використовувати інші засоби, зокрема санкції».

Сполучені Штати Америки не зволікають із санкціями і впроваджують їх, даючи сигнал про підтримку України в умовах воєнної ескалації на кордонах України та в регіонах Чорного й Азовського морів. Президент США Джо Байден не приховує, що вважає очільника РФ убивцею.

Україна докладає зусиль, аби світ допоміг зупинити окупанта. Президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Французької Республіки, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Канцлер Німеччини Ангела Меркель долучилася до переговорів у форматі відеоконференції. Володимир Зеленський їхав до Франції з чітким планом: обговорити нарощування військової присутності РФ біля кордону з Україною, необхідність зустрічі в нормандському форматі, адже Ангела Меркель і Еммануель Макрон уже поговорили втрьох із лідером Росії, тому має бути така сама зустріч, де суб’єктом стане Україна.

Володимир Зеленський переконаний, що настав час для отримання Україною плану вступу до Євросоюзу та Плану дій щодо членства в НАТО. За підсумками зустрічі з Еммануелем Макроном глава нашої держави, інформує Офіс Президента, заявив: «Ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, майбутньому набутті членства в Альянсі. Хотів би чути конкретику, коли це може бути. Але це залежить не лише від Франції, хоч вона відіграє велику роль у вирішенні цього питання. У червні буде саміт НАТО, і там ми обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн почуємо підтримку в питанні ПДЧ».

«Франція, Україна і Німеччина й надалі мобілізовуватимуть зусилля й будуть рішуче налаштованими на пошук єдино можливого політичного рішення», — написав Еммануель Макрон у Twitter.

Україна сподівається на відновлення переговорів у нормандському форматі найближчим часом. Еммануель Макрон та Ангела Меркель під час спілкування з Володимиром Путіним наголошували, що Росії необхідно взяти на себе зобов’язання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі та сприяти виходу із кризи з дотриманням мінських угод.

Володимир Зеленський у Франції поінформував, що триває робота над підготовкою наступної зустрічі лідерів країн-учасниць нормандського формату: політичні радники керівників чотирьох держав мають узгодити кроки задля виконання мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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