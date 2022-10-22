Одним із ключових об’єктів для своїх атак російська армія визначила енергетику України. Тривають обстріли об’єктів, які виробляють електроенергію, систем її розподілу (ліній електропередач, завдяки яким кожен має вдома світло). З 10 до 20 жовтня пошкоджено понад 400 об’єктів у 16 регіонах країни, серед яких десятки енергооб’єктів. Паралельно з цим українська енергетика перебуває під постійними кібератаками. Із цього розпочав промову під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Про мету всіх цих атак російські пропагандисти та посадові особи говорять неприховано: Україна, за їхніми словами, має залишитися без води, без світла, без тепла. Наше завдання — цього не допустити. Попри те що ударів по енергетичній інфраструктурі завдають більш як тиждень, ситуація залишається важкою, але контрольованою. Істотно збільшено кількість ремонтних бригад. Закуплено додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду наголосив, що країни-партнери постійно надають потрібну допомогу. Так, 55 мільйонів доларів США передбачено на ремонт і технічне обслуговування газових труб, а також надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соцінфраструктури. 70 мільйонів євро передбачають Нідерланди. Данія допомагає з опалювальним сезоном на Миколаївщині. Є попередні домовленості з Норвегією та Великою Британією про постачання газу, особливо в разі критичної потреби взимку. ЄС та Канада також долучаються до допомоги.

Оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають Укр­енерго генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач тощо. І передають постійно протягом місяців, завдяки чому Україна може швидше відновлювати постачання електроенергії.

«Усі служби працюють на місцях 24/7. Обмеження і відключення можливі, особливо в регіонах із традиційно великим споживанням та в тих, які постраждали від ракетних обстрілів, — у центральних областях, північно-східних та західних. Але майже всі контрольовані Україною території забезпечено електроенергією. Нині 99% населених пунктів, де на постійній основі немає світла, — це або окуповані території, або населені пункти в безпосередній близькості до зони бойових дій, і там немає можливостей зробити ремонти», — зауважив Прем’єр, підкресливши, що енергетики можуть відключати світло на певний час для проведення ремонтів та збалансування роботи енергосистеми.

«Важливо продовжити економно споживати електроенергію вранці й увечері, щоб запобігти відключенням. Це стосується не тільки населення, а й бізнесу. Зниження споживання — наша відповідь ворогу, і так потрібно продовжувати! На жаль, очевидно, що російський терор триватиме. Це стосується не лише енергосистеми, а й об’єктів водопостачання та теплопостачання. Перебої можливі, а тому всі мають бути готові. Зробити запас технічної та питної води. Мати теплі речі. Батарейки, ліхтарики, павербанки. Усе це необхідно в цих умовах», — констатує Денис Шмигаль.

Повернути депортованих

Прем’єр говорив про те, що спостерігається підготовка російських військ до вчинення чергового тер­акту на території Херсонщини. Ідеться про те, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС.

«Цей теракт може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів. Тому звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні спеціалісти разом з українським персоналом. Закликали й закликаємо людей з окупованої Херсонщини та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території України. Уряд, місцева влада та міжнародні гуманітарні організації готові допомогти», — каже він.

У цьому контексті уряд затвердив постанову, що полегшить повернення українців, яких депортували до росії і відібрали в них документи. Своїм рішенням уряд упровадив документ-посвідчення особи на повернення в Україну. Цей документ зможуть отримати члени родин депортованих в Державній міграційній службі. Документ видадуть і на основі звернення Мінреінтеграції. Оформлення посвідчення буде безкоштовним і здійснюватиметься за п’ять робочих днів.

Державна підтримка

Уряд продовжує політику підтримки регіонів та громад і своєю постановою знизив до 0,25% річних кредитну ставку на проєкти з термомодернізації адмінбудівель, шкіл та лікарень. Ідеться про програму від Європейського інвестиційного банку в розмірі 300 мільйонів євро, підписану два роки тому. Але уряд переглянув умови, і тепер громади зможуть отримати майже безвідсоткові позики на відповідні проєкти, що сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів у майбутньому.

Кабмін ухвалив постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтех­училищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет. Це стосується дітей загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей, внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації, або де тривають активні бойові дії. Ідеться про понад 80 тисяч людей. Цьогоріч держава надасть на це 363 мільйони гривень.