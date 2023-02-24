Тернопільщина стала безпечним місцем виробничої діяльності для суб’єктів господарювання з регіонів, де нині тривають бойові дії. У яких галузях працюють релоковані підприємства, яку допомогу отримують — про це та інше цікавимося в директора департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної військової адміністрації Галини ВОЛЯНИК.

— Пані Галино, скільки за час війни надійшло заявок від підприємств, які хотіли відновити виробничу діяльність на Тернопільщині?

— У межах втілення урядової програми релокації підприємств надійшло понад 250 заявок від суб’єктів господарювання, які виявили бажання перемістити свої виробничі потужності на безпечну територію.

— Скільки підприємств розпочали випуск продукції?

— Наразі на Тернопільщину перемістили 58 підприємств, найбільше — з Київської, Харківської та Запорізької областей. Окремі заводи, фабрики, фірми перемістили бізнес поза межами цієї програми релокації підприємств. Деякі підприємства перемістилися на власні підрозділи, які були в області. Більшість із них налагодила виробничу діяльність в області, виготовляють продукцію, відправляють її на експорт. Ті, в кого не зруйновано виробничі приміщення, приймають рішення про повернення на визволені від окупантів території. Вони налагодили на Тернопіллі нові бізнес-зв’язки й залишають у нас філії або склади.

— Який комплекс необхідної допомоги переміщені підприємства отримують від держави, обласної влади, громад, громадських організацій?

— Тернопільська обласна військова адміністрація в межах урядової програми з релокації підприємств, яку координує Мінекономіки, забезпечує повний супровід таких підприємств. Ідеться про пошук приміщень чи земельних ділянок для здійснення виробничої діяльності, а також житла для працівників, координацію перевезення обладнання, під’єднання до електромереж та іншої інфраструктури. Безперечно, в полі зору працевлаштування нових спеціалістів.

Представникам бізнесу, які перемістилися в Тернопільську область, надаємо підтримку у взаємодії з контролюючими органами та органами місцевого самоврядування, а також інформаційно-консультативну допомогу, залучення до державних програм підтримки бізнесу тощо. Подбали про їхній логістичний супровід — транспортували відповідними засобами Укрзалізниці, Укрпошти, автомобілями за сприяння обласної військової адміністрації. Супровід та вирішення проблемних питань переміщених виробничих установ перебувають на постійному контролі керівництва ОВА.

Торік дев’ять місцевих суб’єктів господарювання, з яких три представники релокованого бізнесу, отримали грантову допомогу на закупівлю обладнання та часткову компенсацію оренди приміщення від Міжнародної організації з міграції в межах втілення проєкту «Розвиток малих і середніх підприємств: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу».

Бізнес області, зокрема релокований, користується програмами державної підтримки, серед них 635 місцевих суб’єктів господарювання скористалися державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%», під 0%. Видано кредитів на суму понад 2,2 мільярда гривень, 20% з яких інвестиційні.

У межах проєкту «єРобота» програмою «Власна справа» в області скористалися 115 осіб, які отримали грантову допомогу від держави на загальну суму 26,9 мільйона гривень на створення або розвиток власної справи (заплановано створити 291 робоче місце).

— Підприємства яких галузей нині працюють в області? Якої вони виробничої потужності? Яку продукцію випускають?

— Це переважно мікро-, малі та середні підприємства, які працюють здебільшого в переробній галузі переробної промисловості. Вони виробляють для внутрішнього ринку та експортують продукти харчування (майонез, олію, хліб, спеції), будівельні матеріали, одяг, холодильне обладнання, металеві вироби, велосипеди, засоби гігієни, взуття, меблі, полімерні труби та інше.

— Вони обрали обласний центр чи інші громади? Їм віддавали якісь вільні виробничі потужності, що є в області, доводилося ремонтувати приміщення?

— Здебільшого підприємства працюють у приватних виробничих і складських приміщеннях у громадах в центральній та південній частині Тернопілля. Деякі з них свої потужності розгорнули на території індустріального парку «Західноукраїнський промисловий хаб». Частина підприємств за узгодженням з орендодавцем модернізували місця у спорудах зі специфічними вимогами.

— Чи не виникає проблем з новими земельними ділянками і приміщеннями для релокованих підприємств?

— В обласній військовій адміністрації налагоджено роботу зі сприяння розвитку бізнесу та супроводу інвестиційних проєктів. Є виробничі приміщення і земельні ділянки, розбудовують мережі індустріальних парків. Відчутна велика зацікавленість у земельних ділянках в обласному центрі, але тут пропозиція обмежена. На території області недостатньо вільних приміщень зі специфічними вимогами. Ідеться про санітарні норми, наявність кран-балок, значну висоту тощо. Завдяки створеним сприятливим умовам для розвитку бізнесу частина переміщених підприємств уже обирає земельні ділянки для будівництва нових виробництв, відкриває філії підприємств.

— Чи не відчувають переміщені підприємства проблем з кадрами? Скільки завдяки їм з’явилося нових робочих місць?

— Релоковані підприємства змогли привезти певну кількість своїх працівників. Обласна військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування сприяла їхньому розселенню. На деяких підприємствах змогли працевлаштуватися місцеві жителі та переселенці. Є труднощі з пошуком фахівців певних професій, але підприємства для цього співпрацюють із центром зайнятості. Нині найбільш відчутна потреба у швачках. Релокований бізнес зумів працевлаштувати майже 100 внутрішньо переміщених осіб.

В області торік і на початку цього року 230 працедавцям компенсували 4,7 мільйона гривень за працевлаштування 395 внутрішньо переміщених осіб.

Попри проблеми, пов’язані з війною, торік на Тернопільщині зареєстрували понад 5120 суб’єктів господарювання, з них 376 юридичних і майже 4750 фізичних осіб-підприємців. Цього року в січні цей показник був таким: 402 суб’єкти господарювання, з них 30 юридичних і 372 фізичні особи-підприємці. Завдяки реєстрації нових суб’єктів господарювання 2022-го вдалося створити майже 7380 робочих місць, а у січні цього року — понад 580.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ УК

Галина ВОЛЯНИК. Народилася 8 лютого 1972 року в Тернополі. 1993-го закінчила Тернопільський інститут народного господарства (нині Західноукраїнський національний університет), а 2009-го — магістратуру при Тернопільському національному економічному університету за спеціальністю «державна служба». Із 1993 року працює в Тернопільській облдержадміністрації на різних посадах. Із квітня 2016-го — директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОВА.