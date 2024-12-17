Учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав реабілітаційний центр на Київщині, де відновлюються та лікуються після поранень військовослужбовці та ветерани.

Глава уряду разом з міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою та уповноваженим ООН із прав людей з інвалідністю в контексті війни та розбудови миру Джайлсом Дьюлі оглянули реабілітаційні зали різного функціонального призначення.

«Реабілітація — один із важливих етапів на шляху повернення українських військових з фронту, тож розвиток й підтримка цього напрямку є серед пріоритетних в уряді. Ми ставимо перед собою амбітну мету — відкрити сучасні центри реабілітації для військовослужбовців та ветеранів в усіх регіонах», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр поспілкувався з персоналом та військовими, які проходять лікування. Разом з керівництвом лікарні обговорили проєкт щодо розширення можливостей реабілітації.

Денис Шмигаль нагородив захисників та захисниць, які зазнали поранення й проходять реабілітацію, а також медиків, які допомагають їм у цьому.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ