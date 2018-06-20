Коли стають сильнішими громади, ніхто не наважиться пропонувати нам сепаратизм і федералізацію

Розроблення стратегій розвитку регіонів, які враховували б фундаментальні напрями реформ і найкращі практики управління територіями, — важливий елемент загального бачення розвитку держави, формує порядок денний діалогу центральної влади й органів місцевого самоврядування, а також відповідає двом складним цілям: створенню середовища для економічного зростання та правильному конвертуванню напрацювань економіки в життя людей. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час роботи ХІV Українського муніципального форуму.

Отримали повноваження й ресурси

«Наявність стратегій, де ми перебуваємо, куди йдемо і який хочемо отримати результат — це важливий елемент нашої співпраці, — зазначив Прем’єр. — Багато років місцеве самоврядування потерпало від браку повноважень і ресурсів. Але якщо проаналізуємо ситуацію з 2006 по 2018 рік, побачимо колосальний прогрес із точки зору можливостей і ресурсів місцевого самоврядування. Це дає нові завдання й відповідальність».

Нині в Україні встановилася непогана динаміка зростання місцевих бюджетів і є баланс між державним і місцевими бюджетами. Саме тому час говорити про те, як примножити наявні ресурси, ефективно використати фінансові інструменти, напрацювати привабливий інвестиційний клімат для чесного бізнесу, який створює легальні підприємства і робочі місця. «Завдання — розвивати місцеву економіку, давати людям змогу залишатися вдома, мати якісну роботу і якісне середовище для власного життя», — цитує главу уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Ключові речі, яких очікують люди від влади, передусім влади на місцях — якісна освіта, медицина, інфраструктура, енергоефективність, розвиток культури. «Усе те, що стосується інтересів людини, має бути побудоване вашими руками. Тож стратегії розвитку має бути побудовано не штучно, а інклюзивно — з точки зору участі громади», — додав глава уряду.

На місцях потрібні досвідчені управлінці

Україна входить у період виборів, зокрема на місцевому рівні, нагадав Прем’єр: «Хотів би, щоб кожен вийшов з результатом і отримав мандат на новий термін. Якщо люди працюють кілька термінів, вони можуть забезпечити сталість і ефективність у роботі, — зазначив Володимир Гройсман. — Ми носії управлінського досвіду. Маємо цікаві практики управління громадами. І тут максимальне створення інструментів діалогу з громадою має надзвичайно важливе значення».

І саме лише добровільне об’єднання територіальних громад стане запорукою забезпечення їх фінансової незалежності на базовому рівні. «Дуже важливо, щоб процес добровільного об’єднання тривав, щоб громади стали самодостатніми на базовому рівні. Це дасть змогу залучати нові фінансові ресурси. Але потрібно їх залучати не лише через перерозподіл між державним бюджетом і місцевим, потрібно говорити про примноження наявних ресурсів», — вважає Володимир Гройсман.

Восени уряд може підготувати пакет законодавчих змін про розподіл контрольних функцій між районними, обласними радами та об’єднаними територіальними громадами.

Прем’єр-міністр запевнив, що за 3—5 років держава має всі шанси побудувати міцну економіку з розвиненою інфраструктурою. І зробити це можна у діалозі між центральною і місцевою владою. «Я непохитний прихильник місцевого самоврядування. І наш успіх має конвертуватися в якість життя громадян», — наголосив глава уряду.

Під час спілкування з делегатами форуму він зауважив, що започаткована чотири роки тому реформа з децентралізації як нова практика управління територіями вже довела ефективність у частині забезпечення повноважень і фінансових ресурсів на місцях. Проте елементу контролю використання нових можливостей фактично нема, він потребує напрацювання.

«Три кити децентралізації: повноваження, фінансові ресурси й контроль. Інструментів контролю не вистачає. Нам потрібно спільно з Асоціацією міст України розробити ефективну систему нагляду та контролю», — наполягає глава уряду.

Влада наблизилася до людей

А напередодні на форумі Президент Петро Порошенко наголосив, що децентралізація — одна з найрезультативніших реформ з проведених у країні останнім часом. «Децентралізація — це моє дітище, і я наполегливо працюватиму над цим проектом стільки, скільки мені відміряє бути при владі український народ», — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що насамперед децентралізація наблизила владу до людей. Вона сприяє розв’язанню в найкращий спосіб багатьох інфраструктурних і соціальних проблем. «І від того наша країна стає набагато сильнішою. Навіщо їздити питати у Києва, де будувати лікарню, дитсадок і що в першу чергу? Який пріоритет місцевої влади? І ця сила країни особливо важлива на тлі боротьби з російською агресією», — цитує Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Децентралізація також відповідає євроінтеграційним планам України, «бо вона повністю синхронізована з європейською хартією місцевого самоврядування». Та найголовніше — децентралізація становить ефективну частину антикорупційної стратегії держави. «Вона зменшує вплив держави, точніше, уповноважених нею осіб, на розподіл грошових ресурсів, демонополізує, розосереджує фінансову владу», — констатував він, адже зміни до податкового, бюджетного законодавства забезпечили основу ефективної фіскальної політики децентралізації. Усе це значно посилило матеріально-фінансову спроможність місцевого самоврядування і сприяло істотному зростанню надходжень до загального фонду місцевих бюджетів, підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що українська влада зміцнює правову базу децентралізації та підтримує спроможні місцеві громади. Так, навесні було ухвалено закон про добровільне приєднання територіальних громад сіл і селищ до громад міст обласного значення.

Значна частина жителів сіл і селищ, працюючи у містах і фактично сплачуючи до їхнього бюджету податки, позбавлена змоги користуватися результатами соціально-економічних, культурних та інших проектів, у які вони вкладають власні гроші як платники податків.

«Я підписав цей закон тому, що від об’єднання в одну територіальну громаду виграє і місто-центр, і села та селища, — його супутники. Для жителів останніх стануть доступними якісніші соціальні, адміністративні, інші послуги, які надають із місцевого бюджету», — зазначив глава держави.

Великі міста отримають нові території для розбудови. Таке об’єднання рано чи пізно стане потужним поштовхом для розвитку приміської інфраструктури, мережі електропоїздів, автобусів, автодоріг.

Президент резюмував, що доки залишатиметься на посаді, ревізії курсу на децентралізацію він не допустить. Адже вона стовідсотково відповідає інтересам громад, їхніх жителів і всіх громадян України. Наша країна насправді стає сильнішою, коли стають сильнішими громади. І тоді ні в кого не підніметься голос пропонувати нам сепаратизм та федералізацію.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»