Державний аграрний реєстр — новий безкоштовний онлайн-сервіс для аграріїв, який поки що працює в пілотному режимі, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку. На цьому етапі новий сервіс об’єднує інформацію з чотирьох реєстрів: Державного земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав і Реєстру тварин.

Необхідність докорінної реорганізації Держгеокадастру недавно обґрунтував у своєму виступі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук: «Те, що там зараз відбувається, це треш. Ми виходимо з того, що там абсолютно прогнила система, де працюють переважно корупціонери».

Нагадаємо, що попередником Держгеокадастру було Держзем­агентство. Маючи велику кількість повноважень, зокрема монопольних, ця структура почала коригувати під себе законодавство, у підсумку чого основною функцією цього органу стало безконтрольне розпорядження земельними ресурсами. Усі спроби реформування цього органу призвели лише до його розростання, подорожчання утримання до 1,9 млрд грн на рік, збільшення і монополізації повноважень.

Взяти хоча б сумну історію створення та занепаду Державного земельного банку. Його було задумано як фінансову установу, яка мала кредитувати аграріїв під заставу землі. Банку планували передати у власність кілька мільйонів гектарів земель державної власності.

Аби до передавання Держзембанку ці землі не розтринькали районні адміністрації, які тоді розпоряджалися ними, функції щодо розпорядження цими ділянками тимчасово передали органам земельних ресурсів. Однак жодної сотки землі банк не отримав: Держземагентство саботувало процес їхнього передавання. Тому ухвалили політичне рішення — ліквідувати Держзембанк.

Щоправда, і негативну роль Держкомзему теж оцінили начебто гідним чином: було вирішено, що Держкомзем, за яким тягнувся солідний корупційний шлейф, припинить своє існування. Натомість буде створено Державну службу з картографії і кадастру, яка навіть за своєю назвою не передбачала мати жодного стосунку до розпорядження землею. Проте не так сталося, як гадалося: нове відомство зберегло всі повноваження старого.

Воно продовжило розпоряджатися мільйонами гектарів земель. З майже півтора десятка напрямів його роботи більша їхня частина лише бюрократизувала землевпорядну сферу та створювала базу для корупції. Якщо до реєстру внесено близько 80% приватних земель, то це заслуга не відомства, а власників наділів, які власним коштом виконували «безкоштовні» землевпорядні роботи.

Тепер становище має докорінно змінитися. Зареєстровані в новому реєстрі сільгоспвиробники зможуть подавати заявки на виправлення помилок у кадастрі, документи на одержання державної підтримки і перевіряти інформацію про свої господарства у всіх чотирьох реєстрах. Зареєструватися і створити онлайн-кабінет можна не виходячи з дому.

Для реєстрації необхідно перевірити наявність актуального електронного цифрового підпису (ЕЦП). Реєстрація безплатна і доступна всім аграріям, навіть якщо користувач не зареєстрований як сільськогосподарський виробник.

У шести пілотних областях — Київській, Черкаській, Одеській, Львівській, Волинській та Миколаївській — мобільні бригади операторів допомагатимуть усім охочим зареєструватися. Вони збиратимуть відгуки про функціонал і роботу системи та пропозиції щодо її поліпшення.

«Державний аграрний реєстр — одна зі складових великої системи заходів, спрямованих на впорядкування та раціоналізацію земельних відносин. Цей сервіс покликаний зробити взаємодію між державою та сільськогосподарським виробником простою, доступною і простежуваною. Через особистий кабінет сільгоспвиробник зможе ефективно й швидко комунікувати з органами державної влади, а також стежитиме за новинами, державною підтримкою, ділитиметься інформацією», — зауважив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

У подальшому за допомогою реєстру заплановано запровадження програм таргетованої державної підтримки та оцінювання її ефективності. Можливості для корупції буде зменшено через прозорий розподіл, а також публічний доступ до інформації про державну підтримку. Зареєструватися у Державному аграрному реєстрі можна з 5 лютого за посиланням: www.ar.gov.ua.

5 лютого розпочнуться виїзди мобільних груп операторів в ОТГ Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей для надання допомоги у внесенні відомостей про агровиробників у Державний аграрний реєстр, повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

Оператори допомагатимуть аграріям вносити відомості про себе в систему й збиратимуть відгуки про її функціонал і роботу. Під час реєстрації будуть присутні представники системи безоплатної правової допомоги, які надаватимуть консультації з правових питань охочим стати учасником реєстру, а також представники Держгеокадастру — вони консультуватимуть із земельних питань.