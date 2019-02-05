Центральна виборча комісія повідомляє
про відкриття накопичувальних рахунків виборчих фондів
кандидатів на пост Президента України
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Добродомова Дмитра Євгеновича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2813704259.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26403056200175.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кошулинського Руслана Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2545416570.
Банк отримувача: ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320371.
Рахунок отримувача: 264031939800.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Корнацького Аркадія Олексійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1954621656.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26401056200401.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Тимошенко Юлії Володимирівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2224600380.
Банк отримувача: КРД АТ «МЕГАБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 351629.
Рахунок отримувача: 2640426001.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Тарути Сергія Олексійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2029202438.
Банк отримувача: АТ «ПУМБ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 334851.
Рахунок отримувача: 2640716.