У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур'єр» №118 (6481) надруковано постанови Центральної виборчої комісії від 24 червня 2019 року №№1212, 1231, 1232, 1233, 1234, 12 71.
Таким чином ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «Європейська Солідарність», включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА ПРАВА», включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ», включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», включених до виборчого списку Політичної партії «Сила Людей», включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ», в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року
З повним текстом постанов ЦВК знайомтеся на сайті.