ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВА
від 22 січня 2019 року № 92
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Бойка Юрія Анатолійовича
на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВА
від 22 січня 2019 року № 92
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Бойка Юрія Анатолійовича
на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року
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