Рівно три місяці тому було призначено нову урядову команду на чолі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Українці побачили майже всі нові обличчя, яким довелося працювати не за звичним планом, адже вже за кілька днів Україна долучилася до країн світу, які протистоять пандемії та запроваджують обмеження для своїх громадян.

Безпрецедентний виклик долаємо достойно

Тож серед найбільших викликів для уряду його очільник назвав протистояння коронавірусній інфекції. А серед досягнень — вчасне запровадження карантинних заходів, завдяки яким вдалося зберегти тисячі життів українців. Це також, за його словами, дало змогу підготувати нашу медичну систему до тих випробувань, з якими їй довелося зіткнутися в подальшому. Адже на початку карантину медпрацівників було забезпечено засобами індивідуального захисту й ліками приблизно на 40%, а лікарні лікарями — на 60%. Нині ці показники становлять в середньому 70-80%.

«Ми маємо змогу нині в разі необхідності госпіталізувати достатню кількість хворих. Суспільство підготовлене, в нас немає паніки. І березневі труднощі з 300% виплат медикам подолано. Уряд виконав свої зобов’язання, передавши кошти в регіони. І тепер виплати відбуваються на системній основі», — зазначив прем’єр. І додав, що кількість ПЛР-тестів нині планують збільшити до 10 тисяч на день.

«Ми опанували коронавірус, пройшли перші три місяці за так званим помірним сценарієм», — зазначив Денис Шмигаль і принагідно звернувся до українців із закликом берегти себе й надалі, адже ця загроза залишається актуальною.

Робочі місця і програма «Велике будівництво»

Глава уряду також зауважив, що було здійснено швидку та якісну підтримку мікро- і малого бізнесу, представники якого зазнали чималих проблем під час карантинних обмежень. Так, допомогу отримують ФОПи, які мають дітей до 10 років. Також підтримку отримали люди літнього віку — це індексація пенсій та виплата допомоги на час карантину. Скоротився й термін реєстрації безробітних, а також термін нарахування і виплати для них.

Прем’єр зокрема зазначив, що коли на початок карантину в Україні кількість безробітних становила 361 тисячу, нині їх 514 тисяч. Проте за сприяння державних центрів зайнятості за час карантину працевлаштовано понад 142 тисячі, і їхня кількість зростатиме. Зокрема за програмою Президента «Велике будівництво» залучити до будівництва доріг планують близько 23 тисяч безробітних. Ще близько 150 тисяч робочих місць планують створити в супутніх галузях.

Денис Шмигаль також нагадав, що для боротьби з коронавірусом було створено спеціальний фонд у 65 мільярдів гривень, з яких використано близько 50%. Тож і нині маємо змогу оперативно реагувати на всі виклики, пов’язані з вірусом.

Маємо сприяти розігріву економіки

Прем’єр зауважив: уряд розумів, що, як і більшість країн світу, Україна зіткнеться з безпрецедентною економічною кризою, пов’язаною з пандемією, хоча в нас було закрито лише шість галузей: транспорт, туризм, ресторанний бізнес, сферу розваг, торгівлю непродовольчими товарами й масові заходи. Але саме вони вплинули на всю економіку в цілому і спричинили так зване її охолодження. І розігрів національної економіки — одне з головних завдань уряду і держави цього року.

А це збільшення державних замовлень, підтримка власних виробників, інвестування у велике будівництво і дорожнє будівництво. Уряду вдалося навіть збільшити кількість коштів, спрямованих на ці програми, як от на дорожнє будівництво — понад 100 мільярдів гривень.

Денис Шмигаль додав, що внутрішні виробники отримають безпрецедентну підтримку держави для подолання кризи. Адже саме вони створюють робочі місця, додану вартість у різних галузях економіки, а особливо у промисловості. А отже, уряд готує для вітчизняної промисловості низку програм підтримки.

Також було дано новий поштовх реформі децентралізації. Нині завершено формування перспективного плану громад всієї України. Триває дискусія і завершується формування планів районів, яких має бути 129. Це одна з найважливіших і найзрозуміліших для суспільства реформ, переконаний урядовець. Вона обов’язково дасть поштовх для територіального і економічного розвитку громад. І завершиться вона місцевими виборами, які мають відбутися восени вже за новим територіальним устроєм.

Уряд доукомплектують професіоналами

А ще прем’єр анонсував, що найближчим часом проведе повноцінне доукомплектування уряду, зазначивши, що від початку команда формувалася так би мовити з маршу в бій у кризових умовах. Щодо кількох посад нині тривають співбесіди, і найближчим часом команду уряду буде доформовано й представлено суспільству.

Він висловив сподівання, що урядова команда даватиме конкретний результат, і це не буде уряд мрійників чи уряд піару. «Наше завдання — ми маємо зробити все можливе для поліпшення добробуту українців, життя в Україні, подолання наслідків кризи. Це має бути конкретно, результативно та чітко», — наголосив Денис Шмигаль.

Він також нагадав про підписаним Меморандум з МВФ, за яким уже сьогодні-завтра Міжнародний валютний фонд надасть Україні перший транш допомоги у 2,1 мільярда доларів. Ще буде чотири транші, а загальна сума становитиме 5 мільярдів доларів. Термін кредитування становить п’ять років.

А також він повідомив, що Національний банк продовжив цикл пом’якшення монетарної політики і з 12 червня 2020 р. знижує облікову ставку до 6% річних, при цьому ставка знижується восьмий раз поспіль — після зниження в квітні, березні та січні поточного й у грудні, жовтні, вересні, липні минулого року. Це теж дуже хороший сигнал для бізнесу, для банківської системи, що потрібно пожвавлювати економіку й кредитування. Він також зазначив, що в уряду є мета зробити надзвичайно привабливу програму іпотечного кредитування, щоб це було не більш як під 10%.

Мінські перемовини і секвестр бюджету

Далі, відповідаючи на численні запитання журналістів, Прем’єр-міністр зокрема повідомив, що, стосовно мінських перемовин — вперше за п’ять років уряд долучився до них безпосередньо. Так, один з віцепрем’єрів є його учасником, одним із співкерівників у Тристоронній контактній групі. І сьогодні новий формат роботи Мінреінтеграції засвідчує пріоритетність цього напряму для урядової політики.

Ця робота активно триватиме, уряд залучатиметься до процесів, щоб максимально наблизити мирне врегулювання й припинити втрати українців в цій агресії.

Він також повідомив, що Кабінет Міністрів не має наміру в найближчі два квартали здійснювати перегляд параметрів державного бюджету країни на поточний рік, а також проводити його секвестр. Прем’єр пояснив це тим, що змінами до бюджету, які було ухвалено в березні, було здійснено перерозподіл статей бюджету, більшість коштів було перерозподілено з капітальних витрат і перекинуто на Фонд боротьби з коронавірусом і на виконання соціальних зобов’язань. Тобто можна говорити, що за деякими статтями секвестр вже відбувся. Він запевнив, що в поточному році уряд виконає всі бюджетні зобов’язання й не допустить протермінування державного і гарантованого державою боргу.

Денис Шмигаль також зауважив, що сумнівається в доцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів в Україні у поточному році.

Соціально вразливим

«Ми спираємося на аргументи, що оздоровлення в дитячих таборах — це більш як мільйон дітей, які можуть хворіти безсимптомно, переносити цю хворобу в свої сім’ї, хай навіть безсимптомно, але ця загроза є доволі високою. Моя особиста позиція як батька, як громадянина України — я маю великі сумніви щодо доцільності відкриття таборів у цьому році», — наголосив він. І додав, що низка міністерств, зокрема Міністерство охорони здоров’я, мають показати свої розрахунки, аргументи, обґрунтування щодо епідситуації. І якщо вони зможуть переконати, зокрема Кабінет Міністрів, у доцільності відкриття дитячих таборів, то можливо, уряд ухвалить відповідне рішення.

А відповідаючи на запитання журналіста «УК» щодо того, як надалі уряд планує підтримувати вразливі верстви населення, Прем’єр-міністр зауважив, що розвиток соціальних програм завжди у пріоритеті Кабінету Міністрів і Міністерства соціальної політики. Передусім останнім часом підтримку отримали ті люди, які найбільше постраждали під час першої хвилі карантинних заходів. А це — пенсіонери, яким проіндексували пенсії та надали додаткові виплати, щоби, по-перше, простимулювати економіку, а, по-друге, підтримати людей, які дійсно найбільше цього потребували.

Фізичні особи-підприємці отримали підтримку для дітей до 10 років, що також було нелегко, адже в загальному обсязі це чимала сума. Та уряд це зробив, адже розумів, що їм це дуже потрібно. Адже вони втратили через вірус змогу заробляти гроші для себе та родин.

Нині, за його словами, у Мінсоцполітики є велика соціальна програма з продовження заходів підтримки для вразливих категорій населення. Але прем’єр був відвертим у тому, що, говорячи про фінансову підтримку таких людей, зауважив: маючи нині дефіцит держбюджету на рівні близько 300 мільярдів гривень, говорити про те, що найближчим часом уряд буде активізовувати соцільні програми і «роздавати гроші» — доволі складно для держави у кризовий момент, який маємо нині. Це було б неправдою і елементом популізму. Але програми щодо підтримки соціально малозахищених українців, розроблені міністерством, буде презентовано невдовзі його очільником Мариною Лазебною.

Також вже зроблено чимало і покроково щодо впровадження нових форм пенсійного забезпечення, зокрема запровадження накопичувальної системи, яку найближчим часом буде презентовано й запроваджено. Це, за його словами, буде досить вагома реформа, яка дасть змогу молодим фактично управляти своїм пенсійним забезпеченням у майбутньому. Уряд ці речі вже опрацював і прописав концептуально. А Мінсоцполітики нині працює над конкретними законодавчими ініціативами, щоб перейти до цього у зрозумілий і прийнятний суспільством спосіб.