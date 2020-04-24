Реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції конче потрібна, хоч не відомо, що краще: заміна її новими незалежними структурами чи очищення старої

Карантин в Україні та розв’язання нагальних проблем і задоволення потреб, пов’язаних з ним, нівелювали важливе питання реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Проте влада про це не забула.

Періоди реформування

Нагадаємо: в середині березня 2020 року Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що замість ДАБІ буде створено три структури. Це Державна сервісна служба містобудування (на неї буде покладено функції реєстрації та дозволу), Державна інспекція містобудування (виконуватиме нагляд та контроль) і Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні (визначатиме параметри та державні будівельні норми). Цікаво, що два останні органи буде створено відповідно у червні та вересні цього року.

До речі, в цій галузі існує два документи, згідно з якими має відбутися реформування ДАБІ: постанови Кабінету Міністрів «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» і «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Таїсія Барингольц, керівник сектору «Будівництво», й Андрій Біленко, старший експерт сектору «Будівництво» BRDO проаналізували ризики та проблеми, які можуть супроводжувати реформи ДАБІ. Фахівці застерігають владу, що може статися просто формальна заміна старої системи ДАБІ новою чи, як репрезентував уряд, кількома новими органами. Експерти радять не допустити відмови від електронних сервісів, а саме Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Нова влада вже давно себе репрезентує як команда суцільної диджиталізації, тож такого напевне не станеться.

Закони, а не постанови та нові приватні структури

Ще аналітики кажуть, що становлення нових інституцій має відбуватися не за урядовими постановами, а за ухваленими у Верховній Раді законами. Цікава думка про права здійснення повноважень з будівельного контролю. Так, чимало аналітиків упевнені, що їх треба передати приватній структурі. Так відбувається у Новій Зеландії, є позитивна практика й у США.

Однак є й інші думки, які полягають у якісно іншому підході. Як вважає юрист-практик ринку Владислав Кисіль, свого часу (2017 року) було здійснено так звану горизонтальну реформу ДАБІ. Вона полягала в тому, щоб без проведення глибинних змін у структурі передати частину повноважень у регіони. Що фактично й було зроблено.

На думку фахівця, тепер ми спостерігаємо таку саму спробу реформування системи архбудконтролю та нагляду, але вже у вертикальному поділі влади. «По суті, ми рубаємо одну голову гідри і одразу вирощуємо на її місці чотири нові. Це хибний шлях. Проблема насамперед полягає не в організаційній структурі, а в необхідності перегляду повноважень та побудові таких систем надання адмінпослуг і контролю, щоб унеможливити корупцію. Усе інше — марне витрачання часу й паперу», — вважає Владислав Кисіль.

Збільшити роль правоохоронців і страхових компаній

Юрист Олег Бойчук також вважає, що треба якісно переглянути функціонал ДАБІ й запровадити механізми, які б значно мінімізували корупційні прояви. Він вважає, що найдієвіший чинник, який міг би значно поліпшити ситуацію, — залучення правоохоронних органів до боротьби з такими проявами. До того ж, на його думку, брак ефективного контролю за будівельними процесами, притаманними ринку, — менш важлива проблема, ніж корупційні ризики.

Деякі фахівці вважають, що треба й надалі розширювати реформу (за планом уряду в кілька етапів у 2020 році) і переходити у 2021-му до наступного теж дуже важливого — страхування всіх етапів будівництва окремими компаніями. Тут ідеться про страхування ризиків на етапі укладання договорів з підрядниками і до самого завершення зведення будівель. Не зайвим буде страхування проєктних робіт, техніки, різного обладнання. До речі, це дуже важливо для інвесторів будівництва, тобто пересічних громадян, які вклали кошти у зведення будинку.

Страхові компанії повинні покривати всі ризики, до того ж вони частково виконують функції контролю і нагляду, покривають усі описані у договорах моменти.

Отже, єдине, що можна сказати на даному етапі: будівельну галузь вже давно треба реформувати. Інша річ, якою має бути реформа — чи у частині повного перегляду функцій ДАБІ і створення нових незалежних одиниць, як пропонують одні фахівці, чи в частині докорінної реформи цієї структури зсередини. Час на це є. Хоч і для ухвалення певних законів та підзаконних актів теж потрібний час.