Центральна виборча комісія повідомляє
про відкриття накопичувальних рахунків виборчих фондів
кандидатів на пост Президента України:
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Смешка Ігоря Петровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2031718835.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26406056200116.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Балашова Геннадія Вікторовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2233116034.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26401056200252.