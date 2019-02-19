Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Соловйова Олександра Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2685709677.
Банк отримувача: АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320478.
Рахунок отримувача: 26406000000015.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Бондаря Віктора Васильовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2770205938.
Банк отримувача: АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320478.
Рахунок отримувача: 26402000000019.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Насірова Романа Михайловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2891607130.
Банк отримувача: АТ «СКАЙ БАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 351254.
Рахунок отримувача: 26405001053314.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кармазіна Юрія Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2108315134.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26405056200474.