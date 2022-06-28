Сьогодні у Німеччині завершується саміт G7 — групи семи найпотужніших економік світу: Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії. Лідери цих країн, а також керівництво Євросоюзу — очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель — зустрілися у баварських Альпах, у замку Ельмау поряд з одним з наймальовничіших німецьких гірських курортів Гарміш-Партенкірх. Головна тема саміту — війна росії проти України, а також загроза голоду й енергетична криза, які вона спричинила.

Джонсон і Трюдо потролили путіна

Програма саміту складалася із семи робочих сесій, які фокусувалися на таких темах: глобальна економіка, партнерство для країн, що розвиваються, зовнішня та безпекова політика, стійкість, продовольча безпека, мультилатералізм та цифрова трансформація. Цікаво, що Німеччина, яка головує у G7, запросила взяти участь у роботі деяких сесій лідерів Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та Південної Африки — країн, які не приєдналися до антиросійських санкцій.

Похмура присутність росії, яку виключили зі складу G8 ще 2014 року після анексії Криму, відчувалася протягом усього саміту. Світові ЗМІ облетів обмін жартами між британським прем’єром Борисом Джонсоном та його канадським колегою Джастіном Трюдо. Коли робили групові знімки перед початком зустрічі, вирішуючи, фотографуватися у піджаках чи без, Трюдо та Джонсон пригадали, як путін молодцювато фотографувався з голим торсом верхи на коні. Борис Джонсон запитав, чи не варто, мовляв, і їм показати, що вони ще крутіші.

Проте невимушену атмосферу саміту кардинально змінила новина, що росіяни завдали 14 ракетних ударів по Києву, дві ракети влучили в житловий будинок і дитячий садок. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав G7 відреагувати на черговий злочин кремля новими санкціями та збільшенням поставок важкого озброєння.

Протидія газовому і продовольчому шантажу росії

Учора головною темою зустрічей у межах саміту став пошук шляхів врегулювання глобальної продуктової кризи, яку спричинило блокування українських портів у Чорному морі російською армією. Як відомо, у портах України перебуває близько 25 мільйонів тонн зернових, які не можуть вивезти на експорт переважно у країни Північної Африки та Близького Сходу. За прогнозами українських та міжнародних експертів, якщо експорт українського зерна не вдасться розблокувати у найближчі місяці, це призведе до голоду в найбідніших країнах, зростання цін на продовольство і соціальних заворушень.

Окрім продовольчого тиску, росія активно пустила в хід свій улюблений дипломатичний прийом — газовий шантаж. Скорочення постачання газу до одних європейських країн і повне припинення до інших вже призвело до значного зростання цін на газовому ринку Європи.

Тож після сесії, присвяченої енергетичним питанням, президент США Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн зробили спільну заяву, в якій ідеться, що росія продовжує використовувати природний газ як політичну та економічну зброю, чинить тиск на енергетичні ринки та загрожує глобальній енергетичній безпеці.

«Ми працюємо разом, щоб знайти можливості скоротити енергетичну залежність від росії найближчими місяцями, щоб так ще зменшити спроможність росії фінансувати війну в Україні», — йдеться у заяві. І Брюссель, і Вашингтон визнають, що «серйозність виклику значна». У документі зазначено, що один із способів здолати енергетичну залежність від москви — широке запровадження зелених технологій та диверсифікація енергоджерел.

«Ми заохочуватимемо країни-члени, європейські та американські компанії досягти початкової мети — розгорнути щонайменше 1,5 мільйона енергоощадних розумних термостатів у європейських домогосподарствах цього року», — йдеться в заяві. Найближчими днями держави-члени знову зустрінуться, «щоб обговорити практичні рекомендації для виробництва інтелектуальних термостатів і теплових насосів, які забезпечать ключове рішення у галузі енергоефективності».

«Підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно»

Сьогодні, останнього дня саміту, очікують, що країни «Групи семи» ухвалять підсумкове комюніке. У ньому лідери G7 хочуть оголосити про своє зобов’язання надавати Україні безстрокову підтримку. Про це повідомило агентство Bloomberg, яке вже має проєкт комюніке.

«Ми й надалі надаватимемо фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та будемо на боці України стільки, скільки потрібно», — йдеться в документі. Це формулювання важливе на тлі заяв окремих країн, зокрема Німеччини та Франції, про відкритість до переговорів про припинення вогню між Україною і Росією.

У підсумковому комюніке саміту, повідомляють ЗМІ, G7 оголосить про запровадження ембарго на імпорт російського золота, що є одним з головних джерел прибутку кремля. У документі анонсують нові санкції, які посилять економічний тиск на Росію. Про це напередодні повідомили в Білому домі.

«США у координації з G7 застосують численні зобов’язання, зокрема санкції проти сотень осіб та компаній на додачу до понад тисячі тих, хто вже під санкціями», — йдеться в заяві. Зокрема, готують нові санкції проти російського оборонпрому. США планують застосувати вищі тарифи до понад 570 груп російських товарів. Це обійдеться росії у приблизно 2,3 мільярда доларів. Нові санкції буде спрямовано і проти компаній, які допомагають росії через посередників обходити санкції.

Поповниться перелік осіб, які входять до санкційних списків США. Це будуть нові прізвища росіян, причетних до порушень прав людини, воєнних злочинів, роботи окупаційних адміністрацій, а також тих, хто залучений до спроб росії красти українське зерно та інших способів отримання вигоди від війни.

«Буде застосовано візові обмеження до майже 500 посадовців за погрози чи порушення суверенітету й територіальної цілісності України, її політичної незалежності або придушення інакомислення в Росії», — йдеться в заяві Білого дому.

Щодо збільшення обсягів постачання зброї для України, то заяви із приводу цього прозвучать на саміті НАТО в Мадриді, куди лідери країн-членів Альянсу вирушать завтра. На саміт офіційно запрошено Президента України Володимира Зеленського, який візьме участь у зустрічі в онлайн-форматі.