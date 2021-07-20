Ми, глави держав Грузії, Республіки Молдова та України, зустрілися в Батумі, щоб зміцнити тристороннє співробітництво між нашими країнами щодо європейської інтеграції та підтвердити свої зобов'язання співпрацювати задля мирного, демократичного та процвітаючого європейського майбутнього Грузії, Молдови та України.

Відносини між асоційованими партнерами та Європейським Союзом базуються на спільних цінностях, на яких побудований ЄС, – демократії, повазі до прав людини та основних свобод та верховенстві права. Ми залишаємося відданими дотриманню цих цінностей та просуванню їх у наших відносинах на міжнародній арені.

Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського Союзу шляхом всеохоплюючих реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інституцій, та поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права ЄС.

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом є ключовими дорожніми картами реформ, і продовження їхньої імплементації становить основу для зміцнення політичної асоціації та подальшого поглиблення економічної та галузевої інтеграції трьох асоційованих партнерів з Європейським Союзом.

Надання європейської перспективи трьом асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для ще глибших та більш широких реформ. У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності та віддані їхньому просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу.

Ми домовились продовжувати співпрацю з інституціями ЄС щодо реалізації на практиці всіх можливостей та потенціалу, передбачених положеннями угод про асоціацію та поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, що передбачають поступову інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено угодами і не тільки, де існуючий рівень економічної інтеграції дозволяє подальше узгодження політик та регуляторне зближення. Водночас угоди про асоціацію повинні залишатися гнучкими інструментами, які слід оновлювати, коли і де це необхідно, для врахування розвитку нормативно-правової бази та економічного розвитку, як це передбачено в угодах.

Ми будемо працювати над визначенням конкретних пріоритетів у сферах спільного інтересу для посилення політичного діалогу та просування економічної та галузевої інтеграції з ЄС, особливо у сферах транспорту, енергетики, цифрових трансформацій, зеленої економіки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.

Ми підтверджуємо нашу сталу підтримку Східного партнерства, заснованого на спільній власності, взаємних зобов'язаннях і принципах диференціації та інклюзивності, яке надало всім своїм партнерам інструменти для зміцнення демократії, підтримки економічного розвитку та просування європейської інтеграції відповідно до їхніх інтересів, амбіцій та можливостей. Ми будемо співпрацювати з іншими зацікавленими партнерами та інституціями ЄС, з тим щоб Східне партнерство виробило стратегічний і перспективний порядок денний і залишалося сильною та ефективною політикою, яка відображає потреби, амбіції та прагнення кожного партнера, сприяє європейській інтеграції партнерів, надає відповідні інструменти для досягнення їхніх цілей та сприяє миру і процвітанню в регіоні в цілому. У цьому зв’язку ми вітаємо пропозицію ЄС щодо економічного та інвестиційного плану Східного партнерства, а також десяти основних цілей та флагманських ініціатив. Ми очікуємо на обговорення цих пропозиції з ЄС як частину всебічного порядку денного для наближення Східних партнерів до ЄС. Водночас ми повторюємо свої очікування щодо встановлення амбітних довгострокових цілей Східного партнерства та посилення його стратегічної візії. У цьому контексті ми вважаємо, що Саміт Східного партнерства у грудні повинен надати новий політичний та стратегічний поштовх для ініціативи, та залишаємося готовими активно залучатися, щоб зробити його успішним та орієнтованим на результати.

Визнаючи важливе значення допомоги ЄС для реалізації амбітного та комплексного порядку денного європейських реформ, ми будемо працювати над забезпеченням найкращого застосування механізмів та інструментів допомоги ЄС, в першу чергу Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI), у тому числі шляхом пошуку доступу до альтернативних фондів та ресурсів, які наявні в розпорядженні ЄС, на основі принципу обумовленості.

Ми будемо прагнути співпрацювати з різними регіональними ініціативами за участю країн – членів ЄС, що доповнюватимуть наші зусилля, в тому числі у сфері конективності, зеленого й цифрового переходу та циркулярної економіки. У цьому світлі ми опрацюємо можливості співпраці з Ініціативою «Тримор’я» як крок до досягнення цілей ЄС щодо конективності та практичної ув’язки наших держав з ЄС.

Ми будемо тісно співпрацювати, щоб підвищити нашу стійкість для кращого реагування на виклики регіональній та європейській безпеці. Ми прагнемо співпрацювати з Європейським Союзом у сфері спільної політики безпеки та оборони (СПБО), у тому числі щодо протидії гібридним загрозам, посилення кіберстійкості, боротьби з дезінформацією, розвитку платформ співпраці з відповідними відомствами та службами ЄС. Ми продовжуватимемо брати участь у місіях та операціях в рамках СПБО та робитимемо свій внесок у зусилля ЄС задля забезпечення миру та стабільності у світі.

Ми сподіваємось на поглиблення співпраці між нашими державами та чорноморськими партнерами з метою забезпечення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні. Ми нагадуємо про Висновки Ради ЄС від 17 червня 2019 року, які підтверджують незмінну відданість ЄС сприянню процвітанню, стабільності та стійкості в регіоні Чорного моря. Ми поділяємо занепокоєння ЄС щодо викликів безпеці в регіоні Чорного моря, підтверджуючи, що дотримання міжнародного права, включаючи принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Конвенції ООН з морського права, у тому числі свободи судноплавства, є ключовим для безпеки та співробітництва в регіоні Чорного моря. Ми будемо спільно залучати наших чорноморських партнерів для сприяння сталому розвитку регіону, а також для того, щоб повною мірою використовувати можливості, які надає Чорне море, для більш широкого та безпечного сполучення між Європою та Азією.

Ми висловлюємо свою подяку за тверду підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії, Республіки Молдова та України, в тому числі шляхом імплементації відповідних обмежувальних заходів, де це необхідно. У зв'язку з цим ми привітали підтвердження п'яти керівних принципів ЄС щодо відносин ЄС – РФ; ми готові посилити нашу співпрацю з ЄС щодо зміцнення стійкості та боротьби з гібридними загрозами. Ми також вітаємо розширення ролі та залучення ЄС до пошуку шляхів мирного вирішення конфліктів та їхньої імплементації, спрямованих на відновлення територіальної цілісності наших держав.

Зрозуміло, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова являють серйозну загрозу для регіону і Європи в цілому. Ми готові опрацювати разом з ЄС шляхи мирного врегулювання конфліктів та забезпечити довготривалий мир, стабільність та безпеку в регіоні, в тому числі шляхом посилення ролі та залучення ЄС.

У цьому контексті ми відзначили висновки Європейської ради від 24 червня 2021 року, в яких лідери ЄС висловили необхідність подальшого поглиблення та активізації політичних, економічних та міжлюдських зв’язків та співпраці зі Східними партнерами з метою підвищення їхньої стійкості, а також визнали європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів.

Вступ до Європейського Союзу – це мета, яка об’єднує наші три держави. Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір. Ми вже досягли значного прогресу у відносинах з Європейським Союзом. Підтримані міцною волею наших народів стати частиною європейської сім'ї, ми єдині у своїй рішучості співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови і України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС наших трьох держав.

Її Високоповажність Президент Грузії Саломе Зурабішвілі

Її Високоповажність Президент Республіки Молдова Мая Санду

Його Високоповажність Президент України Володимир Зеленський