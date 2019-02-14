Центральна виборча комісія повідомляє
про відкриття накопичувальних рахунків виборчих фондів
кандидатів на пост Президента України:
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Мороза Олександра Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1613001679.
Банк отримувача: АТ «БАНК АЛЬЯНС», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 300119.
Рахунок отримувача: 26407029964002.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кривенка Віктора Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2995919716.
Банк отримувача: АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320478.
Рахунок отримувача: 26403000000007.